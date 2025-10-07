Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yatirimcilar-dikkat-unlu-yatirim-bankasi-altin-tahminlerini-yukseltti-1099989250.html
Yatırımcılar dikkat: Ünlü yatırım bankası altın tahminlerini yükseltti
Yatırımcılar dikkat: Ünlü yatırım bankası altın tahminlerini yükseltti
Sputnik Türkiye
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs 2026 yılı için altın fiyat tahmininin ons başına 4 bin 900 dolara yükseltti. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T14:18+0300
2025-10-07T14:18+0300
ekonomi̇
goldman sachs
altın
ons altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087622427_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_42fda09316610108ac8efda2084ae010.jpg
Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılı aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti. Banka bunun nedeni ise muhtemel merkez bankası alımlarına bağladı. Merkez bankası alımlarına bağladıGoldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Goldman bu tahmine güçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe gösterdi. Goldman, “Geliştirdiğimiz altın fiyat tahminine ilişkin risklerin hâlâ net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, ETF varlıkları bizim faiz oranlarına dayalı tahminimizin üzerine çıkarabilir” dedi.Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/metal-dedektoruyle-seytanin-parasi-olarak-bilinen-altin-sikkeleri-buldu-1099958665.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087622427_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_6e98e878af07a64cb78d5ce90da529de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
goldman sachs, altın, ons altın
goldman sachs, altın, ons altın

Yatırımcılar dikkat: Ünlü yatırım bankası altın tahminlerini yükseltti

14:18 07.10.2025
© AP Photo / Richard DrewTÜİK: Ağustos ayı enflasyonu 2,47 olurken yıllık enflasyon 51,97 olarak gerçekleşti
TÜİK: Ağustos ayı enflasyonu 2,47 olurken yıllık enflasyon 51,97 olarak gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Richard Drew
Abone ol
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs 2026 yılı için altın fiyat tahmininin ons başına 4 bin 900 dolara yükseltti.
Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılı aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti. Banka bunun nedeni ise muhtemel merkez bankası alımlarına bağladı.

Merkez bankası alımlarına bağladı

Goldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Goldman bu tahmine güçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe gösterdi. Goldman, “Geliştirdiğimiz altın fiyat tahminine ilişkin risklerin hâlâ net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, ETF varlıkları bizim faiz oranlarına dayalı tahminimizin üzerine çıkarabilir” dedi.
Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtti.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
YAŞAM
Metal dedektörüyle ‘şeytanın parası’ olarak bilinen altın sikkeleri buldu
Dün, 15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала