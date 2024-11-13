https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-eski-ulusal-istihbarat-direktoru-john-ratcliffei-cia-baskanligina-aday-gosterdi-1090322291.html
Trump, eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i CIA başkanlığına aday gösterdi
Trump, eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i CIA başkanlığına aday gösterdi
Sputnik Türkiye
Donald Trump, CIA Direktörlüğüne eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday göstereceğini açıkladı. John Ratcliffe, senatodan onay aldıktan sonra... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T03:47+0300
2024-11-13T03:47+0300
2024-11-13T03:49+0300
dünya
abd
donald trump
cia
ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)
john ratcliffe
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ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak, daha önce Ulusal İstihbarat Direktörü olan John Ratcliffe'in göreve başlayacağını duyurdu.Trump konu hakkında yaptığı açıklamada, “Eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'in Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak göreve başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılına denk gelen 2020-2021 döneminde, ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten John Ratcliffe, senatodan onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/trump-ulusal-guvenlik-danismanligina-mike-waltzu-getirdi-1090318625.html
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john ratcliffe, cia, cia, trump cia, ulusal istihbarat direktörü, trump,
Trump, eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i CIA başkanlığına aday gösterdi
03:47 13.11.2024 (güncellendi: 03:49 13.11.2024)
Donald Trump, CIA Direktörlüğüne eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday göstereceğini açıkladı. John Ratcliffe, senatodan onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek.
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak, daha önce Ulusal İstihbarat Direktörü olan John Ratcliffe'in göreve başlayacağını duyurdu.
Trump konu hakkında yaptığı açıklamada, “Eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'in Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak göreve başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.
Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılına denk gelen 2020-2021 döneminde, ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten John Ratcliffe, senatodan onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek.