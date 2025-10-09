https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/dugunlerde-gram-gumus-ceyrek-gumus-takma-donemi-altinin-tahtina-hizla-yukselen-gumus-gecer-mi-1100010412.html
Düğünlerde gram gümüş, çeyrek gümüş takma dönemi: Altının tahtına hızla yükselen gümüş geçer mi?
Dolar, euro, altın fiyatları derken, gümüş de hem yatırımcıların hem de piyasayı takip etmek isteyenlerin odağında. 2025 yılı boyunca gümüş, yatırımcısına altından daha fazla kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. Yatırımcılar, “Gümüş neden yükseldi, bu artış nereye kadar devam eder?” sorusunu sorarken, uzmanlar gümüşün yalnızca yatırım değil, endüstri ve enerji sektörlerinde de stratejik bir maden haline geldiğini söylüyor. En çok merak edilenlerden biri de düğünlerde altın takı yerine gümüş takma dönemi başlar mı?Sputnik Türkiye gümüşe dair tüm merak edilenleri Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Filiz Eryılmaz'a sordu.Gümüş neden yükseldi? Gümüşün artışı sürecek mi?2025 yılı nisan ayına kadar altında hızlı bir artış, ağustosa kadar ise yatay bir seyir olmasının gümüşü artıran ana sebep olduğunu söyleyen Eryılmaz "Son dönemde gümüşün yükselmesinin ana sebebi aslında altının nisan ve ağustos ayında ilk etapta yatay gitmesiydi. Altın bu yıl çok güçlü yükselirken, gümüş altının gerisinde kalmıştı. Çünkü gümüş de kıymetli maden, altın da bir kıymetli maden. Fakat, gümüşte güvenli liman gömleği olmadığı için güvenli liman ihtiyacı olduğu dönemde altın güçlü yükseldiğinde, resesyon kaygıları da gündeme geldiği için gümüş geride kalmıştı. Altın çok yükselmişti. Nisan ayından sonra altının artık çok yükselmesi sonrasında, resesyonun da olmayacağının anlaşılmasıyla, gümüşe çok ciddi talebin arttığını gördük. Gümüşteki temel yükselmenin sebebi bu" dedi.Gümüşün yükselmesini sağlayan etkenler neler?Ancak gümüşün değerinin artmasının diğer sebeplerini ise Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şöyle sıraladı:2025 yılında gümüş mü altın mı daha fazla kazandırdı?Gümüş nasıl alınır? Tüm bankalar gümüş hesabı açtırır mı? Doç. Dr. Eryılmaz "Açıkçası gümüşün de tıpkı altın gibi çok farklı alım şekilleri var. Kuyumculardan bunu fiziki olarak alabilirsiniz. Bankalardan online hesabı açtırıp, gram altın gibi alma şansınız var. Hatta yine sadece bankalardan değil kıymetli maden satan nadir metal gibi örneğin, internet siteleri var" dedi ve gümüşün yatırım aracı olarak nasıl alındığını şöyle özetledi:Gümüş yatırımı avantajı ve dezaavantajı ne? Gümüşte stopaj var mı? 'Gümüş kararma yapar'Ons nedir, ons gümüş nedir? Ons gümüş fiyatlarıDüğünlerde gram gümüş dönemi mi başlıyor?Altının yerini ilerde gümüş alabilir mi?Gümüş hangi alanlarda kullanılıyor?Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatları
gümüş yatırımı 2025, gümüş fiyatları neden yükseldi, 2025 gram gümüş ne kadar, gümüş altından daha çok kazandırdı mı, gümüş madeni nerelerde kullanılır, gümüş ne işe yarar, gümüş yatırım tavsiyesi, gümüş mü altın mı, düğünlerde gümüş takı dönemi, fiziki gümüş alımı, gümüş nasıl alınır, gümüş kararma yapar mı, ons gümüş nedir, bankadan gümüş almak, gümüş borsa yatırım fonu, gümüş gram fiyatı, gümüş yükseliş grafiği 2025, gri metal nedir, gümüş kazandırır mı, gümüş yatırım rehberi, gümüş alım satım farkı, altın mı gümüş mü kazandırıyor, gümüş takı trendi 2025, gümüş fiyat analizi, gram gümüş dolar karşılığı, gümüşün endüstride kullanımı, yenilenebilir enerji gümüş talebi, gümüş güneş paneli kullanımı, gümüş elektrikli araç üretimi, gümüşün geleceği, gümüş trend 2025, gümüş yatırımı avantajı ve dezaavantajı ne? gümüşte stopaj var mı?
Düğünlerde gram gümüş, çeyrek gümüş takma dönemi: Altının tahtına hızla yükselen gümüş geçer mi?
10:38 09.10.2025 (güncellendi: 10:41 09.10.2025)
Altın rekordan rekora koşarken, gümüş de derinden yükselişini sürdürdü. Öyle ki gümüş, yatırımcısına bu yıl altından daha fazla kazandırdı. Peki gümüş bu yükseliş grafiğini neye borçlu, gümüş 2025 yılında neden yükseldi? Gram altından ağzı yananlar, düğünlerde gram gümüş dönüşümünü yaratabilir mi?
Dolar, euro, altın fiyatları derken, gümüş de hem yatırımcıların hem de piyasayı takip etmek isteyenlerin odağında. 2025 yılı boyunca gümüş, yatırımcısına altından daha fazla kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. Yatırımcılar, “Gümüş neden yükseldi, bu artış nereye kadar devam eder?” sorusunu sorarken, uzmanlar gümüşün yalnızca yatırım değil, endüstri ve enerji sektörlerinde de stratejik bir maden haline geldiğini söylüyor. En çok merak edilenlerden biri de düğünlerde altın takı yerine gümüş takma dönemi başlar mı?
