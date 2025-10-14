Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/gumus-tum-zamanlarin-zirvesinde-ons-basina-5250-dolarin-uzerine-cikti-1100165295.html
Gümüş tüm zamanların zirvesinde: Ons başına 52.50 doların üzerine çıktı
Gümüş tüm zamanların zirvesinde: Ons başına 52.50 doların üzerine çıktı
Gümüş, ons başına 52,50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 14.10.2025
2025-10-14T09:19+0300
2025-10-14T09:21+0300
Gümüş fiyatları, 1980 yılında küresel piyasayı ele geçirme girişimi sırasında ulaşılan zirveyi geride bırakarak ons ​​başına 52,50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Gümüş ne kadar?Ons gümüş güne 52.57 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 52.22 dolar, en yüksek de 53.75 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 53.20 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş güne 70.57 liradan başladı. Gün içinde en düşük 70.11 lira, en yüksek de 72.06 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 71.39 liradan alıcı buluyor.Gümüşte artış6 Ekim haftasına gümüş ons 48.03 dolar civarında, gram gümüş ise 65.70 lira civarındaydı.
Gümüş tüm zamanların zirvesinde: Ons başına 52.50 doların üzerine çıktı

09:19 14.10.2025 (güncellendi: 09:21 14.10.2025)
Gümüş, ons başına 52,50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gümüş fiyatları, 1980 yılında küresel piyasayı ele geçirme girişimi sırasında ulaşılan zirveyi geride bırakarak ons ​​başına 52,50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gümüş ne kadar?

Ons gümüş güne 52.57 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 52.22 dolar, en yüksek de 53.75 dolar seviyesi görüldü.
Şu sıralar 53.20 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş güne 70.57 liradan başladı. Gün içinde en düşük 70.11 lira, en yüksek de 72.06 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 71.39 liradan alıcı buluyor.
Gümüşte artış

6 Ekim haftasına gümüş ons 48.03 dolar civarında, gram gümüş ise 65.70 lira civarındaydı.
