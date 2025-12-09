https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gumus-60-dolari-asarak-rekor-kirdi-altin-gumus-makasi-daraldi-1101667523.html
Gümüş, 60 doları aşarak rekor kırdı: Altın-gümüş makası daraldı
Gümüş fiyatı tarihi bir yükseliş kaydederek ons başına 60 doların üzerine çıktı. Piyasalarda 60.47 doları gören gümüş, böylece ilk kez bu seviyeyi aşarken... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından gümüş fiyatı tarihinde ilk kez ons başına 60 doları aşarken, altının gümüş karşısındaki değeri son 4.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.Piyasalarda onsu 60.47 dolara kadar çıkan gümüş, sert bir hareketliliğe neden oldu. Aynı dakikalarda altın 4 bin 217 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece altın–gümüş fiyatlamasını ölçen Altın/Gümüş Oranı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 70 seviyesinin altına indi.2010’larda ortalama 67.6 seviyesinde olan oran, 2020–2024 döneminde 82.5’e, 2025’te ise 89.2’ye kadar yükselmişti.
