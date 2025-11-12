https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/dev-bankadan-yeni-tahmin-altin-fiyatlari-onumuzdeki-yil-tarihi-seviyelere-ulasacak-1100925076.html

Dev bankadan yeni tahmin: Altın fiyatları önümüzdeki yıl tarihi seviyelere ulaşacak

Dev bankadan yeni tahmin: Altın fiyatları önümüzdeki yıl tarihi seviyelere ulaşacak

JP Morgan Private Bank, altınla ilgili yeni tahminini açıkladı ve altın fiyatlarının önümümdeki yıl tarihi seviyelere ulaşabileceğini öngördü. 12.11.2025

Güvenli liman altında ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşılmıştı. Ama altında yaklaşık yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı. Uzmanlar ise altının bir süre dalgalandıktan sonra yükseleceği öngörüsünde. JP Morgan Private Bank'ın yayımladığı rapora göre, altın fiyatlarında güçlü yükseliş trendi sürebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarının yoğun olarak sürmesinin bu yükselişi destekleyeceği belirtiliyor. Ons altın için tahminler 5 bin doların üzeriRaporda, altının ons fiyatının 5 bin doların üzerine çıkabileceği, hatta 2026 yılı sonuna kadar 5.200–5.300 dolar bandına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu, mevcut seviyelerden yüzde 25’in üzerinde bir artış anlamına geliyor. Ekim ayında ons altın 4.380 doları aşarak rekor kırmış, son haftalarda sınırlı bir geri çekilme yaşansa da yıl genelinde yüzde 50’nin üzerinde değer kazanmıştı.

