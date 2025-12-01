https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/asyayi-vuran-sel-felaketinde-bilanco-agirlasiyor-olu-sayisi-bini-gecti-yuzlerce-kisi-kayip-1101451325.html

Asya’yı vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı bini geçti, yüzlerce kişi kayıp

Asya'yı vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı bini geçti, yüzlerce kişi kayıp

Endonezya, Sri Lanka ve Tayland'ta geçen hafta yaşanan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları sonrası ölü sayısı bini aştı. Binlerce kişi evlerini terk etmek...

Endonezya, Sri Lanka ve Tayland, geçen hafta etkili olan sel ve toprak kaymaları sonrası kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Üç ülkede toplam bin 6 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.Endonezya’da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Sumatra adasında sel ve heyelanlardan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yardım çalışmalarının başladığını açıkladı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh’de 290 bin 700 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bazı bölgelerin ulaşım ve iletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle uçaklarla yardım ulaştırıldığını duyurdu.Sri Lanka’da yetkililer, 370 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaklaşık 148 bin kişinin geçici barınaklarda kaldığını açıkladı. Ülkede aşırı yağışlar, özellikle çay tarımı yapılan merkez dağlık bölgelerde evleri, tarlaları ve yolları sular altında bıraktı.Tayland’da ise ilk tazminat ödemeleri 239 milyon baht (7,4 milyon dolar) ile 26.000 kişiye dağıtılmaya başlandı. Güney bölgelerde selden etkilenen 3.8 milyon kişi ve 1.4 milyon hanenin altyapı ve temiz su ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor. Hükümet, halka yemek sağlamak amacıyla kamu mutfakları kuracak.Cumhurbaşkanı Prabowo, felaket sonrası yaptığı açıklamada iklim değişikliği ile mücadele ve yerel yönetimlerin aşırı hava koşullarına hazırlıklı olmasının önemine dikkat çekti.

