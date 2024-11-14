https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/eski-bm-daimi-temsilcisi-nikki-haleyden-trumpa-tepki-onun-kabinesinde-yer-alma-niyetim-yoktu-1090392394.html
Eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den, Trump'a tepki: 'Onun kabinesinde yer alma niyetim yoktu'
Eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den, Trump'a tepki: 'Onun kabinesinde yer alma niyetim yoktu'
Sputnik Türkiye
ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Donald Trump'ın yeni kabinesinde kendine yer vermeyeceğini açıklamasına yorumda bulundu. Haley'nin, 'Trump'ın... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T14:15+0300
2024-11-14T14:15+0300
2024-11-14T14:15+0300
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ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 5 Kasımda Devlet Başkanlığı'na seçilen Donald Trump'ın yeni kabinesinde kendisine yer vermeyeceği açıklamasına yanıt verdi. Washington Post gazetesinin haberine göre Haley, verdiği bir demeçte, "Onun kabinesinde yer alma gibi bir niyetim yok. O da bunu biliyor" dedi. ABD Devlet Başkanı seçilen Trump'ın kendisini kamuoyunun önünde küçük düşürmeye çalıştığını söyleyen Haley, 'Trump'ın oynadığı oyunları bildiğini, zaman zaman sığ bir tutum sergilediğini' belirtti.Haley, bu yılın başlarında Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde Trump'ın kalan son rakibiydi. Ancak sonra yarıştan çekilme kararı almıştı. Haley birkaç ay içinde, Donald Trump'ın 'göreve uygun olmadığını' söylemekten, Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde sahnede onu desteklemeye doğru bir fikir değişikliği yaşamıştı.Sosyal medya hesabı üzerinde paylaşım yapan Donald Trump, eski BM Daimi Temsilcisi Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni kabinesine davet etmeyeceğini yazmıştı. Bunun üzerine Haley, Trump'a görevinde başarılar dilemişti.Nikki Haley kimdir?Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Nikki Haley, ABDli bir siyasetçi ve diplomattır.Nikki Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.Nimarata Nikki Haley, BM Temsilciliği konumundan önce 2011 ile 2017 yılları arasında Güney Karolina'nın 116. valisi olarak görev yapmıştı. Ocak 2017'de Donald Trump yönetiminde ABD'nin BM Büyükelçisi olmak için valilik görevinden istifa etmişti.Şubat 2023'te ABD Devlet Başkanlığı için kampanyasını duyuran Haley, Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Trump ile yarışan tek büyük adaydı. Yaklaşık iki ay boyunca Trump'a karşı kampanyasını yürüten Haley, onu Columbia ve Vermont bölgelerinde yenmişti. Ancak 6 Mart 2024'te kampanyasını askıya alarak yarıştan çekilmişti.
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nikki haley, nikki haley kimdir, nikki haley trump,
Eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den, Trump'a tepki: 'Onun kabinesinde yer alma niyetim yoktu'
ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Donald Trump'ın yeni kabinesinde kendine yer vermeyeceğini açıklamasına yorumda bulundu. Haley'nin, 'Trump'ın kabinesinde yer alma niyetim yok' açıklamasında bulunduğu bildirildi.
ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 5 Kasımda Devlet Başkanlığı'na seçilen Donald Trump'ın yeni kabinesinde kendisine yer vermeyeceği açıklamasına yanıt verdi. Washington Post gazetesinin haberine göre Haley, verdiği bir demeçte, "Onun kabinesinde yer alma gibi bir niyetim yok. O da bunu biliyor" dedi.
ABD Devlet Başkanı seçilen Trump'ın kendisini kamuoyunun önünde küçük düşürmeye çalıştığını söyleyen Haley, 'Trump'ın oynadığı oyunları bildiğini, zaman zaman sığ bir tutum sergilediğini' belirtti.
Haley, bu yılın başlarında Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde Trump'ın kalan son rakibiydi. Ancak sonra yarıştan çekilme kararı almıştı. Haley birkaç ay içinde, Donald Trump'ın 'göreve uygun olmadığını' söylemekten, Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde sahnede onu desteklemeye doğru bir fikir değişikliği yaşamıştı.
Sosyal medya hesabı üzerinde paylaşım yapan Donald Trump, eski BM Daimi Temsilcisi Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni kabinesine davet etmeyeceğini yazmıştı. Bunun üzerine Haley, Trump'a görevinde başarılar dilemişti.
Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Nikki Haley, ABDli bir siyasetçi ve diplomattır.
Nikki Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.
Nimarata Nikki Haley, BM Temsilciliği konumundan önce 2011 ile 2017 yılları arasında Güney Karolina'nın 116. valisi olarak görev yapmıştı. Ocak 2017'de Donald Trump yönetiminde ABD'nin BM Büyükelçisi olmak için valilik görevinden istifa etmişti.
Şubat 2023'te ABD Devlet Başkanlığı için kampanyasını duyuran Haley, Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Trump ile yarışan tek büyük adaydı. Yaklaşık iki ay boyunca Trump'a karşı kampanyasını yürüten Haley, onu Columbia ve Vermont bölgelerinde yenmişti. Ancak 6 Mart 2024'te kampanyasını askıya alarak yarıştan çekilmişti.