Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası

Sosyal medya şirketleri bireysel anlamda bir şeyleri yazabilme özgürlüğünü onlara vermiş gibi görünüyor ama insanların büyük bir bölümüne de bu özgürlüğü vermiyor mesela. Ya hesabını bloke ediyor ya da yasaklıyor. Bu yasaklanan insanların kolektif bir çıkışı olamadığı için biz sanki oraya bir şeyleri yazabilen insanları görüyormuşuz gibi oluyor. Ama Gazze’deki katliam çok iyi bir turnusol kağıdı oldu bu anlamda. Yazamıyorsunuz, yazdığınızda hemen kaldırıyorlar. İsrail büyük bölümü çocuk ve kadını açık bir şekilde katletti, Batı kamuoyu bununla ilgili ayağa kalktı ve bu paylaşımları bile doğrudan bloke etti. Baktığında İsrail-ABD politikasıyla paralel bir sosyal medya siyaseti var. Sizin ifade özgürlüğünden bahsetme hakkınız var mı? Tabii ki yok. Ama o kavramı sanki babalarının malı gibi kullanma hakkını kendilerinde görüyorlar. Siz bir şeyler yazarken, yazamayanların da olduğunu düşünün lütfen.