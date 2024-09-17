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YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’den AB’ye yapılan iltica başvurularını ele aldı. Özgan, “Vize uygulamaları insan... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
Sputnik Türkiye
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
2024'ün ilk altı ayında Avrupa Birliği, Norveç ve İsviçre'ye 513 bin iltica başvurusu yapıldı. Türkiye ise başvurular arasında beşinci sırada yer alıyor. Vize engellemelerinin insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen Gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu: ‘İltica başvurularının kabul oranları giderek düşüyor’
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Güçlü Özgan
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‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’

09:06 17.09.2024 (güncellendi: 13:19 17.09.2024)
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’den AB’ye yapılan iltica başvurularını ele aldı. Özgan, “Vize uygulamaları insan haklarına aykırı bir yaklaşım.” dedi.
2024'ün ilk altı ayında Avrupa Birliği, Norveç ve İsviçre'ye 513 bin iltica başvurusu yapıldı. Türkiye ise başvurular arasında beşinci sırada yer alıyor.
Vize engellemelerinin insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen Gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Almanya bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya kara sınırlarında ek önlemler almıştı. Bu ülkelerin arasına Fransa, Lüksemburg, Danimarka, Belçika ve Hollanda da eklendi. Almanya burada amacın insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzensiz göçün engellenmesi olduğunu söylüyor. Vize kısıtlamaları tamamen insan haklarına aykırı bir yaklaşım. Bizim gibi ülkeler bu ayrımlara daha fazla maruz kalıyorlar.”

‘İltica başvurularının kabul oranları giderek düşüyor’

“Türkiye geçtiğimiz ay 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları için vize muafiyeti getirdi. Almanya kendi kara sınırlarında böyle görünmez bir duvar örerken Türkiye’nin çok da kamuoyu desteği almayan bir adım atması konuşulması gereken bir konu. Verilere göre, Almanya iltica başvuruları konusunda AB ülkeleri içerisinde birinci sırada. Başvuruların büyük bir kesimi Suriyeli ve Afganlardan oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise bu sıralamada beşinci sırada. 2024 yılının ilk altı ayında Türkiye’den toplamda 28 bin 224 iltica başvurusu yapılmış. İltica başvurularının kabul oranlarının ise giderek düştüğünü görüyoruz.”
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