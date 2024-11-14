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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/trumpin-ulusal-istihbarat-direktoru-adayi-gabbard-ukraynanin-kara-listesinde-yer-aliyor-1090381639.html
Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Gabbard, Ukrayna'nın kara listesinde yer alıyor
Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Gabbard, Ukrayna'nın kara listesinde yer alıyor
Sputnik Türkiye
Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görmek istediği eski Demokrat Kongre üyesi Gabbard'ın Ukrayna'nın kara listesinde olduğu ortaya çıktı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T11:22+0300
2024-11-14T11:22+0300
dünya
abd
donald trump
abd ulusal istihbaratı
ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)
tulsi gabbard
ukrayna
mirotvorets
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ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği Tulsi Gabbard'ın Ukrayna'nın kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde yer aldığı görüldü.Eski Demokrat Kongre üyesi ve Cumhuriyetçi Trump'ın destekçisi Gabbard'ın adının 'Mirotvorets' sitesine Nisan 2022'de eklendiği öğrenildi.'Mirotvorets' sitesinde Gabbard'ın fotoğrafının altında "Kremlin'in paraları karşılığında Rusya'nın Ukrayna ve uygar dünyaya karşı yürüttüğü özel enformasyon operasyonlarına katılım sağlanması. Yanlış bilgi yayılması... Muhtemelen Rus istihbarat ajanı" ifadelerine yer verildi.Trump, Gabbard'ın adaylığını "Tulsi yirmi yılı aşkın bir süredir ülkemiz ve tüm Amerikalıların özgürlükleri için mücadele etmektedir. Demokratların eski başkan aday adaylarından biri olarak her iki partide de geniş bir desteğe sahiptir ve artık gururlu bir Cumhuriyetçidir. Tulsi'nin şanlı kariyerini tanımlayan korkusuz ruhunu istihbarat birimimize getireceğini, anayasal haklarımızı savunacağını ve barışı güç yoluyla güvence altına alacağını biliyorum. Eski Kongre üyesi Yarbay Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle duyurmuştu.Tulsi Gabbard kimdir?Tulsi Gabbard, 2013-2021 yılları arasında Hawaii'nin 2. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gabbard, Amerikan Samoa asıllı ilk Kongre üyesi ve aynı zamanda Kongre'deki ilk Hindu inançlı üye oldu. 2019'da ABD başkanlığı için Demokratların adaylık yarışına katıldığını açıklamış ancak Mart 2020'de kampanyasını askıya almıştı.1981 doğumlu Gabbard, Hawaii Pasifik Üniversitesi'nden işletme yönetimi diploması aldı. 2002'de Hawaii Eyalet Meclisi'ne seçilen en genç kişi olan Gabbard, ardından 2003'te Hawaii Ulusal Muhafızları'na katılmış ve 2004'te Irak'ta görev yapmıştı. 2007'de Hızlandırılmış Subay Aday Okulu'nu birincilikle tamamlayan Gabbard, 2010'da Honolulu Şehir Konseyi'ne, 2012'de ise ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi.2013-2016 yılları arasında Demokratik Ulusal Komite Başkan Yardımcılığı yaptı.Gabbard, 11 Eylül saldırılarından sonra orduda görev yapmaya başlamıştı. Ulusal Muhafız Ordusu gazisi olan Gabbard, 2020'de Demokrat olarak başkanlığa adaylığını koymuş ancak 2022'de Demokrat Parti'den ayrılacağını açıklamıştı. Trump ile birlikte kampanya yürütmüş ve onun geçiş ekibinde görev yapmıştı.Mirotvorets nedir?Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiriyor.2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gibi isimler de yer alıyor.
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abd, donald trump, abd ulusal istihbaratı, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni), tulsi gabbard, ukrayna, mirotvorets, rusya, kremlin, sağ sektör, pravıy sektor (sağ sektör), henry kissinger, kasım cömert tokayev
abd, donald trump, abd ulusal istihbaratı, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni), tulsi gabbard, ukrayna, mirotvorets, rusya, kremlin, sağ sektör, pravıy sektor (sağ sektör), henry kissinger, kasım cömert tokayev

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Gabbard, Ukrayna'nın kara listesinde yer alıyor

11:22 14.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster20 yıldan fazla Demokrat Partiliydi, Trump’a destek verdi
20 yıldan fazla Demokrat Partiliydi, Trump’a destek verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görmek istediği eski Demokrat Kongre üyesi Gabbard'ın Ukrayna'nın kara listesinde olduğu ortaya çıktı.
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği Tulsi Gabbard'ın Ukrayna'nın kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde yer aldığı görüldü.

Eski Demokrat Kongre üyesi ve Cumhuriyetçi Trump'ın destekçisi Gabbard'ın adının 'Mirotvorets' sitesine Nisan 2022'de eklendiği öğrenildi.

'Mirotvorets' sitesinde Gabbard'ın fotoğrafının altında "Kremlin'in paraları karşılığında Rusya'nın Ukrayna ve uygar dünyaya karşı yürüttüğü özel enformasyon operasyonlarına katılım sağlanması. Yanlış bilgi yayılması... Muhtemelen Rus istihbarat ajanı" ifadelerine yer verildi.

Trump, Gabbard'ın adaylığını "Tulsi yirmi yılı aşkın bir süredir ülkemiz ve tüm Amerikalıların özgürlükleri için mücadele etmektedir. Demokratların eski başkan aday adaylarından biri olarak her iki partide de geniş bir desteğe sahiptir ve artık gururlu bir Cumhuriyetçidir. Tulsi'nin şanlı kariyerini tanımlayan korkusuz ruhunu istihbarat birimimize getireceğini, anayasal haklarımızı savunacağını ve barışı güç yoluyla güvence altına alacağını biliyorum. Eski Kongre üyesi Yarbay Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle duyurmuştu.

Tulsi Gabbard kimdir?

Tulsi Gabbard, 2013-2021 yılları arasında Hawaii'nin 2. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gabbard, Amerikan Samoa asıllı ilk Kongre üyesi ve aynı zamanda Kongre'deki ilk Hindu inançlı üye oldu. 2019'da ABD başkanlığı için Demokratların adaylık yarışına katıldığını açıklamış ancak Mart 2020'de kampanyasını askıya almıştı.
1981 doğumlu Gabbard, Hawaii Pasifik Üniversitesi'nden işletme yönetimi diploması aldı. 2002'de Hawaii Eyalet Meclisi'ne seçilen en genç kişi olan Gabbard, ardından 2003'te Hawaii Ulusal Muhafızları'na katılmış ve 2004'te Irak'ta görev yapmıştı. 2007'de Hızlandırılmış Subay Aday Okulu'nu birincilikle tamamlayan Gabbard, 2010'da Honolulu Şehir Konseyi'ne, 2012'de ise ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi.
2013-2016 yılları arasında Demokratik Ulusal Komite Başkan Yardımcılığı yaptı.

Gabbard, 11 Eylül saldırılarından sonra orduda görev yapmaya başlamıştı. Ulusal Muhafız Ordusu gazisi olan Gabbard, 2020'de Demokrat olarak başkanlığa adaylığını koymuş ancak 2022'de Demokrat Parti'den ayrılacağını açıklamıştı. Trump ile birlikte kampanya yürütmüş ve onun geçiş ekibinde görev yapmıştı.

Mirotvorets nedir?

Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiriyor.

2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gibi isimler de yer alıyor.
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