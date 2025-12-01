Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Asya'yı vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı bini geçti, yüzlerce kişi kayıp
Asya’yı vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı bini geçti, yüzlerce kişi kayıp
Endonezya, Sri Lanka ve Tayland'ta geçen hafta yaşanan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları sonrası ölü sayısı bini aştı. Binlerce kişi evlerini terk etmek...
Endonezya, Sri Lanka ve Tayland, geçen hafta etkili olan sel ve toprak kaymaları sonrası kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Üç ülkede toplam bin 6 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.Endonezya’da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Sumatra adasında sel ve heyelanlardan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yardım çalışmalarının başladığını açıkladı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh’de 290 bin 700 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bazı bölgelerin ulaşım ve iletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle uçaklarla yardım ulaştırıldığını duyurdu.Sri Lanka’da yetkililer, 370 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaklaşık 148 bin kişinin geçici barınaklarda kaldığını açıkladı. Ülkede aşırı yağışlar, özellikle çay tarımı yapılan merkez dağlık bölgelerde evleri, tarlaları ve yolları sular altında bıraktı.Tayland’da ise ilk tazminat ödemeleri 239 milyon baht (7,4 milyon dolar) ile 26.000 kişiye dağıtılmaya başlandı. Güney bölgelerde selden etkilenen 3.8 milyon kişi ve 1.4 milyon hanenin altyapı ve temiz su ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor. Hükümet, halka yemek sağlamak amacıyla kamu mutfakları kuracak.Cumhurbaşkanı Prabowo, felaket sonrası yaptığı açıklamada iklim değişikliği ile mücadele ve yerel yönetimlerin aşırı hava koşullarına hazırlıklı olmasının önemine dikkat çekti.
Abone ol
Endonezya, Sri Lanka ve Tayland’ta geçen hafta yaşanan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları sonrası ölü sayısı bini aştı. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Endonezya, Sri Lanka ve Tayland, geçen hafta etkili olan sel ve toprak kaymaları sonrası kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Üç ülkede toplam bin 6 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Endonezya’da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Sumatra adasında sel ve heyelanlardan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yardım çalışmalarının başladığını açıkladı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh’de 290 bin 700 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bazı bölgelerin ulaşım ve iletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle uçaklarla yardım ulaştırıldığını duyurdu.
Sri Lanka’da yetkililer, 370 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaklaşık 148 bin kişinin geçici barınaklarda kaldığını açıkladı. Ülkede aşırı yağışlar, özellikle çay tarımı yapılan merkez dağlık bölgelerde evleri, tarlaları ve yolları sular altında bıraktı.
Tayland’da ise ilk tazminat ödemeleri 239 milyon baht (7,4 milyon dolar) ile 26.000 kişiye dağıtılmaya başlandı. Güney bölgelerde selden etkilenen 3.8 milyon kişi ve 1.4 milyon hanenin altyapı ve temiz su ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor. Hükümet, halka yemek sağlamak amacıyla kamu mutfakları kuracak.
Cumhurbaşkanı Prabowo, felaket sonrası yaptığı açıklamada iklim değişikliği ile mücadele ve yerel yönetimlerin aşırı hava koşullarına hazırlıklı olmasının önemine dikkat çekti.
