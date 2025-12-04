Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/dunya-altin-konseyinden-2026-tahmini-altin-daha-buyuk-surprizler-yapabilir-1101543042.html
Dünya Altın Konseyi'nden 2026 tahmini: 'Altın daha büyük sürprizler yapabilir'
Dünya Altın Konseyi'nden 2026 tahmini: 'Altın daha büyük sürprizler yapabilir'
Sputnik Türkiye
Dünya Altın Konseyi, altınla ilgili önümüzdeki yıl tahminlerini açıkladı ve 2026'ın da sürprizlerle dolu olabileceğini öngördü. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T13:31+0300
2025-12-04T13:31+0300
ekonomi̇
dünya altın konseyi
altın
ons altın
külçe altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg
Dünya Altın Konseyi, 2025 yılında 50'den fazla tarihi zirve yapan ve yüzde 60'ın üzerinde getiri sağlayan altınla ilgili 2026 öngörüsünü duyurdu. Konsey tarafından hazırlanan rapora göre, 2026 yılında da altında 'sürprizler' bekleniyor. Bu yıl yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladıDünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre, altın 2025'te olağanüstü bir performans sergileyerek 50'den fazla tarihi zirve yaptı ve yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. Bu performans, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, zayıf ABD doları ve olumlu fiyat momentumunun birleşimi ile desteklendi. Hem yatırımcılar hem de merkez bankaları, çeşitlendirme ve istikrar arayışıyla altına ayırdıkları payı artırdı.Sürprizle dolu bir yıl olabilir öngörüsü Ekonomim'in haberine göre, 2026'ya bakıldığında, görünüm devam eden jeoekonomik belirsizlik tarafından şekilleniyor. Altın fiyatı geniş ölçüde makroekonomik konsensüs beklentilerini yansıtıyor ve mevcut koşullar devam ederse bir aralıkta sınırlı kalabilir. Ancak, bu yıldan alınan ipuçlarına göre 2026 da sürprizlerle dolu olabilir. Ekonomik büyüme yavaşlar ve faiz oranları daha da düşerse, altın ılımlı kazançlar elde edebilir. Küresel risklerin arttığı daha şiddetli bir ekonomik daralma durumunda ise altın çok güçlü bir performans gösterebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/tuik-kasim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-1101497800.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_139:0:2351:1659_1920x0_80_0_0_3ad876947948eb7e22ee6fa42cade231.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya altın konseyi, altın, ons altın, külçe altın
dünya altın konseyi, altın, ons altın, külçe altın

Dünya Altın Konseyi'nden 2026 tahmini: 'Altın daha büyük sürprizler yapabilir'

13:31 04.12.2025
© AA / Dilara İrem SancarAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
Abone ol
Dünya Altın Konseyi, altınla ilgili önümüzdeki yıl tahminlerini açıkladı ve 2026'ın da sürprizlerle dolu olabileceğini öngördü.
Dünya Altın Konseyi, 2025 yılında 50'den fazla tarihi zirve yapan ve yüzde 60'ın üzerinde getiri sağlayan altınla ilgili 2026 öngörüsünü duyurdu. Konsey tarafından hazırlanan rapora göre, 2026 yılında da altında 'sürprizler' bekleniyor.

Bu yıl yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre, altın 2025'te olağanüstü bir performans sergileyerek 50'den fazla tarihi zirve yaptı ve yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. Bu performans, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, zayıf ABD doları ve olumlu fiyat momentumunun birleşimi ile desteklendi. Hem yatırımcılar hem de merkez bankaları, çeşitlendirme ve istikrar arayışıyla altına ayırdıkları payı artırdı.

Sürprizle dolu bir yıl olabilir öngörüsü

Ekonomim'in haberine göre, 2026'ya bakıldığında, görünüm devam eden jeoekonomik belirsizlik tarafından şekilleniyor. Altın fiyatı geniş ölçüde makroekonomik konsensüs beklentilerini yansıtıyor ve mevcut koşullar devam ederse bir aralıkta sınırlı kalabilir. Ancak, bu yıldan alınan ipuçlarına göre 2026 da sürprizlerle dolu olabilir. Ekonomik büyüme yavaşlar ve faiz oranları daha da düşerse, altın ılımlı kazançlar elde edebilir. Küresel risklerin arttığı daha şiddetli bir ekonomik daralma durumunda ise altın çok güçlü bir performans gösterebilir.
2025 memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
EKONOMİ
TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
Dün, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала