https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/fed-politika-faizini-25-baz-puan-dusurdu-1101696541.html
Fed, politika faizini 25 baz puan düşürdü
Fed, politika faizini 25 baz puan düşürdü
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.50 - 3.75 aralığına indirdi 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T22:02+0300
2025-12-10T22:02+0300
2025-12-10T22:38+0300
dünya
abd
fed
abd merkez bankası (fed)
politika faizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed), yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası olarak, Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü.ABD merkez bankasının politika belirleyici organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi, yaptığı açıklamada, "Hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişimi göz önünde bulundurarak, Komite federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan düşürerek yüzde 3.5 ile yüzde 3.75 arasına indirmeye karar vermiştir" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_177a218e47ecee0455faa59f8bb0b52b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, fed, abd merkez bankası (fed), politika faizi
abd, fed, abd merkez bankası (fed), politika faizi
Fed, politika faizini 25 baz puan düşürdü
22:02 10.12.2025 (güncellendi: 22:38 10.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.50 - 3.75 aralığına indirdi
ABD Merkez Bankası (Fed), yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası olarak, Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü.
ABD merkez bankasının politika belirleyici organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi, yaptığı açıklamada, "Hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişimi göz önünde bulundurarak, Komite federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan düşürerek yüzde 3.5 ile yüzde 3.75 arasına indirmeye karar vermiştir" dedi.