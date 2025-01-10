https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angeles-orman-yangini-sondurulemiyor-pasifik-palisades-tamamen-yok-oldu-olu-sayisi-bilinmiyor-1092522258.html
Los Angeles orman yangını söndürülemiyor: Pasifik Palisades tamamen yok oldu, ölü sayısı bilinmiyor, herkes kaçıyor
Los Angeles orman yangını söndürülemiyor: Pasifik Palisades tamamen yok oldu, ölü sayısı bilinmiyor, herkes kaçıyor
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ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangınları Los Angeles’ta büyük yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, yetkililer... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:42+0300
2025-01-10T07:42+0300
2025-01-10T07:42+0300
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ABD’nin Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları büyüyerek kontrol edilemez hale geldi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yangınlarla ilgili son durumu paylaşırken, ölü sayısının 5 olduğunu ancak bu sayının artmasından endişe ettiklerini belirtti."Umarım Yanılırım"Luna, yaptığı açıklamada ölü sayısıyla ilgili ilçe adli tabibiyle çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Umarım yanılırım ama sayının artacağını düşünüyorum” dedi. Yangının yol açtığı yıkımı ise “Bazı alanlar sanki bomba atılmış gibi görünüyor” sözleriyle özetledi.Tahliyeler devam ediyor: 180 bin kişi i̇çin emri çıktıYangının etkisi altındaki bölgelerde, yetkililer 180 bin kişiye tahliye emri, 200 bin kişiye ise tahliye uyarısı yaptı. Şerif Luna, tahliye emirlerine kesinlikle uyulması gerektiğini belirterek, "Bu uyarılar hayat kurtarabilir, sakinlerin bu talimatlara riayet etmesi çok önemli" dedi.Tahliye bölgelerinde düzeni sağlamak için önlemler artırılırken, yağma ve benzeri suçlardan en az 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.Pacific Palisades neredeyse yok olduMaxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, Los Angeles’ın Pacific Palisades bölgesindeki yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde, Sunset Bulvarı’nın kuzeyindeki yapıların büyük bir kısmının yerle bir olduğu görüldü.Aynı durum, yangında tamamen yıkılan Marquez Charter Okulu ve çevresindeki evler için de geçerli. Kırmızıyla gösterilen bitki örtüsünün dışında neredeyse hiçbir şey kalmadı.Yangınlarda suç ve güvenlikTahliye bölgelerinde yaşanan yağma olayları nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, bölgedeki sakinleri korumak için devriye ekiplerinin artırıldığını duyurdu. Şerif Luna, tahliyelerin tamamlanması ve güvenliğin sağlanması için ek önlemler alındığını belirtti.Yangınların ardında yatan risklerCalifornia’nın yangınlara karşı hassas bölgelerden biri olduğu biliniyor. Uzmanlar, şiddetli rüzgarların ve kuraklığın yangınların hızlı bir şekilde yayılmasında etkili olduğunu vurguluyor. Ayrıca, iklim değişikliğinin yangın risklerini artırdığına dikkat çekiliyor.Yangınlarla Mücadele Önerileri:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html
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los angeles orman yangını, los angeles yangınları, california orman yangınları, pacific palisades yıkımı, tahliye emri los angeles, yangın felaketi amerika, maxar technologies uydu görüntüleri, orman yangını tahliye uyarısı, los angeles ölü sayısı, şiddetli rüzgar yangın etkisi, yangın sonrası yıkım
Los Angeles orman yangını söndürülemiyor: Pasifik Palisades tamamen yok oldu, ölü sayısı bilinmiyor, herkes kaçıyor
ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangınları Los Angeles’ta büyük yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. 180 bin kişiye tahliye emri verilirken, Pacific Palisades bölgesinde büyük bir yıkım yaşandı. İşte detaylar…
ABD’nin Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları büyüyerek kontrol edilemez hale geldi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yangınlarla ilgili son durumu paylaşırken, ölü sayısının 5 olduğunu ancak bu sayının artmasından endişe ettiklerini belirtti.
"Umarım Yanılırım"
Luna, yaptığı açıklamada ölü sayısıyla ilgili ilçe adli tabibiyle çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Umarım yanılırım ama sayının artacağını düşünüyorum” dedi. Yangının yol açtığı yıkımı ise “Bazı alanlar sanki bomba atılmış gibi görünüyor” sözleriyle özetledi.
Tahliyeler devam ediyor: 180 bin kişi i̇çin emri çıktı
Yangının etkisi altındaki bölgelerde, yetkililer 180 bin kişiye tahliye emri, 200 bin kişiye ise tahliye uyarısı yaptı. Şerif Luna, tahliye emirlerine kesinlikle uyulması gerektiğini belirterek, "Bu uyarılar hayat kurtarabilir, sakinlerin bu talimatlara riayet etmesi çok önemli" dedi.
Tahliye bölgelerinde düzeni sağlamak için önlemler artırılırken, yağma ve benzeri suçlardan en az 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Pacific Palisades neredeyse yok oldu
Maxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, Los Angeles’ın Pacific Palisades bölgesindeki yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde, Sunset Bulvarı’nın kuzeyindeki yapıların büyük bir kısmının yerle bir olduğu görüldü.
Aynı durum, yangında tamamen yıkılan Marquez Charter Okulu ve çevresindeki evler için de geçerli. Kırmızıyla gösterilen bitki örtüsünün dışında neredeyse hiçbir şey kalmadı.
Yangınlarda suç ve güvenlik
Tahliye bölgelerinde yaşanan yağma olayları nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, bölgedeki sakinleri korumak için devriye ekiplerinin artırıldığını duyurdu. Şerif Luna, tahliyelerin tamamlanması ve güvenliğin sağlanması için ek önlemler alındığını belirtti.
Yangınların ardında yatan riskler
California’nın yangınlara karşı hassas bölgelerden biri olduğu biliniyor. Uzmanlar, şiddetli rüzgarların ve kuraklığın yangınların hızlı bir şekilde yayılmasında etkili olduğunu vurguluyor. Ayrıca, iklim değişikliğinin yangın risklerini artırdığına dikkat çekiliyor.
Yangınlarla Mücadele Önerileri:
Tahliye emirlerine mutlaka uyulmalı.
Yangın bölgelerinde düzenli kontrol ve denetim sağlanmalı.
Riskli bölgelerde güvenlik önlemleri artırılmalı.