https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/trump-abd-disisleri-bakanligi-icin-marco-rubioyu-aday-gosterdigini-acikladi-1090367769.html

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Marco Rubio'yu aday gösterdiğini açıkladı

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Marco Rubio'yu aday gösterdiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdiğini açıkladı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T00:19+0300

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdiğini belirtti.Trump, “Senatör Marco Rubio'nun ABD Dışişleri Bakanı olarak resmen aday gösterildiğini açıklamaktan onur duyuyorum. Marco saygın bir lider ve özgürlüğün güçlü bir sesidir. Ulusumuz için güçlü bir savunucu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza asla boyun eğmeyecek korkusuz bir savaşçı olacaktır” ifadelerini kullandı.Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Miami'de doğan Rubio, 2011 yılından bu yana ABD Senatosu'nda Florida eyaletini temsil ediyor. Daha önce de bu eyalette Temsilciler Meclisi Başkanı olarak görev yapmıştı. Rubio, dış politika konusunda tavizsiz görüşleriyle tanınıyor. Çin ile rekabetin güçlendirilmesi, İsrail'e desteğin arttırılması ve İran'ın nükleer programına karşı çıkılması çağrılarında bulunmuştu. Ayrıca Moskova'ya karşı sert bir politikanın destekçisi olarak kabul edilen Rubio, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkeye giriş yasağı da dahil olmak üzere kişisel yaptırımlara tabi tutuluyor.Rubio ayrıca vergi indirimleri ve hükümet harcamalarının azaltılması gibi ekonomik reformların yanı sıra ulusal güvenliğin güçlendirilmesinin de güçlü bir savunucusu. Senato'daki faaliyetleri arasında göçmenlik sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısı hazırlamak, Uygurların zorla çalıştırılmasını önlemeye yönelik yasayı geçirmek ve gazilere yardım programlarını desteklemek yer alıyor.

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donald trump, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, küba, miami, florida, temsilciler meclisi, çin, iran, israil, rusya dışişleri bakanlığı, moskova