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Dışarıda 'güçle gelen barış', içeride 'sınır güvenliği ve tasarruf': Trump kabinesinde kim kimdir?
Dışarıda 'güçle gelen barış', içeride 'sınır güvenliği ve tasarruf': Trump kabinesinde kim kimdir?
Sputnik Türkiye
ABD'nin 47. Başkanı olarak ezici bir oyla seçilen Donald Trump, ikinci döneminde birlikte çalışacağı kabine üyelerini açıklamaya başladı. Yönetimde önemli... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T17:46+0300
2024-11-14T17:55+0300
dünya
abd
abd adalet bakanlığı
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donald trump
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Donald Trump, 2024 ABD seçimlerindeki zaferi sonrasında hız kesmeden kabine seçimlerine başladı. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın kabinesinde çalışacak isimleri duyururken kullandığı kelime seçimi, yönetimde ortaya koyacağı politikaları hakkında ipucu veriyor. Trump Savunma Bakanı ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'ni "güçle gelen barış" cümlesiyle duyurarak, iç güvenlik pozisyonlarını ise göçmenlere karşı "sınır güvenliği" ifadeleriyle açıkladı. Elon Musk için kurulan Doge Bakanlığı açıklaması ise ABD'de "tasarruf" sinyalleri veriyor. ABD kabinesinde dikkat çeken ilk isim şüphesiz Elon Musk. ABD Başkanlık Seçimleri'nde yasadışı göçmen karşıtlığı konusunda Trump'a sürekli destek veren milyarder iş insanı Elon Musk, seçimlerde aktif bir rol almış hatta seçim kaydı yaptıranlar arasında her hafta bir kişiye 1 milyon dolar seçim piyangosu dağıtmıştı. Musk bunun yanı sıra Trump'ın seçim kampanyasına toplu 100 milyon doların üstünde bağış yapmış ve kampanyaya mali destek veren America Pac politik grubunu bizzat yönetmişti. Tasarruf sinyali: Bazı bütçeler kesintiye uğrayacakTrump'ın ailesiyle birlikte her fırsatta görülen Musk, çalışmalarının sonucunu ABD yönetimden bir koltukla aldı. Trump, Musk'ı kısaca 'DOGE' olarak adlandırılan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın yönetiminde yer alacak. DOGE kelimesi ayrıca Elon Musk'ın kripto parası Dogecoin'in de adından geliyor. Trump, bu bakanlığının göreviyle ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin yıllık 6.5 trilyon doları boşa harcadığını belirtti. Böylece bu bakanlığın bir anlamda bütçe kısıntısı yapacağı yorumları gündeme geldi. Trump yönetimindeki ABD, ilk bütçe kesintilerini 'hangi kalemlerden yapacak?' sorusu 2025 yılında cevap bulacak. 'FBI'yı yakalayan' John Ratcliffe CIA'i yönetecekEski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) başına getirildi. Ratcliffe, Demokratlar tarafından görev yaptığı sırada Trump'a yardımcı olacak adımlar attığı için suçlandı. Hilary Clinton'un Trump'a karşı komplo kurduğuna işaret eden dosyaları kamuya açıklayan Ratcliffe için Trump, 'sivil özgürlükleri istismar eden FBI'yı yakaladı' nitelendirmesinde bulundu. Trump, Ratcliffe'in atama duyurusunda şu ifadeleri kullandı: İki bronz yıldız madalyalı eski asker Hegseth, Savunma Bakanı olacakABD merkezli Fox Haber'de 8 yıldır haber sunan Pete Hegseth ismi ABD Savunma Bakanı olarak açıklanınca ilk başta şaşkınlık yarattı ancak Hegseth'in kariyeri ve eğitimindeki detaylar dikkat çekti. ABD'nin ünlü üniversiteleri Harvard ve Princeton mezunu Hegseth, eski bir asker ve Afganistan, Irak ve Guantanamo Bay'de görev yapmış. Görevdeyken iki Bronz Yıldız madalyası alan Pete Hegseth'in atama kararında Trump, onun gaziler için çalışmalarını vurgulayarak "Güçle gelen barış" ifadesini kullandı. Hegseth'in duyurusunda Trump özellikle 'eski asker ve gazileri' vurguladı. Gayrimenkul yatırımcısı, Ortadoğu Özel Temsilcisi olduABD basınında Cumhuriyetçi Parti bağışçısı olarak nitelendirilen gayrimenkul yatırımcısı Steven Witkoff, Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi olacağı açıklandı. Trump, Witkoff'u "Steve, barışın yılmaz bir sesi olacak" ifadelerini kullandı. İç Güvenlik Bakanı Noem, 'eğitilemez' olduğu için köpeğini vurarak öldürmüşTrump, İç Güvenlik Bakanı olarak seçtiği isim Güney Dakota Valisi Kristi Noem oldu. Noem daha önce Trump'ın başkan yardımcısı olarak ismi geçen güçlü adaylar arasındaydı ancak yayımladığı biyografik Dönüş Yok (No Going Back) adlı kitabıyla 14 aylık köpeği Cricket'ı "eğitilemez" ve komşunun tavuklarına saldırdığı için silahla öldürdüğüne yer verdi. Noem, o dönem köpeğini eğitmek veya barınağa göndermek yerine tüfekle vurarak öldürdüğü için sosyal medyada milyonlarca eleştirinin hedefinde yer aldı.Trump, Noem'i önemli bir görev olan İç Güvenlik Bakanı (Homeland Security) olarak atadığı duyurusunda Noem'in Teksas Valisi'ne sınır gücü desteği vermesini överek sınır güvenliği konusunda güvendiği isimlerden biri olduğunu vurguladı. Yeşil bereli Waltz, Ulusal Güvenlik Danışmanı olduTrump, Mike Waltz'in atama duyurusunu yaparken 'Kongre'ye seçilen ilk yeşil bereli' diyerek Waltz'ın 27 yıllık özel kuvvetler geçmişinden bahsetti. Waltz'in Cesaret Madalyası aldığını belirten Trump, onun küresel terörizm konusundaki uzmanlığına atıf yaparak Dış Politika gündemiyle ilgili Waltz'e güvendiğini vurguladı. 'Üniversitelerde antisemitizmle savaşan' Stefanik BM Daimi Temsilcisi oldu Harvard mezunu Elise Stefanik, Kongre'ye seçilen en genç senatör unvanının yanı sıra Trump'ı açıktan destekleyen ilk senatör. Dolayısıyla bu çalışmalarının karşılığını Trump kabinesinde yer alarak buldu. Stefanik'in üniversite kampüslerinde antisemitizm ile savaştığını vurgulayan Trump, "Güçle gelen barış" için çalışacağını ifade etti. Başarılı seçim kampanyasından Özel kalem Müdürlüğüne: Susie WilesTrump, seçildikten sonra ilk açıklamalarından biri de Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı duyurmak oldu. Trump, duyurusunda "Susie'yi Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki ilk kadın Özel Kalem Müdürü olarak görmek hak edilmiş bir onurdur" dedi. Trump, Florida'daki zafer konuşmasında Wiles'ın 'sakin ve güçlü birisi olduğunu' ifade ederek Oval Ofis'te kendisiyle görüşmenin kolay olmayacağına dair sinyaller verdi. Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Gabbard, Ukrayna'nın kara listesindeEski bir asker, eski bir Demokrat ve Havai Senatörü olan Tulsi Gabbard, Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) oldu. Gabbard'ın "Güçle gelen barışı" getirecek başka bir isim olduğunu belirten Trump duyurusunda "İstihbarat Topluluğumuza, Anayasal Haklarımızı savunan ve Güçle gelen Barışı güvence altına alan" ifadelerini kullandı. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü pozisyonu için açıklanan Tulsi Gabbard'ın Ukrayna'nın kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde yer aldığı görüldü. Eski Demokrat Kongre üyesi ve Cumhuriyetçi Trump'ın destekçisi Gabbard'ın adının 'Mirotvorets' sitesine Nisan 2022'de eklendiği öğrenildi.Kübalı göçmen ailenin çocuğu Rubio, Dışişleri Bakanı oluyorKübalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Miami'de doğan Marco Rubio, 2011 yılından bu yana ABD Senatosu'nda Florida eyaletini temsil ediyor. Trump, Rubio'nun atamasını duyururken "Marco saygın bir lider ve özgürlüğün güçlü bir sesidir. Ulusumuz için güçlü bir savunucu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza asla boyun eğmeyecek korkusuz bir savaşçı olacaktır” ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı'na 'reformları' getirecek Matt GaetzTrump, seçim öncesi federal savcıların hakkında açtığı davalar sebebiyle dünya gündeminde çokça yer almıştı. Trump, Adalet Bakanı olarak seçtiği isim Florida Senatörü Matt Gaetz oldu. Görev için kendisine sadık bir isim seçtiği şeklinde yorumlar yapılırken Trump açıklamasında Gaetz'i "Adalet Bakanlığı'nda acilen ihtiyaç olan reformları" yapacak kişi olarak tanıttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/eski-bm-daimi-temsilcisi-nikki-haleyden-trumpa-tepki-onun-kabinesinde-yer-alma-niyetim-yoktu-1090392394.html
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abd, abd adalet bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, donald trump, kabine, yeni kabine, kabine listesi, elon musk, kristi noem, marco rubio, tulsi gabbard, susie wiles, fox news, savunma, tasarruf, küba, göçmen
abd, abd adalet bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, donald trump, kabine, yeni kabine, kabine listesi, elon musk, kristi noem, marco rubio, tulsi gabbard, susie wiles, fox news, savunma, tasarruf, küba, göçmen

