Japonya'daki 7.5'lik deprem, yer kabuğunu 9 santimetre kaydırdı
Japonya'daki 7.5'lik deprem, yer kabuğunu 9 santimetre kaydırdı
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, yer kabuğunda dokuz santimetreye varan kaymaya yol açtı. Tsunami uyarısı... 09.12.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101483615_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c945001cceb54ab5cfb016d28769c6e6.jpg
Japon Coğrafi Bilgi İdaresi, Aomori kıyıları açıklarında yaşanan güçlü depremin merkez üssüne yakın bölgede yer kabuğunun 9 santimetre doğuya kaydığını tespit etti. Ölçüm, Higashi-dori 2 elektronik jeodezi istasyonunda gerçekleştirildi.Raporda, analizlerin doğruluğunun teyit edilmesi için ek çalışmaların devam ettiği kaydedildi.7.5’lik deprem ve tsunami alarmıPazartesi günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Honshu ve Hokkaido kıyılarında alarm yarattı. Japon Meteoroloji Ajansı, deprem sonrası 70 santimetre yüksekliğinde tsunami dalgası ölçtü. Uyarı, yaklaşık altı saat sonra kaldırıldı.Depremin merkez üssü, Aomori'nin doğu kıyısının 54 kilometre açığında tespit edildi. Japonya’nın yedi puanlık şiddet ölçeğinde sarsıntının “altıdan fazla” seviyesinde olduğu belirtildi.Yaralı sayısı artıyorYetkililere göre, depremde şu ana kadar 35 kişi yaralandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, bazı yerleşim birimleri geçici olarak tahliye edildi.Artçı sarsıntılar peş peşeRIA Novosti’nin Japon Meteoroloji Ajansı verilerinden aktardığına göre, ana depremi takip eden 14 saat içinde 14 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan en güçlüsü 6,4, en zayıfı ise 3,6 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntıların 10 ile 50 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
12:35 09.12.2025
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, yer kabuğunda dokuz santimetreye varan kaymaya yol açtı. Tsunami uyarısı verilen bölgede birçok yerleşim sarsıntıdan etkilendi; 35 kişi yaralandı, bölgede 14 artçı deprem daha kaydedildi.
Japon Coğrafi Bilgi İdaresi, Aomori kıyıları açıklarında yaşanan güçlü depremin merkez üssüne yakın bölgede yer kabuğunun 9 santimetre doğuya kaydığını tespit etti. Ölçüm, Higashi-dori 2 elektronik jeodezi istasyonunda gerçekleştirildi.
Raporda, analizlerin doğruluğunun teyit edilmesi için ek çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

7.5’lik deprem ve tsunami alarmı

Pazartesi günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Honshu ve Hokkaido kıyılarında alarm yarattı. Japon Meteoroloji Ajansı, deprem sonrası 70 santimetre yüksekliğinde tsunami dalgası ölçtü. Uyarı, yaklaşık altı saat sonra kaldırıldı.
Depremin merkez üssü, Aomori'nin doğu kıyısının 54 kilometre açığında tespit edildi. Japonya’nın yedi puanlık şiddet ölçeğinde sarsıntının “altıdan fazla” seviyesinde olduğu belirtildi.

Yaralı sayısı artıyor

Yetkililere göre, depremde şu ana kadar 35 kişi yaralandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, bazı yerleşim birimleri geçici olarak tahliye edildi.

Artçı sarsıntılar peş peşe

RIA Novosti’nin Japon Meteoroloji Ajansı verilerinden aktardığına göre, ana depremi takip eden 14 saat içinde 14 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan en güçlüsü 6,4, en zayıfı ise 3,6 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntıların 10 ile 50 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
