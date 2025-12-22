https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/altin-tarihi-rekorunu-tazeledi-gumuste-de-rekor-geldi-yeni-haftanin-ilk-rakamlari-neler-1102041174.html
Altın tarihi rekorunu tazeledi, gümüşte de rekor geldi: Yeni haftanın ilk rakamları neler?
Altın tarihi rekorunu tazeledi, gümüşte de rekor geldi: Yeni haftanın ilk rakamları neler?
Sputnik Türkiye
Fed'den Ocak ayında yeni bir faiz indirimi beklenirken altın ve gümüş fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Altın yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T09:05+0300
2025-12-22T09:05+0300
2025-12-22T09:16+0300
ekonomi̇
aralık
altın
ons altın
gümüş
gümüş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_0:308:2958:1972_1920x0_80_0_0_6e49ad6c1e329fb998bfad7b1fd82a9b.jpg
22 Aralık haftası rekor seviyelerde başladı. Hem altın hem de gümüş tarafında yeni rekorlar geldi. Altın neden yükseliyor? Gümüş'ten yeni rekorFed'in Ocak ayında faiz indirmesine yol açacağı beklentisi altın ve gümüşe rekor getirdi.Ons altın ne kadar oldu?Spot altın 4 bin 397 dolara kadar yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ne kadar? Gram 6 bin lirayı geçtiGram altın 6 bin 53 lirayı gördü.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 9 bin 807 lira. Tam altın ne kadar?Haftanın ilk gününde tam altın 39 bin 110 lira seviyesinde.Gümüş fiyatlarıSpot gümüş ons başına 69,46 dolar ile rekor kırdı. Gram gümüş 95,67 liraya yükseldi.Altın ve gümüş bu yıl ne kadar yükseldi?Geleneksel bir güvenli liman olan altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, güçlü merkez bankası alımları ve gelecek yıl faizlerin düşeceği beklentileriyle yıl başından bu yana yüzde 67 yükseldi. Gümüş ise yüzde 125 artışla altını geride bıraktı.Ons ne kadar olur?Bu arada Goldman Sachs, yapısal olarak güçlü merkez bankası talebi ve Fed faiz indirimlerinin döngüsel desteğiyle altın fiyatlarının Aralık 2026'ya kadar baz senaryoda yüzde 14 artarak ons başına 4 bin 900 dolara yükseleceğini öngördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/dev-bankadan-altin-icin-2026-tahmini-yeni-rekorlar-yolda-1101909156.html
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_329:0:2958:1972_1920x0_80_0_0_a05d01b51fb283ea394b89d271e92912.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
spot altın, ons altın, gram altın, çeyrek altın, tam altın, gümüş fiyatları, ons gümüş, gram gümüş, altın neden yükseliyor, altın rekor, gümüş rekor, fed faiz indirimi beklentisi, abd merkez bankası faiz kararı, güvenli liman altın, merkez bankası altın alımları, jeopolitik riskler, ticari gerilimler, altın yıl başından bu yana kazanç, gümüş yıl başından bu yana kazanç, gram altın kaç tl, ons altın kaç dolar, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, altın tahminleri, 2026 altın beklentisi, yatırımcıların güvenli liman tercihi, goldman sachs altın tahmini
spot altın, ons altın, gram altın, çeyrek altın, tam altın, gümüş fiyatları, ons gümüş, gram gümüş, altın neden yükseliyor, altın rekor, gümüş rekor, fed faiz indirimi beklentisi, abd merkez bankası faiz kararı, güvenli liman altın, merkez bankası altın alımları, jeopolitik riskler, ticari gerilimler, altın yıl başından bu yana kazanç, gümüş yıl başından bu yana kazanç, gram altın kaç tl, ons altın kaç dolar, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, altın tahminleri, 2026 altın beklentisi, yatırımcıların güvenli liman tercihi, goldman sachs altın tahmini
Altın tarihi rekorunu tazeledi, gümüşte de rekor geldi: Yeni haftanın ilk rakamları neler?
09:05 22.12.2025 (güncellendi: 09:16 22.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Fed'den Ocak ayında yeni bir faiz indirimi beklenirken altın ve gümüş fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Altın yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı. Gram altın 6 bin lirayı aşarak tarihin zirvesini görürken, gümüş, yıllık yüzde 138'lik inanılmaz bir artışla altını açık ara geride bıraktı.
22 Aralık haftası rekor seviyelerde başladı. Hem altın hem de gümüş tarafında yeni rekorlar geldi.
Altın neden yükseliyor? Gümüş'ten yeni rekor
Fed'in Ocak ayında faiz indirmesine yol açacağı beklentisi altın ve gümüşe rekor getirdi.
Spot altın 4 bin 397 dolara kadar yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Gram altın ne kadar? Gram 6 bin lirayı geçti
Gram altın 6 bin 53 lirayı gördü.
Çeyrek altın 9 bin 807 lira.
Haftanın ilk gününde tam altın 39 bin 110 lira seviyesinde.
Spot gümüş ons başına 69,46 dolar ile rekor kırdı. Gram gümüş 95,67 liraya yükseldi.
Altın ve gümüş bu yıl ne kadar yükseldi?
Geleneksel bir güvenli liman olan altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, güçlü merkez bankası alımları ve gelecek yıl faizlerin düşeceği beklentileriyle yıl başından bu yana yüzde 67 yükseldi. Gümüş ise yüzde 125 artışla altını geride bıraktı.
Bu arada Goldman Sachs, yapısal olarak güçlü merkez bankası talebi ve Fed faiz indirimlerinin döngüsel desteğiyle altın fiyatlarının Aralık 2026'ya kadar baz senaryoda yüzde 14 artarak ons başına 4 bin 900 dolara yükseleceğini öngördü.