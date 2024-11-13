https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-fox-news-sunucusu-pete-hegsethi-savunma-bakani-olarak-aday-gosterdi-1090337838.html
Trump, Fox News sunucusu Pete Hegseth'i Savunma Bakanı olarak aday gösterdi
Trump, Fox News sunucusu Pete Hegseth'i Savunma Bakanı olarak aday gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, eski bir ABD Ulusal Muhafız subayı ve Fox News sunucusu olan Pete Hegseth'i yeni yönetiminde Savunma Bakanı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:07+0300
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ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, “Pete Hegseth'i kabinemde Savunma Bakanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan onur duyuyorum” ifadesini kullandı.Hegseth’in “dümende olmasıyla Amerika'nın düşmanları uyarılmış” olacağını dile getiren Trump, “Pete sert, akıllı ve Amerika'nın her şeyden önce geldiğine gerçekten inanıyor. Ordumuz yeniden büyük olacak ve Amerika asla geri adım atmayacak” dedi.Trump, Hegseth’in "Güç Yoluyla Barış" politikasının destekçisi olacağını savundu.Pete Hegseth kimdir?Harvard ve Princeton'dan mezun olan Pete Hegseth, farklı dönemlerde Guantanamo, Irak ve Afganistan'da görev yaptı. Binbaşı rütbesine sahip Hegseth, daha sonra Cumhuriyetçi yanlısı Fox News kanalında sunucu olarak çalıştı.Hegseth, Amerikan medyasına göre milyarder Koch ailesi tarafından finanse edilen ve Amerikalı gazilerin çıkarlarını teşvik etmek ve korumak amacıyla kurulan Amerika İçin Endişeli Gaziler grubunun liderlerinden biriydi.ABD Savunma Bakanı Adayı olarak gösterilen Hegseth, internette tartışmalı açıklamalarıyla tanınıyor. Örneğin Fox News'un bir programında, mikropların gözle görülemediği için varlığına inanmadığı için 10 yıldır ellerini yıkamadığını itiraf etmişti.Daha önce Trump, CIA Direktörlüğüne eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday göstereceğini açıklamıştı. Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmaya diplomatik çözüm getirilmesini savunan Florida Kongre Üyesi Mike Walz'u da ulusal güvenlik danışmanı olarak atamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusya-abdde-uluslararasi-secim-gozleminin-yasak-olmasi-agit-kurallarina-aykiri-1090334248.html
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abd, donald trump, pete hegseth, abd savunma bakanlığı, guantanamo, irak, afganistan, fox news, abd ordusu
abd, donald trump, pete hegseth, abd savunma bakanlığı, guantanamo, irak, afganistan, fox news, abd ordusu
Trump, Fox News sunucusu Pete Hegseth'i Savunma Bakanı olarak aday gösterdi
11:07 13.11.2024 (güncellendi: 12:07 13.11.2024)
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, eski bir ABD Ulusal Muhafız subayı ve Fox News sunucusu olan Pete Hegseth'i yeni yönetiminde Savunma Bakanı olarak görmek istediğini açıkladı.
ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, “Pete Hegseth'i kabinemde Savunma Bakanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan onur duyuyorum” ifadesini kullandı.
Hegseth’in “dümende olmasıyla Amerika'nın düşmanları uyarılmış” olacağını dile getiren Trump, “Pete sert, akıllı ve Amerika'nın her şeyden önce geldiğine gerçekten inanıyor. Ordumuz yeniden büyük olacak ve Amerika asla geri adım atmayacak” dedi.
Trump, Hegseth’in "Güç Yoluyla Barış" politikasının destekçisi olacağını savundu.
Harvard ve Princeton'dan mezun olan Pete Hegseth, farklı dönemlerde Guantanamo, Irak ve Afganistan'da görev yaptı. Binbaşı rütbesine sahip Hegseth, daha sonra Cumhuriyetçi yanlısı Fox News kanalında sunucu olarak çalıştı.
Hegseth, Amerikan medyasına göre milyarder Koch ailesi tarafından finanse edilen ve Amerikalı gazilerin çıkarlarını teşvik etmek ve korumak amacıyla kurulan Amerika İçin Endişeli Gaziler grubunun liderlerinden biriydi.
ABD Savunma Bakanı Adayı olarak gösterilen Hegseth, internette tartışmalı açıklamalarıyla tanınıyor. Örneğin Fox News'un bir programında, mikropların gözle görülemediği için varlığına inanmadığı için 10 yıldır ellerini yıkamadığını itiraf etmişti.
Daha önce Trump, CIA Direktörlüğüne eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday göstereceğini açıklamıştı. Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmaya diplomatik çözüm getirilmesini savunan Florida Kongre Üyesi Mike Walz'u da ulusal güvenlik danışmanı olarak atamıştı.