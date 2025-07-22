https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/altin-tarihi-rekoruna-ulasti-gram-altin-ne-kadar-1098067596.html

Altın tarihi rekoruna ulaştı: Gram altın ne kadar?

Altın tarihi rekoruna ulaştı: Gram altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

Gram altın, gün sonuna doğru 4 bin 450 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bugüne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, gün içinde en... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T21:06+0300

2025-07-22T21:06+0300

2025-07-22T21:06+0300

ekonomi̇

gram altın

yarım gram altın

altın

külçe altın

para

ekonomi

cumhuriyet

kuyumcu

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Gram altın, 4 bin 452 TL’ye yükselerek tarihi rekorunu kırarken, çeyrek altın 7 bin 281 TL, Cumhuriyet altını ise 29 bin 37 TL’den satılıyor.Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, gram altın bugün tarihi zirvesini gördü. Dün 4 bin 400 TL seviyesini aşan gram altın, gün sonuna doğru ivmesini artırarak 4 bin 450 TL'yi geçerek yeni bir rekor kırdı. Bugüne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 4 bin 398 TL’yi görmesine rağmen hızlı toparlandı ve şu anda 4 bin 452 TL’den işlem görüyor.Altının ons fiyatı da güçlü seyrini koruyor. Şu an 3 bin 425.17 dolardan alınan ons altın, 3 bin 425.94 dolardan satılıyor. Diğer altın türlerinde de benzer bir artış gözlendi. Çeyrek altın 7 bin 125 TL alış, 7 bin 281 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını 28 bin 499 TL’den alınıp 29 bin 37 TL’ye satılıyor. Uzmanlar, jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve dolar kurundaki hareketliliğin altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1097860719.html

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gram altın, yarım gram altın, altın, külçe altın, para, ekonomi, cumhuriyet, kuyumcu