https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gumus-60-dolari-asarak-rekor-kirdi-altin-gumus-makasi-daraldi-1101667523.html

Gümüş, 60 doları aşarak rekor kırdı: Altın-gümüş makası daraldı

Gümüş, 60 doları aşarak rekor kırdı: Altın-gümüş makası daraldı

Sputnik Türkiye

Gümüş fiyatı tarihi bir yükseliş kaydederek ons başına 60 doların üzerine çıktı. Piyasalarda 60.47 doları gören gümüş, böylece ilk kez bu seviyeyi aşarken... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T20:26+0300

2025-12-09T20:26+0300

2025-12-09T20:26+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın kan

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

gümüş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097093370_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d909bc60bba039aa2dad3e118764e5.jpg

ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından gümüş fiyatı tarihinde ilk kez ons başına 60 doları aşarken, altının gümüş karşısındaki değeri son 4.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.Piyasalarda onsu 60.47 dolara kadar çıkan gümüş, sert bir hareketliliğe neden oldu. Aynı dakikalarda altın 4 bin 217 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece altın–gümüş fiyatlamasını ölçen Altın/Gümüş Oranı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 70 seviyesinin altına indi.2010’larda ortalama 67.6 seviyesinde olan oran, 2020–2024 döneminde 82.5’e, 2025’te ise 89.2’ye kadar yükselmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/islam-memis-sabri-olmayan-gumuse-bulasmasin-11-ay-bekletir-bir-ayda-altini-ezer-gecer-1101076946.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın kan, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, gümüş