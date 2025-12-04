Dünya Altın Konseyi'nden 2026 tahmini: 'Altın daha büyük sürprizler yapabilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/dunya-altin-konseyinden-2026-tahmini-altin-daha-buyuk-surprizler-yapabilir-1101543042.html
04.12.2025
Dünya Altın Konseyi, 2025 yılında 50'den fazla tarihi zirve yapan ve yüzde 60'ın üzerinde getiri sağlayan altınla ilgili 2026 öngörüsünü duyurdu. Konsey tarafından hazırlanan rapora göre, 2026 yılında da altında 'sürprizler' bekleniyor. Bu yıl yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladıDünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre, altın 2025'te olağanüstü bir performans sergileyerek 50'den fazla tarihi zirve yaptı ve yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. Bu performans, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, zayıf ABD doları ve olumlu fiyat momentumunun birleşimi ile desteklendi. Hem yatırımcılar hem de merkez bankaları, çeşitlendirme ve istikrar arayışıyla altına ayırdıkları payı artırdı.Sürprizle dolu bir yıl olabilir öngörüsü Ekonomim'in haberine göre, 2026'ya bakıldığında, görünüm devam eden jeoekonomik belirsizlik tarafından şekilleniyor. Altın fiyatı geniş ölçüde makroekonomik konsensüs beklentilerini yansıtıyor ve mevcut koşullar devam ederse bir aralıkta sınırlı kalabilir. Ancak, bu yıldan alınan ipuçlarına göre 2026 da sürprizlerle dolu olabilir. Ekonomik büyüme yavaşlar ve faiz oranları daha da düşerse, altın ılımlı kazançlar elde edebilir. Küresel risklerin arttığı daha şiddetli bir ekonomik daralma durumunda ise altın çok güçlü bir performans gösterebilir.
