https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/gumus-13-yil-aradan-sonra-rekor-kirdi-gumus-fiyatlari-neden-yukseldi-1097093896.html
Gümüş, 13 yıl aradan sonra rekor kırdı: Gümüş fiyatları neden yükseldi?
Gümüş, 13 yıl aradan sonra rekor kırdı: Gümüş fiyatları neden yükseldi?
Sputnik Türkiye
Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Fiyat artışında endüstriyel talep... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T17:12+0300
2025-06-17T17:12+0300
2025-06-17T17:12+0300
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Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.Değerli metallerde son aylarda görülen yukarı yönlü hareketler gümüş piyasasına da yansıdı. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araçlar gibi alanlardaki artan talep, gümüşün endüstriyel kullanımını artırarak fiyatlara doğrudan yansıdı. Gümüş, bu yönüyle yalnızca yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda kritik bir sanayi bileşeni olarak da öne çıktı.Uzmanlara göre yatırımcılar, altının yüksek fiyatı nedeniyle alternatif olarak gümüşe yönelirken, gümüş yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 getiri sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/altin-firladi-orta-dogu-gerilimi-fiyatlari-rekora-tasidi-iste-guvenli-limanda-son-durum-1096996466.html
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gümüş, maden, maden ocağı, altın, gram altın, külçe altın, yatırım, yatırım alanı, banka, ekonomi, ekonomi paketi
gümüş, maden, maden ocağı, altın, gram altın, külçe altın, yatırım, yatırım alanı, banka, ekonomi, ekonomi paketi
Gümüş, 13 yıl aradan sonra rekor kırdı: Gümüş fiyatları neden yükseldi?
Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Fiyat artışında endüstriyel talep, arz kısıtlamaları ve jeopolitik belirsizlikler etkili oldu. Yıl başından bu yana gümüş yatırımcısına yüzde 28 getiri sağladı.
Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.
Değerli metallerde son aylarda görülen yukarı yönlü hareketler gümüş piyasasına da yansıdı. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araçlar gibi alanlardaki artan talep, gümüşün endüstriyel kullanımını artırarak fiyatlara doğrudan yansıdı. Gümüş, bu yönüyle yalnızca yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda kritik bir sanayi bileşeni olarak da öne çıktı.
Uzmanlara göre yatırımcılar, altının yüksek fiyatı nedeniyle alternatif olarak gümüşe yönelirken, gümüş yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 getiri sağladı.