Dünya yandı, yıkıldı, sarsıldı: 2025'te dünyada yaşanan doğal afetler
© AA / Guillaume PayenTayland'da depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Dünya 2025'e ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan orman yangınlarıyla girdi. Los Angeles olmak üzere yerleşim yerlerine ulaşan alevler günler sürdü ve 12 binden fazla yapı kül oldu. Asya'da yaşanan şiddetli depremler ve Güney Asya'daki yoğun yağışların getirdiği seller, 2025'in büyük doğal afetleri arasına girdi. İşte bu yılın doğal afetleri...
Dünya, 2025'e orman yangınlarıyla girdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları günlerce sürdü, binlerce konutu kül etti. Palisades, Eaton, Hurst ve Sunset bölgeleri başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olan yangınlar, kısa sürede büyüyerek büyük bir yıkıma neden oldu.
Yangınların hızla yayılmasında düşük nem, kuru hava koşulları ve özellikle Santa Ana rüzgarlarının kasırga şiddetinde esmesi etkili oldu. Bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 130 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.
© Tayfun CoşkunCalifornia, Los Angeles'tan yangın görüntüleri
California, Los Angeles'tan yangın görüntüleri
17 Ocak itibarıyla yangınlar nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 12 binden fazla yapı ya hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın tehdidi nedeniyle 180 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, milyarlarca dolar zarar kaydedildi.
Bölge tarihinin en büyük felaketlerinden biri
Yangınlar, yalnızca konutları değil, altyapıyı ve doğal yaşamı da ağır şekilde etkiledi. Yaşanan felaket, bölge tarihindeki en büyük ve en yıkıcı yangınlardan biri olarak tarihe geçti.
Tibet'i 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu, Hindistan bile hissetti
Çin'in Tibet-Nepal sınırı yakınlarında 7 Ocak'ta meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, Hindistan'ın Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerinde de hissedildi. Yetkililer can kaybını 126 olarak açıklarken yüzlerce kişi yaralandı.
Çinli yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına 14 bin kadar kişinin katıldığını duyurdu.
Artçı sarsıntılar peş peşe geldi
Çinli uzmanlar, ana depremden sonra 49 artçı sarsıntı kaydetti.
4.7 büyüklüğündeki artçı deprem, saat 07:02’de 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
4.9 büyüklüğündeki diğer artçı sarsıntı ise saat 07:07’de 30 kilometre derinlikte meydana geldi.
Japonya'da en büyüğü 6.9 ve 7.5 olan depremlerle sarsıldı
Japonya'da Kyuşu Adası'nın güneydoğu kıyısında 13 Ocak'ta 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Depremin ardından Miyazaki ve Şikoku Adası’nın güneyinde yer alan Kōchi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı.
Yetkililer, denizde bulunulmaması ve kıyı bölgelerinden uzak durulması yönünde halka çağrıda bulundu.
Yer kabuğu kaydı
9 Aralık günü Japonya'nın kuzeyindeki Aomori açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, yer kabuğunda dokuz santimetreye varan kaymaya yol açtı. Tsunami uyarısı verilen bölgede, birçok yerleşim sarsıntıdan etkilendi; 35 kişi yaralandı. Bölgede 14 artçı deprem daha kaydedildi.
Güney Kore'deki orman yangını bir hafta sürdü
Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan bir hafta süren ve 15 bin hektardan fazla alanı kül orman yangınlarında 28 kişi hayatını kaybetti. Yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınak küle döndü. Yetkililer yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını duyurdu.
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore orman yangını
Güney Kore orman yangını
Yangında 3 bin 500 bina hasar gürdü ve ülke tarihinin en kötü yangın felaketlerinden biri oldu.
Myanmar ve Tayland'da deprem felaketi: 5 binden fazla can kaybı
Myanmar'ın Sagaing (Burma) bölgesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayland ve bölgedeki diğer yerlerde güçlü sarsıntılar hissedildi. İlk sarsıntıyı takiben 6.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.
© AP Photo / Thein ZawMyanmar'da iki büyük depremin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi
Myanmar'da iki büyük depremin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi
Deprem, Bangladeş, Hindistan, Laos, Myanmar (Burma), Tayland ve Çin bölgelerinde de hissedildi.
© AA / Guillaume PayenTayland'da depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Tayland'da depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Myanmar'dan sonra depremden en çok etkilenen ülke Tayland oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halinde bir gökdelen yıkıldı. Binada 320 işçi olduğu ve bunlardan yaklaşık 70'nin kayıp olduğunu belirtilerek "Asansörde hala 20 işçi mahsur durumda. Can kaybı sayısı bilinmiyor" açıklaması yapıldı.
© AA / Guillaume PayenTayland'da depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Tayland'da depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Felaketin büyüklüğü gün be gün ortaya çıkarken iki ülkede de OHAL ilan edildi. Açık kaynaklara göre, depremde Myanmar'da 5 bin 352 kişi, Tayland'da ise 103 kişi doğrudan hayatını kaybetti. Vietnam'da ise bir kişi şoktan öldü. 11 bin 404 kişi yaralandı ve yüzlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Saatte 223 kilometre hızla esen fırtına: Yagi
Eylül ayında Asya'da başlayan Yagi Tayfunu, Çin, Vietnam, Filipinler ve Tayvan'da etkili oldu. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Yagi Tayfunu'nun hızı saatte 223 km'ye çıktı, Vietnam'da 108 bin 330 hektarlık tarım arazisi su altında kaldı.
© AP Photo / Aaron FavilaFilipinler sel
Filipinler sel
Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.
Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.
Myanmar'da etkili olan Yagi tayfununun oluşturduğu seller ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.
