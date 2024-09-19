Yagi Tayfunu Myanmar'da: Hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi
© İHA / MIN HTET SANepa11611458 Flood at the Phayar Phyu village near Loikaw township, Kayah (Karenni) State, Myanmar, 18 September 2024. At least 226 people died and 77 others are still missing due to the flooding in Myanmar, according State media. Heavy rains triggered by Typhoon Yagi have caused severe flooding across parts of Myanmar, affecting approximately 631,000 people in 59 townships across nine regions and states, including Naypitaw, according to a report by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) on 16 September 2024. EPA-EFE/MIN HTET SAN
© İHA / MIN HTET SAN
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Myanmar'da etkili olan Yagi tayfununun oluşturduğu seller ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.
Asya'yı bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Yagi, beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybını artırmaya devam ediyor. Myanmar'da etkili olan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.
Devlet İdare Konseyi'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı, 88 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Naypyidaw, Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Shan ve Ayeyarwady gibi birçok bölgede yollar, köprüler, evler, iş yerleri ve okullar hasar gördü.
Maddi destek sağlanacak
Hükümet, hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi destek sağlayacağını ve selden etkilenen bölgelerdeki hasarın düzeyine göre daha fazla yardım verileceğini açıkladı. Bu durum, tayfunun etkilerinin daha da derinleşmesine neden olurken, yetkililer hasarın boyutunu değerlendirmek için çalışmalara devam ediyor.
13 Eylül, 04:31