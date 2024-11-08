https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/trump-kabinenin-ilk-ismini-duyurdu-beyaz-saray-ozel-kalem-muduru-neden-onemli-1090167616.html

Trump, kabinenin ilk ismini duyurdu: Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü neden önemli?

Trump, kabinenin ilk ismini duyurdu: Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü neden önemli?

Sputnik Türkiye

Trump, yönetiminde görev alabilecek potansiyel adayları şimdiden incelemeye başladı. Kendisine ABD Başkanlığını getiren seçim kampanyasının iki müdüründen biri... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T10:56+0300

2024-11-08T10:56+0300

2024-11-08T10:56+0300

dünya

donald trump

beyaz saray özel kalem müdürü

susie wiles

özel kalem müdürü

beyaz saray

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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, yönetim kabinesinin ilk ve önemli ismini hemen duyurdu. ABD'yi dört yıl boyunca yönetecek ekibin ilk ismi Susie Wiles oldu. Donald Trump, West Palm Beach'teki zafer konuşmasında Seçim Kampanyası Müdürü Susie Wiles için "Susie arka planda kalmayı seviyor, ama arka planda değil" ifadelerini kullanmıştı. Trump dünkü duyurusunda "Susie'yi Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki ilk kadın Özel Kalem Müdürü olarak görmek hak edilmiş bir onurdur" dedi. Trump'ın ilk döneminde görev yapan birçok ismin geri dönmeyeceği ancak kendisine sadık bir kaç kişinin geri döneceği basına yansıdı.Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı JD Vance duyuruyla ilgili "Bu harika bir haber. Susie, Başkan Trump'ın seçim kampanyasında büyük bir kazanımdı ve Beyaz Saray'da da büyük bir kazanım olacak. Ayrıca gerçekten iyi bir insan. Devam!" dedi. Susie Wiles kim?Siyasette deneyimli bir isim olan Wiles, Donald Trump'ın 2016'daki seçimlerde kampanya direktörlüğünden 2024 adaylığının kıdemli danışmanlığına kadar yükseldi. Disiplinli bir kampanya yönettiği belirtilen Wiles'ın daha önce yönetimde hiç görev almamış olmasının bir dezavantaj olduğu belirtiliyor. Göz önünde çok az bulunan Wiles, Trump'tan önce yıllar boyunca yerel ve ulusal kampanyalarda çalıştı. Hem Ballard Partners hem de Mercury için özel sektör lobiciliğinde çalıştı. Kariyerinin başlarında Jacksonville Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü olarak görev yaptı ve Kongre üyeleri ile Çalışma Bakanlığı'nda alt düzey görevlerde bulundu.Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ne iş yapar?Bu görevde daha önce hiçbir zaman bir kadın çalışmadı. Kamala Harris başkan yardımcısı olan ilk kadındı. Ve hükümetteki diğer birçok üst düzey pozisyon, neredeyse tüm kabine görevleri, üst düzey yargı koltukları ve Temsilciler Meclisi liderlik rolleri dahil olmak üzere kadınlar tarafından yönetildi. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü, Başkanın Yürütme Ofisi (EOP) personeline liderlik eder ve ABD Başkanına yürütme ve yönetim konularında danışmanlık yapar. Özetle ABD Başbakanının programının hazırlanması ve sürdürülmesi ana görevini yürütür.Özel Kalem Müdürlüğü neden önemli bir görev?ABD Özel Kalem Müdürlüğü, Beyaz Saray'ın en önemli ikinci makamı olarak biliniyor. Bu görev, bir başkanlığın genel başarısını veya başarısızlığını şekillendirebilecek kritik bir pozisyondur. Başbakanın günlük, haftalık, yıllık ve acil programının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu Özel Kalem Müdürü, tüm Beyaz Saray personelini yönetir. Beyaz Saray'ın kilit noktası olan bu pozisyon, hangi kararların başkan tarafından alınması gerektiğinden kimin başkanla görüşeceğine kadar bir çok konuda karar verir.

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