Filipinler'de Yagi bitmeden Kalmaegi tayfunu başladı: 1 milyon kişi tahliye edildi
Yagi Tayfunu bitmeden bir başka güçlü tayfunun etkisine giren Filipinler'de, Kalmaegi Tayfunu’nun etkisi yıkıcı oldu. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi, Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 224’e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, tayfun ve selden 3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini, 74 binden fazla yapının hasar gördüğünü bildirdi.
© AP Photo / Jacqueline HernandezFilipinler Kalmaegi Tayfunu
Filipinler Kalmaegi Tayfunu
Filipinler Meteoroloji Bürosu, Kalmaegi sonrası yaşanan yıkım sürerken yeni bir tehdidin yaklaştığını duyurdu. Fung-wong adlı tayfunun 'süper tayfuna dönüştüğü' ve ülkenin kuzeydoğusunda etkisini göstermeye başladığı kaydedildi. Hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı ve rotasında bulunan bölgelerde acil tahliyelerin yapıldığı aktarıldı.
Pasifik'te Süper Tayfun Ragasa alarmı: Saatte 260 kilometre hıza ulaştı
Batı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü.
Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan ‘süper tayfun’ nedeniyle Filipinler, Çin, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapıldı.
Yılın ilk ‘süper tayfunu’ oldu
Pasifik Okyanusu'nda bu yılın ilk süper tayfunu olan Ragasa, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'ın güneyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'ın kuzeyine kadar ulaştı.
Meksika’da son yılların en büyük felaketi: En az 64 ölü, 65 kişi kayıp
© AP Photo / Felix MarquezMeksika'da Sel Felaketi
Meksika'da Sel Felaketi
Meksika’nın çeşitli bölgelerinde Ekim ayında etkili olan şiddetli yağışlar ve seller, büyük bir yıkıma yol açtı. Ülke genelinde en az 64 kişi hayatını kaybederken, 65 kişiden ise hala haber alınamadı.
Hükümetten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar birçok bölgede toprak kaymalarına, nehir taşkınlarına ve elektrik kesintilerine neden oldu.
Hindistan'da sel köyü yuttu: 100'den fazla kişi kayboldu
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Ağustos ayında meydana gelen ani selde en az dört kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi kayboldu. Sel adeta bir köyü yuttu.
© AA / Uttarakhand PolisiHindistan
Hindistan
Çamur yüklü sel sularının dar bir dağ vadisinden köye ulaşarak binaları yerle bir ettiği ifade edildi. Hindistan medyasında yayınlanan görüntülerde, çamur selinin çok katlı binaları sürüklediği ve insanların kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Bazı binalar tamamen yıkıldı, bazılarıysa köklerinden söküldü.
Teksas'taki sel felaketi: Çocuklarında bulunduğu gençlik kampı aniden sular altında kaldı
ABD'nin Teksas eyaletinde Temmuz ayında yaşanan ani sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti. Kerr ilçesindeki Camp Mystic adlı gençlik kampında suların aniden sele dönüşmesi sonucunda en az 28 çoçuk ve genç kız hayatını kaybetti.
© AA / Jorge SalgadoTexas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Gençlik kampında bulunan çocuk ve gençlerin en küçüğünün yaşının 8 olduğu açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etti.
Yılın son ayında binlerce kişiyi yaşamdan koparan sel felaketi 3 ülkeyi etkiledi
Aralık ayında yoğun yağışların getirdiği ani sel ve toprak kaymaları üç ülkede felakete yol açtı.
Endonezya, Sri Lanka ve Tayland'da toplamda binden fazla kişi hayatını kaybetti. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh’de 290 bin 700 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bazı bölgelerin ulaşım ve iletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle uçaklarla yardım ulaştırıldığını duyurdu.
© AP Photo / Eranga JayawardenaSri Lanka'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymaları
Sri Lanka'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymaları
Tayland’da güney bölgelerde selden etkilenen 3.8 milyon kişi ve 1.4 milyon hanenin altyapı ve temiz su ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar günler sürdü.
© AP Photo / Sarot MeksophawannakulTayland sel
Tayland sel
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin detayları paylaştı. Açıklamada, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1030'a yükseldiği, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
© AA / Riski CahyadiEndonezya sel felaketi
Endonezya sel felaketi
Sudan’da büyük felaket: Bir köy haritadan silindi
Batı Sudan’daki Marra Dağları’nda Eylül ayında meydana gelen dev heyelan, Tarasin köyünü neredeyse tamamen yok etti. Silahlı gruplar ve yetkililer, uluslararası yardım çağrısı yapıyor.
Günlerce süren sağanak yağışların ardından Marra Dağları’nda büyük bir heyelan meydana geldi. Sudan Kurtuluş Hareketi ve Sudan Ordusu’nun açıklamasına göre, Tarasin köyü neredeyse tamamen silindi. Enkaz altından yalnızca bir kişi sağ çıkarıldı.
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 800'ü geçti
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 800'ü geçtiği açıklandı. Taliban hükümet sözcüsü yaralı sayısını 2 bin 800 olarak açıkladı. Dağlık arazi olan Kunar'da birçok yerleşim yeriyle bağlantının heyelanlar sebebiyle kesildiği kaydedildi.
© AA / Rus.Bilimler Akademisi Jeofizik SrvSevero-Kurilsk şehri
Severo-Kurilsk şehri
Kamçatka Yarımadası 8.8 ile sarsıldı
Rusya'nın Kamçatka bölgesi açıklarında Temmuz ayında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası başta Kamçatka kıyıları olmak üzere ABD ve Japonya için tsunami uyarısı verildi. Kamçatka'da yaklaşık 3-4 metre yüksekliğinde tsunami dalgası gözlemlenirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı depremde can kaybı olmadığı bilgisini verdi.