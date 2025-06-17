Gümüş, 13 yıl aradan sonra rekor kırdı: Gümüş fiyatları neden yükseldi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İran, Hürmüz Boğazı kartını doğru oynayarak Trump’ın İsrail’i durdurmasını sağlayabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
İsrail'in İran'a saldırısı: Bundan sonra ne olur?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
18:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
19:09
34 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/gumus-13-yil-aradan-sonra-rekor-kirdi-gumus-fiyatlari-neden-yukseldi-1097093896.html
Gümüş, 13 yıl aradan sonra rekor kırdı: Gümüş fiyatları neden yükseldi?
Gümüş, 13 yıl aradan sonra rekor kırdı: Gümüş fiyatları neden yükseldi?
Sputnik Türkiye
Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Fiyat artışında endüstriyel talep... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T17:12+0300
2025-06-17T17:12+0300
ekonomi̇
gümüş
maden
maden ocağı
altın
gram altın
külçe altın
yatırım
yatırım alanı
banka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097093370_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d909bc60bba039aa2dad3e118764e5.jpg
Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.Değerli metallerde son aylarda görülen yukarı yönlü hareketler gümüş piyasasına da yansıdı. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araçlar gibi alanlardaki artan talep, gümüşün endüstriyel kullanımını artırarak fiyatlara doğrudan yansıdı. Gümüş, bu yönüyle yalnızca yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda kritik bir sanayi bileşeni olarak da öne çıktı.Uzmanlara göre yatırımcılar, altının yüksek fiyatı nedeniyle alternatif olarak gümüşe yönelirken, gümüş yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 getiri sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/altin-firladi-orta-dogu-gerilimi-fiyatlari-rekora-tasidi-iste-guvenli-limanda-son-durum-1096996466.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097093370_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b28289a17c796dfe7d7720d9de68faeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gümüş, maden, maden ocağı, altın, gram altın, külçe altın, yatırım, yatırım alanı, banka, ekonomi, ekonomi paketi
gümüş, maden, maden ocağı, altın, gram altın, külçe altın, yatırım, yatırım alanı, banka, ekonomi, ekonomi paketi

Gümüş, 13 yıl aradan sonra rekor kırdı: Gümüş fiyatları neden yükseldi?

17:12 17.06.2025
© AAGümüş madeni
Gümüş madeni - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA
Abone ol
Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Fiyat artışında endüstriyel talep, arz kısıtlamaları ve jeopolitik belirsizlikler etkili oldu. Yıl başından bu yana gümüş yatırımcısına yüzde 28 getiri sağladı.
Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.
Değerli metallerde son aylarda görülen yukarı yönlü hareketler gümüş piyasasına da yansıdı. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araçlar gibi alanlardaki artan talep, gümüşün endüstriyel kullanımını artırarak fiyatlara doğrudan yansıdı. Gümüş, bu yönüyle yalnızca yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda kritik bir sanayi bileşeni olarak da öne çıktı.
Uzmanlara göre yatırımcılar, altının yüksek fiyatı nedeniyle alternatif olarak gümüşe yönelirken, gümüş yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 getiri sağladı.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
EKONOMİ
Altın fırladı: Orta Doğu gerilimi fiyatları rekora taşıdı, işte güvenli limanda son durum
13 Haziran , 09:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала