Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/hindistanda-sel-koyu-yuttu-100den-fazla-kisi-kayip-1098382793.html
Hindistan'da sel köyü yuttu: 100'den fazla kişi kayıp
Hindistan'da sel köyü yuttu: 100'den fazla kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel felaketi, dağlık Dharali köyünü vurdu. Köyde 100'den fazla kişinin enkaz... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T22:25+0300
2025-08-05T22:25+0300
dünya
uttarakhand
hindistan
sel
sel felaketi
afet
doğal afet
afet bölgesi
yağmur
yağmur suyu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098382619_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1866518c18197821830ce4b3d2d9a56c.jpg
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen ani selde en az dört kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi kayboldu.Çamur yüklü sel sularının dar bir dağ vadisinden köye ulaşarak binaları yerle bir ettiği ifade edildi. Hindistan Savunma Bakan Yardımcısı Sanjay Seth, "Durum çok ciddi. Dört kişinin öldüğünü, yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğunu öğrendik. Güvenlikleri için dua ediyoruz" dedi.Hindistan medyasında yayınlanan görüntülerde, çamur selinin çok katlı binaları sürüklediği ve insanların kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Bazı binalar tamamen yıkıldı, bazılarıysa köklerinden söküldü.Başbakan Narendra Modi taziye mesajı yayınlayarak, afetzedelere yardım için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/1097004578.html
uttarakhand
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098382619_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_346fbe51180fead91851bf10398aad0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uttarakhand, hindistan, sel, sel felaketi, afet, doğal afet, afet bölgesi, yağmur, yağmur suyu
uttarakhand, hindistan, sel, sel felaketi, afet, doğal afet, afet bölgesi, yağmur, yağmur suyu

Hindistan'da sel köyü yuttu: 100'den fazla kişi kayıp

22:25 05.08.2025
© AA / Uttarakhand PolisiHindistan
Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA / Uttarakhand Polisi
Abone ol
Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel felaketi, dağlık Dharali köyünü vurdu. Köyde 100'den fazla kişinin enkaz altında kaldığından endişe edilirken, arama kurtarma ekipleri kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen ani selde en az dört kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi kayboldu.
Çamur yüklü sel sularının dar bir dağ vadisinden köye ulaşarak binaları yerle bir ettiği ifade edildi. Hindistan Savunma Bakan Yardımcısı Sanjay Seth, "Durum çok ciddi. Dört kişinin öldüğünü, yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğunu öğrendik. Güvenlikleri için dua ediyoruz" dedi.
Hindistan medyasında yayınlanan görüntülerde, çamur selinin çok katlı binaları sürüklediği ve insanların kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Bazı binalar tamamen yıkıldı, bazılarıysa köklerinden söküldü.
Başbakan Narendra Modi taziye mesajı yayınlayarak, afetzedelere yardım için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
Hindistan'daki uçak kazasında 421 yolcu hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
MULTİMEDYA
Modi, Hindistan uçak kazası sonrası bölgeyi ziyaret etti: Havayolu şirketinden hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme
13 Haziran , 12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала