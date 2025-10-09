https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/dugunlerde-gram-gumus-ceyrek-gumus-takma-donemi-altinin-tahtina-hizla-yukselen-gumus-gecer-mi-1100010412.html

Düğünlerde gram gümüş, çeyrek gümüş takma dönemi: Altının tahtına hızla yükselen gümüş geçer mi?

Düğünlerde gram gümüş, çeyrek gümüş takma dönemi: Altının tahtına hızla yükselen gümüş geçer mi?

Altın rekordan rekora koşarken, gümüş de derinden yükselişini sürdürdü. Öyle ki gümüş, yatırımcısına bu yıl altından daha fazla kazandırdı.

Dolar, euro, altın fiyatları derken, gümüş de hem yatırımcıların hem de piyasayı takip etmek isteyenlerin odağında. 2025 yılı boyunca gümüş, yatırımcısına altından daha fazla kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. Yatırımcılar, “Gümüş neden yükseldi, bu artış nereye kadar devam eder?” sorusunu sorarken, uzmanlar gümüşün yalnızca yatırım değil, endüstri ve enerji sektörlerinde de stratejik bir maden haline geldiğini söylüyor. En çok merak edilenlerden biri de düğünlerde altın takı yerine gümüş takma dönemi başlar mı?Sputnik Türkiye gümüşe dair tüm merak edilenleri Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Filiz Eryılmaz'a sordu.Gümüş neden yükseldi? Gümüşün artışı sürecek mi?2025 yılı nisan ayına kadar altında hızlı bir artış, ağustosa kadar ise yatay bir seyir olmasının gümüşü artıran ana sebep olduğunu söyleyen Eryılmaz "Son dönemde gümüşün yükselmesinin ana sebebi aslında altının nisan ve ağustos ayında ilk etapta yatay gitmesiydi. Altın bu yıl çok güçlü yükselirken, gümüş altının gerisinde kalmıştı. Çünkü gümüş de kıymetli maden, altın da bir kıymetli maden. Fakat, gümüşte güvenli liman gömleği olmadığı için güvenli liman ihtiyacı olduğu dönemde altın güçlü yükseldiğinde, resesyon kaygıları da gündeme geldiği için gümüş geride kalmıştı. Altın çok yükselmişti. Nisan ayından sonra altının artık çok yükselmesi sonrasında, resesyonun da olmayacağının anlaşılmasıyla, gümüşe çok ciddi talebin arttığını gördük. Gümüşteki temel yükselmenin sebebi bu" dedi.Gümüşün yükselmesini sağlayan etkenler neler?Ancak gümüşün değerinin artmasının diğer sebeplerini ise Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şöyle sıraladı:2025 yılında gümüş mü altın mı daha fazla kazandırdı?Gümüş nasıl alınır? Tüm bankalar gümüş hesabı açtırır mı? Doç. Dr. Eryılmaz "Açıkçası gümüşün de tıpkı altın gibi çok farklı alım şekilleri var. Kuyumculardan bunu fiziki olarak alabilirsiniz. Bankalardan online hesabı açtırıp, gram altın gibi alma şansınız var. Hatta yine sadece bankalardan değil kıymetli maden satan nadir metal gibi örneğin, internet siteleri var" dedi ve gümüşün yatırım aracı olarak nasıl alındığını şöyle özetledi:Gümüş yatırımı avantajı ve dezaavantajı ne? Gümüşte stopaj var mı? 'Gümüş kararma yapar'Ons nedir, ons gümüş nedir? Ons gümüş fiyatlarıDüğünlerde gram gümüş dönemi mi başlıyor?Altının yerini ilerde gümüş alabilir mi?Gümüş hangi alanlarda kullanılıyor?Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatları

