https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/eski-bm-daimi-temsilcisi-nikki-haleyden-trumpa-tepki-onun-kabinesinde-yer-alma-niyetim-yoktu-1090392394.html

Eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den, Trump'a tepki: 'Onun kabinesinde yer alma niyetim yoktu'

Eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den, Trump'a tepki: 'Onun kabinesinde yer alma niyetim yoktu'

Sputnik Türkiye

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Donald Trump'ın yeni kabinesinde kendine yer vermeyeceğini açıklamasına yorumda bulundu. Haley'nin, 'Trump'ın... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T14:15+0300

2024-11-14T14:15+0300

2024-11-14T14:15+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

nikki haley

cumhuriyetçi parti

başkanlık

nikki haley kimdir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084302390_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4e2613fc8ccc52ae351f28d14dfafbd.jpg

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 5 Kasımda Devlet Başkanlığı'na seçilen Donald Trump'ın yeni kabinesinde kendisine yer vermeyeceği açıklamasına yanıt verdi. Washington Post gazetesinin haberine göre Haley, verdiği bir demeçte, "Onun kabinesinde yer alma gibi bir niyetim yok. O da bunu biliyor" dedi. ABD Devlet Başkanı seçilen Trump'ın kendisini kamuoyunun önünde küçük düşürmeye çalıştığını söyleyen Haley, 'Trump'ın oynadığı oyunları bildiğini, zaman zaman sığ bir tutum sergilediğini' belirtti.Haley, bu yılın başlarında Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde Trump'ın kalan son rakibiydi. Ancak sonra yarıştan çekilme kararı almıştı. Haley birkaç ay içinde, Donald Trump'ın 'göreve uygun olmadığını' söylemekten, Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde sahnede onu desteklemeye doğru bir fikir değişikliği yaşamıştı.Sosyal medya hesabı üzerinde paylaşım yapan Donald Trump, eski BM Daimi Temsilcisi Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni kabinesine davet etmeyeceğini yazmıştı. Bunun üzerine Haley, Trump'a görevinde başarılar dilemişti.Nikki Haley kimdir?Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Nikki Haley, ABDli bir siyasetçi ve diplomattır.Nikki Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.Nimarata Nikki Haley, BM Temsilciliği konumundan önce 2011 ile 2017 yılları arasında Güney Karolina'nın 116. valisi olarak görev yapmıştı. Ocak 2017'de Donald Trump yönetiminde ABD'nin BM Büyükelçisi olmak için valilik görevinden istifa etmişti.Şubat 2023'te ABD Devlet Başkanlığı için kampanyasını duyuran Haley, Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Trump ile yarışan tek büyük adaydı. Yaklaşık iki ay boyunca Trump'a karşı kampanyasını yürüten Haley, onu Columbia ve Vermont bölgelerinde yenmişti. Ancak 6 Mart 2024'te kampanyasını askıya alarak yarıştan çekilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/cumhuriyetciler-kongrenin-her-iki-kanadinda-tek-parti-kontrolunu-sagladi-1090381610.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikki haley, nikki haley kimdir, nikki haley trump,