https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/afganistandaki-6-buyuklugunde-deprem-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti-yerlesim-yerleriyle-baglanti-1098972085.html

Afganistan'daki 6 büyüklüğünde deprem: 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, yerleşim yerleriyle bağlantı kesildi

Afganistan'daki 6 büyüklüğünde deprem: 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, yerleşim yerleriyle bağlantı kesildi

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişinin öldüğü, 1555 kişinin yaralandığı bildirildi. Dağlık arazi olan... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T09:11+0300

2025-09-01T09:11+0300

2025-09-01T10:06+0300

son depremler

afganistan

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

kunar

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098974117_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_627d30b017cb4dab3cb424355010e867.jpg

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, Kunar vilayetinde yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depreme ilişkin son bilgilere göre 622 kişinin öldüğü, 1555 kişinin yaralandığı bildirildi.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, yaşamını kaybedenlerin 610'unun Kunar, 12'sinin Nangarhar vilayetlerinden olduğunu belirtti.Deprem sonrası heyelan sebebiyle birçok yerden haber alınamıyorDeprem sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle birçok küçük yerleşim yeriyle iletişim kesildiği ve haber alınamadığı ifade edildi.Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulundu. Depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirten yetkili, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin olduğunu doğruladı.Mücahid, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.'Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri'Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır" ifadesine yer verdi.Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/balikesirde-37-buyuklugunde-deprem-1098965576.html

afganistan

kunar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afganistan, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), kunar, deprem