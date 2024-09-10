https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/saatte-223-km-hizla-esen-firtina-yagi-tayfunu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-127ye-yukseldi-1087880361.html

Saatte 223 km hızla esen fırtına: Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 127'ye yükseldi

Saatte 223 km hızla esen fırtına: Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 127'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi tayfunu sebebiyle ölenlerin sayısı 127'ye yükseldi, Vietnam Başbakanı kentte 4 milyon dolarlık yardım paketini... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T22:06+0300

2024-09-10T22:06+0300

2024-09-10T22:06+0300

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Filipinler'den Çin'i oradan da Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi tayfunu devam ediyor. Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 127'ye çıktığı bildirildi.Vietnam News haber sitesine göre yetkililer, Yagi Tayfunu nedeniyle 764 kişinin yaralandığını, kayıp 54 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 127 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.Evler, tarım arazileri ve hayvanlar ciddi zarar gördüVietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada da ülkenin kuzeyindeki birçok nehrin taşma seviyesine yaklaştığı, afet dolayısıyla 48 binden fazla evin hasar gördüğü bildirildi.Açıklamada, 108 bin 330 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı, 1582 balık çiftliğinin zarar gördüğü, 1174 çiftlik hayvanı ve 732 bin 321 kümes hayvanının telef olduğu ifade edildi.4 milyon dolarlık yardım paketiVietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, gittiği Yagi'nin etkilediği Haiphong kentinde zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.Çin ve Filipinler'de durum nedir?Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/yagi-tayfunu-vietnamda-olu-sayisi-65e-yukseldi-1087861432.html

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