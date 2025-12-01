https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/gram-altin-5-haftanin-zirvesinde-46-yilin-en-iyi-performansi-1101436118.html

Gram altın 5 haftanın zirvesinde: 46 yılın en iyi artışı gelir mi?

Ons altın ABD'den gelecek faiz indirimi beklentisi ile haftaya yükselişle başladı. Son 5 haftanın en yüksek seviyesinde olan Onsa altın 4 bin 256 dolara... 01.12.2025

Altın fiyatları, ABD'de Aralık ayı sonlarında faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla ons başına yaklaşık 4 bin 256 dolara yükselerek son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin bir dizi ılımlı açıklaması ve ABD'deki en uzun hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik görünüm, Fed'in faiz oranlarını tekrar düşürebileceği beklentilerini körükledi. Piyasalar şu anda yüzde 87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor.1979'dan beri ilkAltın, bu yıl neredeyse her ay değer kazandı ve bu da onu 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansına konumlandırdı.Ons altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Altının onsu 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126.5 kazandırmıştı. Ons altın bu yıl, 2025 başından itibaren dolar bazında yaklaşık yüzde 54–58 arası değer kazandı.Ons altın fiyatlarıOns altın güne 4 bin 229 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 205 dolar, en yüksek de 4 bin 256 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 239 dolardan işlem geçiyor.Ekim ayında 4.381 dolar ile rekor kıran ons fiyatı, bugün tarihî zirvenin yüzde 3 gerisine kadar yükseldi.Gram altın ne kadar?1 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.812 TL’yi test ederek son 5 haftanın zirvesini gördü.Gram altın güne 5 bin 765 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 749 lira, en yüksek de 5 bin 816 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 795 liradan alıcı buluyor.Altın fiyatları 1 Aralık

