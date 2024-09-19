https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yagi-tayfunu-myanmarda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-268e-yukseldi-1088185374.html

Yagi Tayfunu Myanmar'da: Hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi

Yagi Tayfunu Myanmar'da: Hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Myanmar'da etkili olan Yagi tayfununun oluşturduğu seller ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T01:04+0300

2024-09-19T01:04+0300

2024-09-19T01:04+0300

dünya

myanmar

yagi tayfunu

sel

sel felaketi

toprak kayması

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Asya'yı bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Yagi, beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybını artırmaya devam ediyor. Myanmar'da etkili olan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.Devlet İdare Konseyi'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı, 88 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Naypyidaw, Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Shan ve Ayeyarwady gibi birçok bölgede yollar, köprüler, evler, iş yerleri ve okullar hasar gördü.Maddi destek sağlanacakHükümet, hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi destek sağlayacağını ve selden etkilenen bölgelerdeki hasarın düzeyine göre daha fazla yardım verileceğini açıkladı. Bu durum, tayfunun etkilerinin daha da derinleşmesine neden olurken, yetkililer hasarın boyutunu değerlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/vietnamda-yagi-tayfunu-can-kaybi-226ya-yukseldi-1087964441.html

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myanmar, yagi tayfunu, sel, sel felaketi, toprak kayması