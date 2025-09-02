https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/sudanda-buyuk-felaket-heyelan-binden-fazla-can-aldi-1099012496.html
Sudan’da büyük felaket: Heyelan binden fazla can aldı
Batı Sudan’daki Marra Dağları’nda meydana gelen dev heyelan, Tarasin köyünü neredeyse tamamen yok etti. Silahlı gruplar ve yetkililer, uluslararası yardım... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Günlerce süren sağanak yağışların ardından Marra Dağları’nda büyük bir heyelan meydana geldi. Sudan Kurtuluş Hareketi ve Sudan Ordusu’nun açıklamasına göre, Tarasin köyü neredeyse tamamen silindi. Enkaz altından yalnızca bir kişi sağ çıkarıldı. Grup, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan acil yardım talep etti.İnsani trajediDarfur’un ordu yanlısı valisi Minni Minnawi, yaşananları, “Bu felaket halkımızın tek başına taşıyamayacağı kadar büyük. Uluslararası toplum acilen müdahale etmeli” sözleriyle açıkladı. Olay yerinden gelen fotoğraflarda, köyün bulunduğu noktaya doğru birleşen devasa yarıklar görülüyor.Çatışmaların ortasında yeni bir yıkımSudan, Nisan 2023’ten bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki kanlı iç savaşla sarsılıyor. Çatışmalar yüzünden milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler’e göre 12 milyon kişi göç etti, on binlerce insan hayatını kaybetti. Tarasin köyüne sığınan birçok kişi de aslında savaşın mağdurlarıydı. Güvenlik için kaçtıkları dağlarda bu kez doğanın felaketiyle yüz yüze geldiler. Bölgede yaşanan bu felaket, insani krizi daha da derinleştirdi.
sudan
2025
11:41 02.09.2025 (güncellendi: 11:53 02.09.2025)
Batı Sudan’daki Marra Dağları’nda meydana gelen dev heyelan, Tarasin köyünü neredeyse tamamen yok etti. Silahlı gruplar ve yetkililer, uluslararası yardım çağrısı yapıyor.
