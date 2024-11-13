https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trumpin-ic-guvenlik-bakani-kristi-noem-egitilemez-oldugu-icin-kopegini-vurarak-oldurmus-1090338930.html
Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 'eğitilemez' olduğu için köpeğini vurarak öldürmüş
Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 'eğitilemez' olduğu için köpeğini vurarak öldürmüş
Sputnik Türkiye
Trump, kabinesinde önemli pozisyonlardan birine Güney Dakota Valisi Kristi Noem'i getireceğini duyurdu. Noem, bu yıl yayımladığı kitabında 14 aylık köpeğini... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T13:00+0300
2024-11-13T13:00+0300
2024-11-13T13:00+0300
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kristi noem
güney dakota valisi
güney dakota
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DOnald Trump'ın İç Güvenlik Bakanı olarak açıkladığı isim Noem, ilk olarak Cumhuriyetçi Parti'den 2018'de Güney Dakota valisi olarak seçildi. 2024'ün başlarında Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak ismi geçiyor ve favorilerden biri olarak görülüyordu. Ancak Noem, yayımladığı biyografik Dönüş Yok (No Going Back) adlı kitabıyla 14 aylık köpeği Cricket'ı "eğitilemez" olduğu gerekçesiyle silahla vurduğu ortaya çıkınca başkan yardımcılığı şansı açık bir şekilde düşmüştü. Güney Dakota Valisi Noem, kitabında kendi kelimeleriyle Cricket adlı köpeğini komşunun tavuklarını öldürdüğü ve saldırgan olduğu için bir taş ocağında silahla vurarak öldürdüğünü anlatıyor. Vali Noem, o dönem köpeğini eğitmek veya barınağa göndermek yerine tüfekle vurarak öldürdüğü için sosyal medyada milyonlarca eleştirinin hedefinde yer aldı.Valisi olduğu Güney Dakota'da 6 bölgeye girişi yasakCricket'ın öldürülmesine ek olarak Noem, kariyeri boyunca bir dizi kriz yarattı. Noem, 2024'te bazılarının uyuşturucu kartelleri tarafından ele geçirildiğini iddia ettikten sonra Valisi olduğu Güney Dakota'nın 9 resmi yerli kabilesinin topraklarını ziyaret etmesi yasaklandı. Noem kabile topraklarına girişi için kendisine yasak getiren cümleleri şöyleydi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-elon-muskin-gorevini-acikladi-doge-baskanligi-1090322407.html
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abd, donald trump, abd iç güvenlik bakanlığı, kristi noem, güney dakota valisi, güney dakota, hayvana şiddet
abd, donald trump, abd iç güvenlik bakanlığı, kristi noem, güney dakota valisi, güney dakota, hayvana şiddet
Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 'eğitilemez' olduğu için köpeğini vurarak öldürmüş
Trump, kabinesinde önemli pozisyonlardan birine Güney Dakota Valisi Kristi Noem'i getireceğini duyurdu. Noem, bu yıl yayımladığı kitabında 14 aylık köpeğini 'eğitilemez' olduğu gerekçesiyle vurarak öldürdüğünü açıklamıştı. Noem ayrıca açıklamalarından dolayı valisi olduğu Güney Dakota'nın 9 yerli kabilesinin topraklarına girişi yasak.
DOnald Trump'ın İç Güvenlik Bakanı olarak açıkladığı isim Noem, ilk olarak Cumhuriyetçi Parti'den 2018'de Güney Dakota valisi olarak seçildi. 2024'ün başlarında Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak ismi geçiyor ve favorilerden biri olarak görülüyordu. Ancak Noem, yayımladığı biyografik Dönüş Yok (No Going Back) adlı kitabıyla 14 aylık köpeği Cricket'ı "eğitilemez" olduğu gerekçesiyle silahla vurduğu ortaya çıkınca başkan yardımcılığı şansı açık bir şekilde düşmüştü.
Güney Dakota Valisi Noem, kitabında kendi kelimeleriyle Cricket adlı köpeğini komşunun tavuklarını öldürdüğü ve saldırgan olduğu için bir taş ocağında silahla vurarak öldürdüğünü anlatıyor. Vali Noem, o dönem köpeğini eğitmek veya barınağa göndermek yerine tüfekle vurarak öldürdüğü için sosyal medyada milyonlarca eleştirinin hedefinde yer aldı.
Valisi olduğu Güney Dakota'da 6 bölgeye girişi yasak
Cricket'ın öldürülmesine ek olarak Noem, kariyeri boyunca bir dizi kriz yarattı. Noem, 2024'te bazılarının uyuşturucu kartelleri tarafından ele geçirildiğini iddia ettikten sonra Valisi olduğu Güney Dakota'nın 9 resmi yerli kabilesinin topraklarını ziyaret etmesi yasaklandı. Noem kabile topraklarına girişi için kendisine yasak getiren cümleleri şöyleydi:
"Bazı kabile liderlerinin kartellerin orada olmasından kişisel olarak çıkar sağladığına inanıyorum ve bu yüzden bana her gün saldırıyorlar."