Dışarıda 'güçle gelen barış', içeride 'sınır güvenliği ve tasarruf': Trump kabinesinde kim kimdir?

17:46 14.11.2024 (güncellendi: 17:55 14.11.2024)
© FotoğrafTrump: Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım
Trump: Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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ABD'nin 47. Başkanı olarak ezici bir oyla seçilen Donald Trump, ikinci döneminde birlikte çalışacağı kabine üyelerini açıklamaya başladı. Yönetimde önemli pozisyonlara gelen isimler dünya basınında gündem olurken kabinede yer alacak isimler hakkında detaylar ve Trump'ın kelime seçimi dikkat çekiyor.
Donald Trump, 2024 ABD seçimlerindeki zaferi sonrasında hız kesmeden kabine seçimlerine başladı. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın kabinesinde çalışacak isimleri duyururken kullandığı kelime seçimi, yönetimde ortaya koyacağı politikaları hakkında ipucu veriyor. Trump Savunma Bakanı ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'ni "güçle gelen barış" cümlesiyle duyurarak, iç güvenlik pozisyonlarını ise göçmenlere karşı "sınır güvenliği" ifadeleriyle açıkladı. Elon Musk için kurulan Doge Bakanlığı açıklaması ise ABD'de "tasarruf" sinyalleri veriyor.
ABD kabinesinde dikkat çeken ilk isim şüphesiz Elon Musk. ABD Başkanlık Seçimleri'nde yasadışı göçmen karşıtlığı konusunda Trump'a sürekli destek veren milyarder iş insanı Elon Musk, seçimlerde aktif bir rol almış hatta seçim kaydı yaptıranlar arasında her hafta bir kişiye 1 milyon dolar seçim piyangosu dağıtmıştı. Musk bunun yanı sıra Trump'ın seçim kampanyasına toplu 100 milyon doların üstünde bağış yapmış ve kampanyaya mali destek veren America Pac politik grubunu bizzat yönetmişti.

Tasarruf sinyali: Bazı bütçeler kesintiye uğrayacak

Trump'ın ailesiyle birlikte her fırsatta görülen Musk, çalışmalarının sonucunu ABD yönetimden bir koltukla aldı. Trump, Musk'ı kısaca 'DOGE' olarak adlandırılan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın yönetiminde yer alacak. DOGE kelimesi ayrıca Elon Musk'ın kripto parası Dogecoin'in de adından geliyor.
Trump, bu bakanlığının göreviyle ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin yıllık 6.5 trilyon doları boşa harcadığını belirtti. Böylece bu bakanlığın bir anlamda bütçe kısıntısı yapacağı yorumları gündeme geldi. Trump yönetimindeki ABD, ilk bütçe kesintilerini 'hangi kalemlerden yapacak?' sorusu 2025 yılında cevap bulacak.

'FBI'yı yakalayan' John Ratcliffe CIA'i yönetecek

Eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) başına getirildi. Ratcliffe, Demokratlar tarafından görev yaptığı sırada Trump'a yardımcı olacak adımlar attığı için suçlandı. Hilary Clinton'un Trump'a karşı komplo kurduğuna işaret eden dosyaları kamuya açıklayan Ratcliffe için Trump, 'sivil özgürlükleri istismar eden FBI'yı yakaladı' nitelendirmesinde bulundu.
Trump, Ratcliffe'in atama duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
"51 istihbarat görevlisi Hunter Biden'ın laptop'u hakkında yalan söylerken sadece bir kişi, John Ratcliffe, Amerikan halkına doğruyu söylüyordu."

İki bronz yıldız madalyalı eski asker Hegseth, Savunma Bakanı olacak

ABD merkezli Fox Haber'de 8 yıldır haber sunan Pete Hegseth ismi ABD Savunma Bakanı olarak açıklanınca ilk başta şaşkınlık yarattı ancak Hegseth'in kariyeri ve eğitimindeki detaylar dikkat çekti. ABD'nin ünlü üniversiteleri Harvard ve Princeton mezunu Hegseth, eski bir asker ve Afganistan, Irak ve Guantanamo Bay'de görev yapmış. Görevdeyken iki Bronz Yıldız madalyası alan Pete Hegseth'in atama kararında Trump, onun gaziler için çalışmalarını vurgulayarak "Güçle gelen barış" ifadesini kullandı. Hegseth'in duyurusunda Trump özellikle 'eski asker ve gazileri' vurguladı.

Gayrimenkul yatırımcısı, Ortadoğu Özel Temsilcisi oldu

ABD basınında Cumhuriyetçi Parti bağışçısı olarak nitelendirilen gayrimenkul yatırımcısı Steven Witkoff, Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi olacağı açıklandı. Trump, Witkoff'u "Steve, barışın yılmaz bir sesi olacak" ifadelerini kullandı.

