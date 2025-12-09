https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/altinda-buyuk-tehlike-spekulatif-bir-yapiya-burundu-cok-sisti-her-an-patlayabilir-1101649578.html
Altında büyük tehlike: 'Spekülatif bir yapıya büründü, çok şişti her an patlayabilir'
Uluslararası Ödemeler Bankası, güvenli liman altındaki yükselişlere dikkat çekti ve spekülatif bir yapıya büründüğünü belirterek uyardı. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarını değerlendiren Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), altının artık 'güvenli liman' rolünden uzaklaştığının altını çizdi. Banka altının 'çok daha spekülatif' bir yapıya büründüğünü vurgularken, fiyatların çok şiştiğini ve her an patlayabileceğini kaydetti.Artık güvenli liman olmaktan çok uzakUluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının geleneksel güvenli liman rolünden uzaklaştığını ve artık çok daha spekülatif bir yapıya büründüğünü belirtti. Kurum, altının hisse senetleriyle aynı anda güçlü şekilde yükselmesinin “en az 50 yıldır görülmemiş bir anormallik” olduğuna dikkat çekti.Banka tarafından hazırlanan üç aylık değerlendirme raporunda, "Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi." değerlendirmesi yapıldı. Raporda külçe altının eylül başından bu yana yüzde 20 değer kazandığı belirtiliyor ama bu yükselişin bir kısmının 'altınla ilgili medyada çıkan abartılı haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisi' sayesinde gerçekleştiği vurgulandı. Tarihte çok az görülen bir fiyat davranışıFaiz indirimi beklentileri, ekonomik yavaşlama endişelerinin azalması gibi nedenler alternatif arayan kurumsal yatırımcıları altına yönlendirdi. Banka raporunda altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun “patlayıcı bölge” olarak tanımladığı alana girdiğini işaret etti. Bu durum, tarihte çok az görülen bir fiyat davranışı olarak belirtiliyor. BIS'ten yapılan uyarıda “Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar” denildi.
