https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/donald-trumpin-sus-payi-davasi-ertelendi-karar-secim-sonrasi-aciklanacak-1087753618.html

Donald Trump'ın 'sus payı davası' ertelendi: Karar seçim sonrası açıklanacak

Donald Trump'ın 'sus payı davası' ertelendi: Karar seçim sonrası açıklanacak

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Donald Trump'a açılan 'sus payı davası' hakkında avukatları mahkemeden seçim sonrasına kadar erteleme talep etmişti... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T22:30+0300

2024-09-06T22:30+0300

2024-09-06T22:36+0300

dünya

donald trump

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karar

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abd seçimleri

seçim

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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın sus payı davası avukatlarının itirazı sonucu başkanlık seçimleri sonrasına ertelendi.Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesinin de yer aldığı 34 suçlamadan yargılandığı dava 26 Kasım tarihine ertelendi.'Seçim sonuçlarını etkilememesi için ertelendi'ABD Başkan adayı Trump'ın avukatlarının itirazı ile alınan kararı açıklayan Yargıç Juan Merchan, erteleme kararını seçim sonuçlarını etkilememek için aldıklarını belirtti. New York Yargıcı "Yaklaşan başkanlık seçiminde sanığın aday olduğu bir süreçte, bu davanın seçim üzerinde bir etki yarattığı veya yaratacağı izleniminden kaçınmak için ceza ertelendi" açıklamasında bulundu.'Mahkeme tamamen düşürülmeli'Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung karardan sonra davanın tamamen düşürülmesi gerektiğini belirtti. Sözcü Cheung, "Manhattan Savcılığı'nın seçim müdahalesi cadı avında, herhangi bir ceza verilmemelidir" açıklamasında bulundu.Dokunulmazlık kararı 12 Kasım'daYargıç Merchan ayrıca Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık kararına karşı Trump'ın kararın iptali talebini de 12 Kasım tarihinde karara bağlayacağını açıkladı.

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