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Donald Trump'ın 'sus payı davası' ertelendi: Karar seçim sonrası açıklanacak
Donald Trump'ın 'sus payı davası' ertelendi: Karar seçim sonrası açıklanacak
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Donald Trump'a açılan 'sus payı davası' hakkında avukatları mahkemeden seçim sonrasına kadar erteleme talep etmişti... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın sus payı davası avukatlarının itirazı sonucu başkanlık seçimleri sonrasına ertelendi.Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesinin de yer aldığı 34 suçlamadan yargılandığı dava 26 Kasım tarihine ertelendi.'Seçim sonuçlarını etkilememesi için ertelendi'ABD Başkan adayı Trump'ın avukatlarının itirazı ile alınan kararı açıklayan Yargıç Juan Merchan, erteleme kararını seçim sonuçlarını etkilememek için aldıklarını belirtti. New York Yargıcı "Yaklaşan başkanlık seçiminde sanığın aday olduğu bir süreçte, bu davanın seçim üzerinde bir etki yarattığı veya yaratacağı izleniminden kaçınmak için ceza ertelendi" açıklamasında bulundu.'Mahkeme tamamen düşürülmeli'Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung karardan sonra davanın tamamen düşürülmesi gerektiğini belirtti. Sözcü Cheung, "Manhattan Savcılığı'nın seçim müdahalesi cadı avında, herhangi bir ceza verilmemelidir" açıklamasında bulundu.Dokunulmazlık kararı 12 Kasım'daYargıç Merchan ayrıca Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık kararına karşı Trump'ın kararın iptali talebini de 12 Kasım tarihinde karara bağlayacağını açıkladı.
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Donald Trump'ın 'sus payı davası' ertelendi: Karar seçim sonrası açıklanacak

22:30 06.09.2024 (güncellendi: 22:36 06.09.2024)
© AAEski ABD Başkanı Donald Trump’ın yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili ifadesi öncesinde duruşmanın gerçekleştirileceği Manhattan'daki mahkeme binasına geldi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası sus payı ödediği suçlamasıyla ilgili ifadesi öncesinde duruşmanın gerçekleştirileceği Manhattan'daki mahkeme binasına geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA
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Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Donald Trump'a açılan 'sus payı davası' hakkında avukatları mahkemeden seçim sonrasına kadar erteleme talep etmişti. Mahkeme, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın sus payı davasındaki cezasını, 5 Kasım seçimlerinin sonrasına erteledi. Yargıç, bu kararını seçim sonuçlarını etkilememesi için aldığını belirtti.
ABD Başkan adayı Donald Trump'ın sus payı davası avukatlarının itirazı sonucu başkanlık seçimleri sonrasına ertelendi.
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesinin de yer aldığı 34 suçlamadan yargılandığı dava 26 Kasım tarihine ertelendi.

'Seçim sonuçlarını etkilememesi için ertelendi'

ABD Başkan adayı Trump'ın avukatlarının itirazı ile alınan kararı açıklayan Yargıç Juan Merchan, erteleme kararını seçim sonuçlarını etkilememek için aldıklarını belirtti. New York Yargıcı "Yaklaşan başkanlık seçiminde sanığın aday olduğu bir süreçte, bu davanın seçim üzerinde bir etki yarattığı veya yaratacağı izleniminden kaçınmak için ceza ertelendi" açıklamasında bulundu.

'Mahkeme tamamen düşürülmeli'

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung karardan sonra davanın tamamen düşürülmesi gerektiğini belirtti. Sözcü Cheung, "Manhattan Savcılığı'nın seçim müdahalesi cadı avında, herhangi bir ceza verilmemelidir" açıklamasında bulundu.

Dokunulmazlık kararı 12 Kasım'da

Yargıç Merchan ayrıca Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık kararına karşı Trump'ın kararın iptali talebini de 12 Kasım tarihinde karara bağlayacağını açıkladı.
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