Sputnik Türkiye gümüşe dair tüm merak edilenleri Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Filiz Eryılmaz'a sordu.
Gümüş neden yükseldi? Gümüşün artışı sürecek mi?
2025 yılı nisan ayına kadar altında hızlı bir artış, ağustosa kadar ise yatay bir seyir olmasının gümüşü artıran ana sebep olduğunu söyleyen Eryılmaz "Son dönemde gümüşün yükselmesinin ana sebebi aslında altının nisan ve ağustos ayında ilk etapta yatay gitmesiydi. Altın bu yıl çok güçlü yükselirken, gümüş altının gerisinde kalmıştı. Çünkü gümüş de kıymetli maden, altın da bir kıymetli maden. Fakat, gümüşte güvenli liman gömleği olmadığı için güvenli liman ihtiyacı olduğu dönemde altın güçlü yükseldiğinde, resesyon kaygıları da gündeme geldiği için gümüş geride kalmıştı. Altın çok yükselmişti. Nisan ayından sonra altının artık çok yükselmesi sonrasında, resesyonun da olmayacağının anlaşılmasıyla, gümüşe çok ciddi talebin arttığını gördük. Gümüşteki temel yükselmenin sebebi bu" dedi.
Gümüşün yükselmesini sağlayan etkenler neler?
Ancak gümüşün değerinin artmasının diğer sebeplerini ise Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şöyle sıraladı:
Faizin inecek olması
hem altına hem gümüşe yarıyor,
En azından şu ana kadar resesyon kaygılarının olmaması
,
Endüstride gümüşün
daha çok kullanılacak
olması,
'Büyümeler güçlü
olacak' beklentisi
Altının yatayda gittiği sürede oluşan alternatifsizlik
. Görece gümüş de geri kaldığı için bu alternatifsizliğin de gümüşe yaradığını söyleyebilirim.
2025 yılında gümüş mü altın mı daha fazla kazandırdı?
Sene başından bu yana en çok gümüş kazandırdı. Gümüş sene başından bu yana yüzde 64.9 kazandırırken, altının yüzde 51.4 kazandırdığını görüyoruz.
Gümüş nasıl alınır? Tüm bankalar gümüş hesabı açtırır mı?
Doç. Dr. Eryılmaz "Açıkçası gümüşün de tıpkı altın gibi çok farklı alım şekilleri var. Kuyumculardan bunu fiziki olarak alabilirsiniz. Bankalardan online hesabı açtırıp, gram altın gibi alma şansınız var. Hatta yine sadece bankalardan değil kıymetli maden satan nadir metal gibi örneğin, internet siteleri var" dedi ve gümüşün yatırım aracı olarak nasıl alındığını şöyle özetledi:
Yine ETF dediğimiz borsa yatırım fonu var. gümüş ETF'i, ki dünyada aslında çok ilgi var Türkiye'de de var. Gümüş fonlar var inanılmaz ilgi çekiyor dolayısıyla altın fonu gibi gümüş fonu şeklinde de bunu alabilmeniz mümkün.
Gümüş yatırımı avantajı ve dezaavantajı ne? Gümüşte stopaj var mı?
"Burada kritik soru şu birbirlerine göre avantajları dezavantajları var. Örneğin gümüş yatırım fonu aldığınız zaman yüzde 17.30 stopaj ödemeniz lazım, yönetim ücreti ödemeniz lazım. Ama fiziki aldığınızda stopaj yok. Fiziki alım satımda bunu saklamak zor ve yine kısa vadeli fiziki alım satım yaptığınızda kuyumcuda fark oluyor veya bankadan aldığınızda tıpkı altında olduğu gibi alım satım farkı oluşabiliyor. O açıdan artıları eksileri var hepsinin."
"Gümüşü fiziki olarak aldığınız zaman kararma durumu var. Mesela altın bu nedenle kat be kat önde çünkü altında bir oksitlenme durumu söz konusu değil ve hiç bozulmadan yıllarca saklayabilme durumunuz var. Altının aslında görece gümüşe göre çok çok önde olmasının sebeplerinden biri bu."
Ons nedir, ons gümüş nedir? Ons gümüş fiyatları
Ons, dünya standartlarında kullanılan bir ağırlık birimi. Dolayısı bir ons gümüş, 31.1 gram oluyor. Yani 1 ons = 31.1 gramlık gümüş. Dolayısıyla sizin Ons cinsinden gram gümüş fiyatına erişirken bu noktada onsu 31.1'e bölmeniz lazım. Altında da böyledir 31.1 gramlık altın bir ons altına eşittir.
Düğünlerde gram gümüş dönemi mi başlıyor?
"Evet hatta başladı çünkü altın almak çok pahalı o nedenle insanlar artık gümüş takmaya başladı. Dolayısıyla altında bu yakın vadede ya da orta vadede beklenen güçlü yükseliş devam ederse insanlar mecburen altın alamayacakları için daha fazla artık gümüş veya gümüşe benzer mücevher takılarının düğünlerde takılmaya başladığını görebiliriz. Ki bu dediğim gibi bu furya başladı zaten"
Altının yerini ilerde gümüş alabilir mi?
Evet yani hala Türkiye'de en güvenli yatırım aracı altın. Peki bu gümüş olabilir mi bence olamaz. Yani ben kısa vadeli de olsa vade hatta uzun vade de ne Türkiye'de ne de dünyada altının yerine gümüşün olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü altın çok daha önemli bir kıymetli maden ve çok ciddi bir algı oluşmuş durumda altınla ilgili. Arz kısıtlılığı sebebiyle de altının yerine alabilmesi mümkün değil.
Gümüş hangi alanlarda kullanılıyor?
Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatları
Gümüş Ons
48.03 dolar civarında