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Myanmar ve Tayland’ı vuran depremlerde can kaybı bini geçti: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Myanmar ve Tayland’ı vuran depremlerde can kaybı bini geçti: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Sputnik Türkiye
Myanmar’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Komşu Tayland’da da hissedilen sarsıntılar nedeniyle can kaybı bini... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T18:14+0300
2025-03-29T18:14+0300
2025-03-29T18:14+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, tayland, myanmar, deprem, arama kurtarma, enkaz altından, enkaz, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, tayland, myanmar, deprem, arama kurtarma, enkaz altından, enkaz, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Myanmar ve Tayland’ı vuran depremlerde can kaybı bini geçti: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Myanmar’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Komşu Tayland’da da hissedilen sarsıntılar nedeniyle can kaybı bini aşarken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
© AA / Guillaume Payen
Myanmar’da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ülkede ve komşu Tayland’da büyük yıkıma neden oldu.
Myanmar’da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ülkede ve komşu Tayland’da büyük yıkıma neden oldu.
© AA / Guillaume Payen
Yetkililer, iki ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçtiğini duyurdu.
Yetkililer, iki ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçtiğini duyurdu.
© AA / Guillaume Payen
Depremin şiddetle hissedildiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, inşaat halindeki yüksek katlı bir bina çöktü.
Depremin şiddetle hissedildiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, inşaat halindeki yüksek katlı bir bina çöktü.
© AA / Guillaume Payen
Olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
© AA / Guillaume Payen
Arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki insanlara ulaşmak için zamanla yarışırken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuyor.
Arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki insanlara ulaşmak için zamanla yarışırken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuyor.
© AA / Guillaume Payen
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin şiddeti ve bölgedeki yapı kalitesine dikkat çekerek ölü sayısının 10 bini aşabileceğini öngördü.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin şiddeti ve bölgedeki yapı kalitesine dikkat çekerek ölü sayısının 10 bini aşabileceğini öngördü.
© AA / Guillaume Payen
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, halk güvenli alanlara yönlendiriliyor. Uluslararası yardım kuruluşları, afet bölgelerine destek sağlamak için harekete geçti.
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, halk güvenli alanlara yönlendiriliyor. Uluslararası yardım kuruluşları, afet bölgelerine destek sağlamak için harekete geçti.