Filipinler’de Felaket: Kalmaegi tayfununda can kaybı 224’e yükseldi
Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi’nden yapılan açıklamada, Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 224’e yükseldiği belirtildi. Kayıp durumdaki 109 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Yetkililer, tayfun ve selden 3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini, 74 binden fazla yapının hasar gördüğünü bildirdi.Tayfun bitmeden yeni tehdit Filipinler Meteoroloji Bürosu, Kalmaegi sonrası yaşanan yıkım sürerken yeni bir tehdidin yaklaştığını duyurdu. Fung-wong adlı tayfunun 'süper tayfuna dönüştüğü' ve ülkenin kuzeydoğusunda etkisini göstermeye başladığı kaydedildi. Hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı ve rotasında bulunan bölgelerde acil tahliyelerin yapıldığı aktarıldı.1 milyon kişi tahliye edildi Yetkililer, süper tayfun nedeniyle 11 bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edildiğini paylaştı. Okullar ve kamu kurumlarının 11 Kasım’a kadar kapatıldığı bildirildi. Ayrıca, 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuşun iptal edildiği açıklandı. Meteoroloji, kıyılarda dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği konusunda uyarı yaptı.Ulusal afet durumuFilipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet müdahale birimleriyle yaptığı toplantıda ülke genelinde “ulusal afet durumu” ilan edildiğini açıkladı. Ülkede 2013 yılında yaşanan Haiyan Tayfununda 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Yetkililer, Kalmaegi ve yaklaşan süper tayfun nedeniyle benzer bir risk uyarısı yapıyor.
