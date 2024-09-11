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Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?

Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında, güvenlik ve suç araştırmaları uzmanı Mustafa Böğürcü, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti sonrası... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T17:33+0300

2024-09-11T17:33+0300

2024-09-12T10:49+0300

narin güran

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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında bugün, güvenlik ve suç araştırmaları uzmanı Mustafa Böğürcü, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti sonrası araştırmaların seyrini yorumluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cinayet hakkındaki soruları yanıtlarken çevre aktivisti Gökhan Genç, Artvin'deki protestolardan son durumu aktarıyor.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski emniyet müdürü, suç ve güvenlik araştırmaları uzmanı Mustafa Böğürcü ile çevre aktivisti Gökhan Genç oldu. Tanrıkulu, Narin Güran cinayetinin işlendiği bölgenin sosyolojik yapısı hakkında bilgiler verirken Genç ise Artvin'deki protestolar hakkında konuştu.Amca Güran’ın arabasındaki ağız köpükleri ne anlatıyor?Böğürcü ise, Narin'in, evinin yakınlarındaki bir açık alanda katledilmiş olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aramalara katıldığının da altını çizen Böğürcü, cesedin itirafçının ifadeleri sonrası bulunmasını da değerlendirdi. Amca Salim Güran'ın bir benzin istasyonunda ıslak mendille arabanın içini temizlediğini de vurgulayan Böğürcü şunları söyledi:

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