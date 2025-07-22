Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/altin-tarihi-rekoruna-ulasti-gram-altin-ne-kadar-1098067596.html
Altın tarihi rekoruna ulaştı: Gram altın ne kadar?
Altın tarihi rekoruna ulaştı: Gram altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Gram altın, gün sonuna doğru 4 bin 450 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bugüne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, gün içinde en... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T21:06+0300
2025-07-22T21:06+0300
ekonomi̇
gram altın
yarım gram altın
altın
külçe altın
para
ekonomi
cumhuriyet
kuyumcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/1f/1042565745_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_899151fb5ecfb82038cc5641398cf190.jpg
Gram altın, 4 bin 452 TL’ye yükselerek tarihi rekorunu kırarken, çeyrek altın 7 bin 281 TL, Cumhuriyet altını ise 29 bin 37 TL’den satılıyor.Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, gram altın bugün tarihi zirvesini gördü. Dün 4 bin 400 TL seviyesini aşan gram altın, gün sonuna doğru ivmesini artırarak 4 bin 450 TL'yi geçerek yeni bir rekor kırdı. Bugüne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 4 bin 398 TL’yi görmesine rağmen hızlı toparlandı ve şu anda 4 bin 452 TL’den işlem görüyor.Altının ons fiyatı da güçlü seyrini koruyor. Şu an 3 bin 425.17 dolardan alınan ons altın, 3 bin 425.94 dolardan satılıyor. Diğer altın türlerinde de benzer bir artış gözlendi. Çeyrek altın 7 bin 125 TL alış, 7 bin 281 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını 28 bin 499 TL’den alınıp 29 bin 37 TL’ye satılıyor. Uzmanlar, jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve dolar kurundaki hareketliliğin altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1097860719.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/1f/1042565745_212:0:1412:900_1920x0_80_0_0_cd9e7b2d1574c9f02f1ba1fc970a2460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gram altın, yarım gram altın, altın, külçe altın, para, ekonomi, cumhuriyet, kuyumcu
gram altın, yarım gram altın, altın, külçe altın, para, ekonomi, cumhuriyet, kuyumcu

Altın tarihi rekoruna ulaştı: Gram altın ne kadar?

21:06 22.07.2025
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA
Abone ol
Gram altın, gün sonuna doğru 4 bin 450 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bugüne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 4 bin 398 TL'yi gördü ve şu anda 4 bin 452 TL'den işlem görüyor.
Gram altın, 4 bin 452 TL’ye yükselerek tarihi rekorunu kırarken, çeyrek altın 7 bin 281 TL, Cumhuriyet altını ise 29 bin 37 TL’den satılıyor.
Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, gram altın bugün tarihi zirvesini gördü. Dün 4 bin 400 TL seviyesini aşan gram altın, gün sonuna doğru ivmesini artırarak 4 bin 450 TL'yi geçerek yeni bir rekor kırdı. Bugüne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 4 bin 398 TL’yi görmesine rağmen hızlı toparlandı ve şu anda 4 bin 452 TL’den işlem görüyor.
Altının ons fiyatı da güçlü seyrini koruyor. Şu an 3 bin 425.17 dolardan alınan ons altın, 3 bin 425.94 dolardan satılıyor. Diğer altın türlerinde de benzer bir artış gözlendi.
Çeyrek altın 7 bin 125 TL alış, 7 bin 281 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını 28 bin 499 TL’den alınıp 29 bin 37 TL’ye satılıyor. Uzmanlar, jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve dolar kurundaki hareketliliğin altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğuna dikkat çekti.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
EKONOMİ
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram altın kaç TL oldu?
14 Temmuz, 09:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала