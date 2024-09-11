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Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 5'e çıktı
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Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında, güvenlik ve suç araştırmaları uzmanı Mustafa Böğürcü, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti sonrası... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T17:33+0300
2024-09-12T10:49+0300
narin güran
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında bugün, güvenlik ve suç araştırmaları uzmanı Mustafa Böğürcü, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti sonrası araştırmaların seyrini yorumluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cinayet hakkındaki soruları yanıtlarken çevre aktivisti Gökhan Genç, Artvin'deki protestolardan son durumu aktarıyor.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski emniyet müdürü, suç ve güvenlik araştırmaları uzmanı Mustafa Böğürcü ile çevre aktivisti Gökhan Genç oldu. Tanrıkulu, Narin Güran cinayetinin işlendiği bölgenin sosyolojik yapısı hakkında bilgiler verirken Genç ise Artvin'deki protestolar hakkında konuştu.Amca Güran’ın arabasındaki ağız köpükleri ne anlatıyor?Böğürcü ise, Narin'in, evinin yakınlarındaki bir açık alanda katledilmiş olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aramalara katıldığının da altını çizen Böğürcü, cesedin itirafçının ifadeleri sonrası bulunmasını da değerlendirdi. Amca Salim Güran'ın bir benzin istasyonunda ıslak mendille arabanın içini temizlediğini de vurgulayan Böğürcü şunları söyledi:
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аудио, narin güran
аудио, narin güran

Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?

17:33 11.09.2024 (güncellendi: 10:49 12.09.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında, güvenlik ve suç araştırmaları uzmanı Mustafa Böğürcü, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti sonrası araştırmaların seyrini yorumladı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cinayet hakkındaki soruları yanıtlarken çevre aktivisti Gökhan Genç, Artvin'deki protestolardan son durumu aktardı.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski emniyet müdürü, suç ve güvenlik araştırmaları uzmanı Mustafa Böğürcü ile çevre aktivisti Gökhan Genç oldu. Tanrıkulu, Narin Güran cinayetinin işlendiği bölgenin sosyolojik yapısı hakkında bilgiler verirken Genç ise Artvin'deki protestolar hakkında konuştu.

Amca Güran’ın arabasındaki ağız köpükleri ne anlatıyor?

Böğürcü ise, Narin'in, evinin yakınlarındaki bir açık alanda katledilmiş olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aramalara katıldığının da altını çizen Böğürcü, cesedin itirafçının ifadeleri sonrası bulunmasını da değerlendirdi. Amca Salim Güran'ın bir benzin istasyonunda ıslak mendille arabanın içini temizlediğini de vurgulayan Böğürcü şunları söyledi:
'Dedektifler bazen senaryolar yazarak olayı canlandırmak isterler. Ben senaryoyu şu şekilde yazıyorum: Aracın ön koltuğunda eks şahıs olan Narin, amca indiği esnada koltuktan sola doğru düştü. Daha sonra amca binerken maktülü sağ koltuğa doğru aldı. Sağ koltuğun üst tarafında ve sol koltuğun, şoför mahallinin oturma noktasında maktule ait ağız köpüğü bulundu.'
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