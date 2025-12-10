Türkiye
Fed, politika faizini 25 baz puan düşürdü
Fed, politika faizini 25 baz puan düşürdü
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.50 - 3.75 aralığına indirdi 10.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası olarak, Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü.ABD merkez bankasının politika belirleyici organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi, yaptığı açıklamada, "Hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişimi göz önünde bulundurarak, Komite federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan düşürerek yüzde 3.5 ile yüzde 3.75 arasına indirmeye karar vermiştir" dedi.
22:02 10.12.2025 (güncellendi: 22:38 10.12.2025)
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.50 - 3.75 aralığına indirdi
ABD Merkez Bankası (Fed), yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası olarak, Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü.
ABD merkez bankasının politika belirleyici organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi, yaptığı açıklamada, "Hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişimi göz önünde bulundurarak, Komite federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan düşürerek yüzde 3.5 ile yüzde 3.75 arasına indirmeye karar vermiştir" dedi.
