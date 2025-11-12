https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/dev-bankadan-yeni-tahmin-altin-fiyatlari-onumuzdeki-yil-tarihi-seviyelere-ulasacak-1100925076.html
Dev bankadan yeni tahmin: Altın fiyatları önümüzdeki yıl tarihi seviyelere ulaşacak
Dev bankadan yeni tahmin: Altın fiyatları önümümdeki yıl tarihi seviyelere ulaşacak
JP Morgan Private Bank, altınla ilgili yeni tahminini açıkladı ve altın fiyatlarının önümüzdeki yıl tarihi seviyelere ulaşabileceğini öngördü.
Güvenli liman altında ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşılmıştı. Ama altında yaklaşık yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı. Uzmanlar ise altının bir süre dalgalandıktan sonra yükseleceği öngörüsünde. JP Morgan Private Bank'ın yayımladığı rapora göre, altın fiyatlarında güçlü yükseliş trendi sürebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarının yoğun olarak sürmesinin bu yükselişi destekleyeceği belirtiliyor. Ons altın için tahminler 5 bin doların üzeriRaporda, altının ons fiyatının 5 bin doların üzerine çıkabileceği, hatta 2026 yılı sonuna kadar 5.200–5.300 dolar bandına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu, mevcut seviyelerden yüzde 25’in üzerinde bir artış anlamına geliyor. Ekim ayında ons altın 4.380 doları aşarak rekor kırmış, son haftalarda sınırlı bir geri çekilme yaşansa da yıl genelinde yüzde 50’nin üzerinde değer kazanmıştı.
Güvenli liman altında ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşılmıştı. Ama altında yaklaşık yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı. Uzmanlar ise altının bir süre dalgalandıktan sonra yükseleceği öngörüsünde. JP Morgan Private Bank'ın yayımladığı rapora göre, altın fiyatlarında güçlü yükseliş trendi sürebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarının yoğun olarak sürmesinin bu yükselişi destekleyeceği belirtiliyor.
Ons altın için tahminler 5 bin doların üzeri
Raporda, altının ons fiyatının 5 bin doların üzerine çıkabileceği, hatta 2026 yılı sonuna kadar 5.200–5.300 dolar bandına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu, mevcut seviyelerden yüzde 25’in üzerinde bir artış anlamına geliyor. Ekim ayında ons altın 4.380 doları aşarak rekor kırmış, son haftalarda sınırlı bir geri çekilme yaşansa da yıl genelinde yüzde 50’nin üzerinde değer kazanmıştı.
Merkez bankaları 9 ayda 634 ton aldı
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları eylül ayına kadar olan dönemde rezervlerine 634 ton külçe altın ekledi. Bu, son üç yılın aynı dönemine kıyasla düşük olsa da, 2022 öncesi ortalamanın oldukça üzerindeydi. Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı için yıllık alımların 750 ila 900 ton aralığında olacağını tahmin ediyor.