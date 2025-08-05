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Hindistan'da sel köyü yuttu: 100'den fazla kişi kayıp

Hindistan'da sel köyü yuttu: 100'den fazla kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel felaketi, dağlık Dharali köyünü vurdu. Köyde 100'den fazla kişinin enkaz... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

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Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen ani selde en az dört kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi kayboldu.Çamur yüklü sel sularının dar bir dağ vadisinden köye ulaşarak binaları yerle bir ettiği ifade edildi. Hindistan Savunma Bakan Yardımcısı Sanjay Seth, "Durum çok ciddi. Dört kişinin öldüğünü, yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğunu öğrendik. Güvenlikleri için dua ediyoruz" dedi.Hindistan medyasında yayınlanan görüntülerde, çamur selinin çok katlı binaları sürüklediği ve insanların kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Bazı binalar tamamen yıkıldı, bazılarıysa köklerinden söküldü.Başbakan Narendra Modi taziye mesajı yayınlayarak, afetzedelere yardım için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/1097004578.html

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uttarakhand, hindistan, sel, sel felaketi, afet, doğal afet, afet bölgesi, yağmur, yağmur suyu