Yatırımcılar dikkat: Ünlü yatırım bankası altın tahminlerini yükseltti
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs 2026 yılı için altın fiyat tahmininin ons başına 4 bin 900 dolara yükseltti. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılı aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti. Banka bunun nedeni ise muhtemel merkez bankası alımlarına bağladı. Merkez bankası alımlarına bağladıGoldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Goldman bu tahmine güçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe gösterdi. Goldman, “Geliştirdiğimiz altın fiyat tahminine ilişkin risklerin hâlâ net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, ETF varlıkları bizim faiz oranlarına dayalı tahminimizin üzerine çıkarabilir” dedi.Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtti.
