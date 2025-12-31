https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/dunya-yandi-yikildi-sarsildi-2025te-dunyada-yasanan-dogal-afetler-1102097083.html

Dünya yandı, yıkıldı, sarsıldı: 2025'te dünyada yaşanan doğal afetler

Dünya yandı, yıkıldı, sarsıldı: 2025'te dünyada yaşanan doğal afetler

Sputnik Türkiye

Dünya 2025'e ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan orman yangınlarıyla girdi. Los Angeles olmak üzere yerleşim yerlerine ulaşan alevler günler sürdü ve 12... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

doğal felaket

ulusal felaket

sel felaketi

yangın felaketi

2025'te neler oldu?

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1d/1094982590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_201cbff45bc6af9d6b0ebde83f4445d0.jpg

Dünya, 2025'e orman yangınlarıyla girdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları günlerce sürdü, binlerce konutu kül etti. Palisades, Eaton, Hurst ve Sunset bölgeleri başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olan yangınlar, kısa sürede büyüyerek büyük bir yıkıma neden oldu. Yangınların hızla yayılmasında düşük nem, kuru hava koşulları ve özellikle Santa Ana rüzgarlarının kasırga şiddetinde esmesi etkili oldu. Bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 130 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.17 Ocak itibarıyla yangınlar nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 12 binden fazla yapı ya hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın tehdidi nedeniyle 180 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, milyarlarca dolar zarar kaydedildi. Bölge tarihinin en büyük felaketlerinden biriYangınlar, yalnızca konutları değil, altyapıyı ve doğal yaşamı da ağır şekilde etkiledi. Yaşanan felaket, bölge tarihindeki en büyük ve en yıkıcı yangınlardan biri olarak tarihe geçti. Tibet'i 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu, Hindistan bile hissettiÇin'in Tibet-Nepal sınırı yakınlarında 7 Ocak'ta meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, Hindistan'ın Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerinde de hissedildi. Yetkililer can kaybını 126 olarak açıklarken yüzlerce kişi yaralandı. Çinli yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına 14 bin kadar kişinin katıldığını duyurdu. Artçı sarsıntılar peş peşe geldiÇinli uzmanlar, ana depremden sonra 49 artçı sarsıntı kaydetti.Japonya'da en büyüğü 6.9 ve 7.5 olan depremlerle sarsıldıJaponya'da Kyuşu Adası'nın güneydoğu kıyısında 13 Ocak'ta 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Depremin ardından Miyazaki ve Şikoku Adası’nın güneyinde yer alan Kōchi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı.Yetkililer, denizde bulunulmaması ve kıyı bölgelerinden uzak durulması yönünde halka çağrıda bulundu.Yer kabuğu kaydı9 Aralık günü Japonya'nın kuzeyindeki Aomori açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, yer kabuğunda dokuz santimetreye varan kaymaya yol açtı. Tsunami uyarısı verilen bölgede, birçok yerleşim sarsıntıdan etkilendi; 35 kişi yaralandı. Bölgede 14 artçı deprem daha kaydedildi.Güney Kore'deki orman yangını bir hafta sürdüGüney Kore'de 21 Mart'ta başlayan bir hafta süren ve 15 bin hektardan fazla alanı kül orman yangınlarında 28 kişi hayatını kaybetti. Yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınak küle döndü. Yetkililer yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını duyurdu. Yangında 3 bin 500 bina hasar gürdü ve ülke tarihinin en kötü yangın felaketlerinden biri oldu. Myanmar ve Tayland'da deprem felaketi: 5 binden fazla can kaybıMyanmar'ın Sagaing (Burma) bölgesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayland ve bölgedeki diğer yerlerde güçlü sarsıntılar hissedildi. İlk sarsıntıyı takiben 6.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Deprem, Bangladeş, Hindistan, Laos, Myanmar (Burma), Tayland ve Çin bölgelerinde de hissedildi.Myanmar'dan sonra depremden en çok etkilenen ülke Tayland oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halinde bir gökdelen yıkıldı. Binada 320 işçi olduğu ve bunlardan yaklaşık 70'nin kayıp olduğunu belirtilerek "Asansörde hala 20 işçi mahsur durumda. Can kaybı sayısı bilinmiyor" açıklaması yapıldı.Felaketin büyüklüğü gün be gün ortaya çıkarken iki ülkede de OHAL ilan edildi. Açık kaynaklara göre, depremde Myanmar'da 5 bin 352 kişi, Tayland'da ise 103 kişi doğrudan hayatını kaybetti. Vietnam'da ise bir kişi şoktan öldü. 11 bin 404 kişi yaralandı ve yüzlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi.Saatte 223 kilometre hızla esen fırtına: YagiEylül ayında Asya'da başlayan Yagi Tayfunu, Çin, Vietnam, Filipinler ve Tayvan'da etkili oldu. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Yagi Tayfunu'nun hızı saatte 223 km'ye çıktı, Vietnam'da 108 bin 330 hektarlık tarım arazisi su altında kaldı. Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.Myanmar'da etkili olan Yagi tayfununun oluşturduğu seller ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.Filipinler'de Yagi bitmeden Kalmaegi tayfunu başladı: 1 milyon kişi tahliye edildiYagi Tayfunu bitmeden bir başka güçlü tayfunun etkisine giren Filipinler'de, Kalmaegi Tayfunu’nun etkisi yıkıcı oldu. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi, Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 224’e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, tayfun ve selden 3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini, 74 binden fazla yapının hasar gördüğünü bildirdi.Filipinler Meteoroloji Bürosu, Kalmaegi sonrası yaşanan yıkım sürerken yeni bir tehdidin yaklaştığını duyurdu. Fung-wong adlı tayfunun 'süper tayfuna dönüştüğü' ve ülkenin kuzeydoğusunda etkisini göstermeye başladığı kaydedildi. Hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı ve rotasında bulunan bölgelerde acil tahliyelerin yapıldığı aktarıldı.Pasifik'te Süper Tayfun Ragasa alarmı: Saatte 260 kilometre hıza ulaştıBatı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü.Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan ‘süper tayfun’ nedeniyle Filipinler, Çin, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapıldı.Yılın ilk ‘süper tayfunu’ olduPasifik Okyanusu'nda bu yılın ilk süper tayfunu olan Ragasa, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'ın güneyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'ın kuzeyine kadar ulaştı.Meksika’da son yılların en büyük felaketi: En az 64 ölü, 65 kişi kayıpMeksika’nın çeşitli bölgelerinde Ekim ayında etkili olan şiddetli yağışlar ve seller, büyük bir yıkıma yol açtı. Ülke genelinde en az 64 kişi hayatını kaybederken, 65 kişiden ise hala haber alınamadı.Hükümetten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar birçok bölgede toprak kaymalarına, nehir taşkınlarına ve elektrik kesintilerine neden oldu.Hindistan'da sel köyü yuttu: 100'den fazla kişi kaybolduHindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Ağustos ayında meydana gelen ani selde en az dört kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi kayboldu. Sel adeta bir köyü yuttu.Çamur yüklü sel sularının dar bir dağ vadisinden köye ulaşarak binaları yerle bir ettiği ifade edildi. Hindistan medyasında yayınlanan görüntülerde, çamur selinin çok katlı binaları sürüklediği ve insanların kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Bazı binalar tamamen yıkıldı, bazılarıysa köklerinden söküldü.Teksas'taki sel felaketi: Çocuklarında bulunduğu gençlik kampı aniden sular altında kaldıABD'nin Teksas eyaletinde Temmuz ayında yaşanan ani sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti. Kerr ilçesindeki Camp Mystic adlı gençlik kampında suların aniden sele dönüşmesi sonucunda en az 28 çoçuk ve genç kız hayatını kaybetti.Gençlik kampında bulunan çocuk ve gençlerin en küçüğünün yaşının 8 olduğu açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etti.Yılın son ayında binlerce kişiyi yaşamdan koparan sel felaketi 3 ülkeyi etkilediAralık ayında yoğun yağışların getirdiği ani sel ve toprak kaymaları üç ülkede felakete yol açtı.Endonezya, Sri Lanka ve Tayland'da toplamda binden fazla kişi hayatını kaybetti. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh’de 290 bin 700 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bazı bölgelerin ulaşım ve iletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle uçaklarla yardım ulaştırıldığını duyurdu.Tayland’da güney bölgelerde selden etkilenen 3.8 milyon kişi ve 1.4 milyon hanenin altyapı ve temiz su ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar günler sürdü. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin detayları paylaştı. Açıklamada, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1030'a yükseldiği, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi.Sudan’da büyük felaket: Bir köy haritadan silindiBatı Sudan’daki Marra Dağları’nda Eylül ayında meydana gelen dev heyelan, Tarasin köyünü neredeyse tamamen yok etti. Silahlı gruplar ve yetkililer, uluslararası yardım çağrısı yapıyor.Günlerce süren sağanak yağışların ardından Marra Dağları’nda büyük bir heyelan meydana geldi. Sudan Kurtuluş Hareketi ve Sudan Ordusu’nun açıklamasına göre, Tarasin köyü neredeyse tamamen silindi. Enkaz altından yalnızca bir kişi sağ çıkarıldı. Afganistan'daki depremde ölü sayısı 800'ü geçtiAfganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 800'ü geçtiği açıklandı. Taliban hükümet sözcüsü yaralı sayısını 2 bin 800 olarak açıkladı. Dağlık arazi olan Kunar'da birçok yerleşim yeriyle bağlantının heyelanlar sebebiyle kesildiği kaydedildi.Kamçatka Yarımadası 8.8 ile sarsıldıRusya'nın Kamçatka bölgesi açıklarında Temmuz ayında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası başta Kamçatka kıyıları olmak üzere ABD ve Japonya için tsunami uyarısı verildi. Kamçatka'da yaklaşık 3-4 metre yüksekliğinde tsunami dalgası gözlemlenirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı depremde can kaybı olmadığı bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

doğal felaket, ulusal felaket, sel felaketi, yangın felaketi