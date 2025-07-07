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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/texastaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-82ye-yukseldi-41-kisi-kayip-1097650099.html
Teksas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi: 41 kişi kayıp
Teksas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi: 41 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldi. Eyalet valisi Greg Abbott 41 kişinin daha kayıp olduğunu... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
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Teksas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısı 82'ye çıktı.Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Çocuklarında bulunduğu gençlik kampı aniden sular altında kaldıKerr ilçesindeki Camp Mystic adlı gençlik kampında suların aniden sele dönüşmesi sonucunda en az 28 çoçuk ve genç kız hayatını kaybetti. Gençlik kampında bulunan çocuk ve gençlerin en küçüğünün yaşının 8 olduğu açıklandı. Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.Ne olmuştu?ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/teksasta-sel-felaketinde-olu-sayisi-59a-yukseldi-afette-can-kaybi-100u-asabilir-1097644210.html
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greg abbott, texas, abd, sel, sel felaketi, su baskını, ani su baskını
greg abbott, texas, abd, sel, sel felaketi, su baskını, ani su baskını

Teksas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi: 41 kişi kayıp

08:55 07.07.2025 (güncellendi: 09:17 07.07.2025)
© AA / Jorge SalgadoTexas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA / Jorge Salgado
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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldi. Eyalet valisi Greg Abbott 41 kişinin daha kayıp olduğunu duyurdu. Ani sel felaketinde yaşları en küçük 8 olan onlarca genç kızın katıldığı bir yaz kampına ulaşmış onlarca küçük ve genç kız sel sularına kapılmıştı.
Teksas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısı 82'ye çıktı.
Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çocuklarında bulunduğu gençlik kampı aniden sular altında kaldı

Kerr ilçesindeki Camp Mystic adlı gençlik kampında suların aniden sele dönüşmesi sonucunda en az 28 çoçuk ve genç kız hayatını kaybetti. Gençlik kampında bulunan çocuk ve gençlerin en küçüğünün yaşının 8 olduğu açıklandı.
Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.
Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Ne olmuştu?

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.
Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
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Teksas'ta sel felaketinde ölü sayısı 80'e yükseldi: Afette can kaybı 100’ü aşabilir
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