https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/altin-tarihi-rekorunu-tazeledi-gumuste-de-rekor-geldi-yeni-haftanin-ilk-rakamlari-neler-1102041174.html

Altın tarihi rekorunu tazeledi, gümüşte de rekor geldi: Yeni haftanın ilk rakamları neler?

Altın tarihi rekorunu tazeledi, gümüşte de rekor geldi: Yeni haftanın ilk rakamları neler?

Sputnik Türkiye

Fed'den Ocak ayında yeni bir faiz indirimi beklenirken altın ve gümüş fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Altın yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T09:05+0300

2025-12-22T09:05+0300

2025-12-22T09:16+0300

ekonomi̇

aralık

altın

ons altın

gümüş

gümüş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_0:308:2958:1972_1920x0_80_0_0_6e49ad6c1e329fb998bfad7b1fd82a9b.jpg

22 Aralık haftası rekor seviyelerde başladı. Hem altın hem de gümüş tarafında yeni rekorlar geldi. Altın neden yükseliyor? Gümüş'ten yeni rekorFed'in Ocak ayında faiz indirmesine yol açacağı beklentisi altın ve gümüşe rekor getirdi.Ons altın ne kadar oldu?Spot altın 4 bin 397 dolara kadar yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ne kadar? Gram 6 bin lirayı geçtiGram altın 6 bin 53 lirayı gördü.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 9 bin 807 lira. Tam altın ne kadar?Haftanın ilk gününde tam altın 39 bin 110 lira seviyesinde.Gümüş fiyatlarıSpot gümüş ons başına 69,46 dolar ile rekor kırdı. Gram gümüş 95,67 liraya yükseldi.Altın ve gümüş bu yıl ne kadar yükseldi?Geleneksel bir güvenli liman olan altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, güçlü merkez bankası alımları ve gelecek yıl faizlerin düşeceği beklentileriyle yıl başından bu yana yüzde 67 yükseldi. Gümüş ise yüzde 125 artışla altını geride bıraktı.Ons ne kadar olur?Bu arada Goldman Sachs, yapısal olarak güçlü merkez bankası talebi ve Fed faiz indirimlerinin döngüsel desteğiyle altın fiyatlarının Aralık 2026'ya kadar baz senaryoda yüzde 14 artarak ons başına 4 bin 900 dolara yükseleceğini öngördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/dev-bankadan-altin-icin-2026-tahmini-yeni-rekorlar-yolda-1101909156.html

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spot altın, ons altın, gram altın, çeyrek altın, tam altın, gümüş fiyatları, ons gümüş, gram gümüş, altın neden yükseliyor, altın rekor, gümüş rekor, fed faiz indirimi beklentisi, abd merkez bankası faiz kararı, güvenli liman altın, merkez bankası altın alımları, jeopolitik riskler, ticari gerilimler, altın yıl başından bu yana kazanç, gümüş yıl başından bu yana kazanç, gram altın kaç tl, ons altın kaç dolar, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, altın tahminleri, 2026 altın beklentisi, yatırımcıların güvenli liman tercihi, goldman sachs altın tahmini