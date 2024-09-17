‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’

“Türkiye geçtiğimiz ay 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları için vize muafiyeti getirdi. Almanya kendi kara sınırlarında böyle görünmez bir duvar örerken Türkiye’nin çok da kamuoyu desteği almayan bir adım atması konuşulması gereken bir konu. Verilere göre, Almanya iltica başvuruları konusunda AB ülkeleri içerisinde birinci sırada. Başvuruların büyük bir kesimi Suriyeli ve Afganlardan oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise bu sıralamada beşinci sırada. 2024 yılının ilk altı ayında Türkiye’den toplamda 28 bin 224 iltica başvurusu yapılmış. İltica başvurularının kabul oranlarının ise giderek düştüğünü görüyoruz.”