İç Güvenlik Bakanı Noem, 'eğitilemez' olduğu için köpeğini vurarak öldürmüş

Trump, İç Güvenlik Bakanı olarak seçtiği isim Güney Dakota Valisi Kristi Noem oldu. Noem daha önce Trump'ın başkan yardımcısı olarak ismi geçen güçlü adaylar arasındaydı ancak yayımladığı biyografik Dönüş Yok (No Going Back) adlı kitabıyla 14 aylık köpeği Cricket'ı "eğitilemez" ve komşunun tavuklarına saldırdığı için silahla öldürdüğüne yer verdi. Noem, o dönem köpeğini eğitmek veya barınağa göndermek yerine tüfekle vurarak öldürdüğü için sosyal medyada milyonlarca eleştirinin hedefinde yer aldı.
Trump, Noem'i önemli bir görev olan İç Güvenlik Bakanı (Homeland Security) olarak atadığı duyurusunda Noem'in Teksas Valisi'ne sınır gücü desteği vermesini överek sınır güvenliği konusunda güvendiği isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Yeşil bereli Waltz, Ulusal Güvenlik Danışmanı oldu

Trump, Mike Waltz'in atama duyurusunu yaparken 'Kongre'ye seçilen ilk yeşil bereli' diyerek Waltz'ın 27 yıllık özel kuvvetler geçmişinden bahsetti. Waltz'in Cesaret Madalyası aldığını belirten Trump, onun küresel terörizm konusundaki uzmanlığına atıf yaparak Dış Politika gündemiyle ilgili Waltz'e güvendiğini vurguladı.

'Üniversitelerde antisemitizmle savaşan' Stefanik BM Daimi Temsilcisi oldu

Harvard mezunu Elise Stefanik, Kongre'ye seçilen en genç senatör unvanının yanı sıra Trump'ı açıktan destekleyen ilk senatör. Dolayısıyla bu çalışmalarının karşılığını Trump kabinesinde yer alarak buldu. Stefanik'in üniversite kampüslerinde antisemitizm ile savaştığını vurgulayan Trump, "Güçle gelen barış" için çalışacağını ifade etti.

Başarılı seçim kampanyasından Özel kalem Müdürlüğüne: Susie Wiles

Trump, seçildikten sonra ilk açıklamalarından biri de Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı duyurmak oldu. Trump, duyurusunda "Susie'yi Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki ilk kadın Özel Kalem Müdürü olarak görmek hak edilmiş bir onurdur" dedi. Trump, Florida'daki zafer konuşmasında Wiles'ın 'sakin ve güçlü birisi olduğunu' ifade ederek Oval Ofis'te kendisiyle görüşmenin kolay olmayacağına dair sinyaller verdi.

Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Gabbard, Ukrayna'nın kara listesinde

Eski bir asker, eski bir Demokrat ve Havai Senatörü olan Tulsi Gabbard, Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) oldu. Gabbard'ın "Güçle gelen barışı" getirecek başka bir isim olduğunu belirten Trump duyurusunda "İstihbarat Topluluğumuza, Anayasal Haklarımızı savunan ve Güçle gelen Barışı güvence altına alan" ifadelerini kullandı.
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü pozisyonu için açıklanan Tulsi Gabbard'ın Ukrayna'nın kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde yer aldığı görüldü. Eski Demokrat Kongre üyesi ve Cumhuriyetçi Trump'ın destekçisi Gabbard'ın adının 'Mirotvorets' sitesine Nisan 2022'de eklendiği öğrenildi.

Kübalı göçmen ailenin çocuğu Rubio, Dışişleri Bakanı oluyor

Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Miami'de doğan Marco Rubio, 2011 yılından bu yana ABD Senatosu'nda Florida eyaletini temsil ediyor. Trump, Rubio'nun atamasını duyururken "Marco saygın bir lider ve özgürlüğün güçlü bir sesidir. Ulusumuz için güçlü bir savunucu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza asla boyun eğmeyecek korkusuz bir savaşçı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı'na 'reformları' getirecek Matt Gaetz

Trump, seçim öncesi federal savcıların hakkında açtığı davalar sebebiyle dünya gündeminde çokça yer almıştı. Trump, Adalet Bakanı olarak seçtiği isim Florida Senatörü Matt Gaetz oldu. Görev için kendisine sadık bir isim seçtiği şeklinde yorumlar yapılırken Trump açıklamasında Gaetz'i "Adalet Bakanlığı'nda acilen ihtiyaç olan reformları" yapacak kişi olarak tanıttı.
ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in kuzeyinde top mermisine Bitirin onları yazdı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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Eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den, Trump'a tepki: 'Onun kabinesinde yer alma niyetim yoktu'
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