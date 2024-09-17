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Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, Meta'nın Sputnik'in Instagram hesabına uyguladığı engellemeyi hatırlatarak "Kendilerini ifade özgürlüğünün kutup yıldızı olarak gören bu... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
Sputnik Türkiye
Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında bugünün konu başlıkları: Miras paylaşımı yalan haberini yayanlar, neyi bilmiyor? Sosyal medya şirketlerinin “ifade özgürlüğü” palavrası Ahu Tuğba’nın naaşı ABD’den neden çıkamadı? AB’ye gitmek isteyenler, bu rapordan sonra bir kez daha düşünsün Günün öne çıkan haber başlıkları
Avustralya hükümeti sosyal medya platformlarında yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarısını açıkladı. Hükümet sosyal medya şirketlerinin yalan bilgi ve haberlerin yayılmasına izin verdiklerini söylüyor. Buna uyulmadığı takdirde o sosyal medya şirketinin küresel bazdaki gelirinin yüzde 5’i kadar ceza uygulanacağını açıkladı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Avustralya hükümetinin kararına değinen gazeteci Fethi Yılmaz, “Bunun üzerine sosyal medya şirketleri, bunun ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirttiler. İfade özgürlüğünü siz hallaç pamuğu gibi savurup attınız” dedi.Meta’nın paylaşım engellerinden bahseden Yılmaz, “Meta’nın elinde Instagram, Facebook var. İsrail, Gazze’de 40 binden fazla insanı öldürdü, siz paylaşımları engellediniz. Siz Cambridge Analytica davasında insanların bireysel verilerini başkalarına sattığınız için yargılandınız” dedi.Yılmaz ayrıca şöyle ekledi:'Hani ifade özgürlüğü?'Meta’nın Sputnik Türkiye’nin Instagram hesabını engellediğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:'Gazze'deki katliam çok iyi bir turnusol kağıdı oldu'İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın bu konuda turnusol kağıdı olduğunu belirten Fethi Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
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gazze, meta, israil, filistin, avrupa birliği, rusya, sputnik
gazze, meta, israil, filistin, avrupa birliği, rusya, sputnik

Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası

11:04 17.09.2024 (güncellendi: 14:08 17.09.2024)
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
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Fethi Yılmaz
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Gazeteci Fethi Yılmaz, Meta'nın Sputnik'in Instagram hesabına uyguladığı engellemeyi hatırlatarak "Kendilerini ifade özgürlüğünün kutup yıldızı olarak gören bu sosyal medya şirketlerinin aslında Amerikan çıkarlarına nasıl hizmet ettiklerini gördük" dedi.
Avustralya hükümeti sosyal medya platformlarında yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarısını açıkladı. Hükümet sosyal medya şirketlerinin yalan bilgi ve haberlerin yayılmasına izin verdiklerini söylüyor. Buna uyulmadığı takdirde o sosyal medya şirketinin küresel bazdaki gelirinin yüzde 5’i kadar ceza uygulanacağını açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Avustralya hükümetinin kararına değinen gazeteci Fethi Yılmaz, “Bunun üzerine sosyal medya şirketleri, bunun ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirttiler. İfade özgürlüğünü siz hallaç pamuğu gibi savurup attınız” dedi.
Meta’nın paylaşım engellerinden bahseden Yılmaz, “Meta’nın elinde Instagram, Facebook var. İsrail, Gazze’de 40 binden fazla insanı öldürdü, siz paylaşımları engellediniz. Siz Cambridge Analytica davasında insanların bireysel verilerini başkalarına sattığınız için yargılandınız” dedi.
Yılmaz ayrıca şöyle ekledi:

Bu sosyal medya şirketleri şimdi öyle bir noktaya geldi ki, ulusal devletler kendilerini savunmak için, gerçekdışı olan ‘bilgilerin’ paylaşılmasına ön almak durumda. Buradan sosyal medya hesapları, kullanıcıları yasaklansın gibi bir sonuç çıkmasın. Türkiye’de Instagram yasaklandı, dediler ki Türkiye’de bir kanun mevzuatımız var, ona uyun. O mevzuatın içinde neler olduğunu eleştirmek başka bir şey. Her şeyi ‘ifade özgürlüğü’ kılıfına sokmak, sanki bunu çıkaran devletleri yasakçı gibi göstermeye çalışmak büyük bir hata gibi görünüyor.

'Hani ifade özgürlüğü?'

Meta’nın Sputnik Türkiye’nin Instagram hesabını engellediğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

Sputnik Türkiye’nin Instagram hesabı yaptırımlar kapsamında kapatıldı. Facebook hesabı kapatıldı. ‘Biz sizin haberlerinizi duyurmanızı istemiyoruz’ diye. Yalan bir haberle nasıl mücadele ettiğimizi anlatıyorsunuz ama Meta şirketleri hesapları kapatıyor. Bir gerekçe yok. Hani ifade özgürlüğü? Hani o bahsedilen özgürlükçülük? Avrupa Birliği dahi kendisini savunabilmek için cezalar uyguluyor. Fransa, Meta’ya cezalar verdi, İngiltere yargıladı. Kendilerini ifade özgürlüğünün kutup yıldızı olarak gören bu sosyal medya şirketlerinin aslında Amerikan çıkarlarına nasıl hizmet ettiklerini gördük. Güney Amerika’da darbe olduğunda bu sosyal medya şirketleri o darbeyi sahiplendiler, patronları tweetler attı. Amerikan devletini arkasına alarak, ‘Bize karşı olan devletlere gerekirse darbe de yaparız’ dediler. Nerede ifade özgürlüğü?

'Gazze'deki katliam çok iyi bir turnusol kağıdı oldu'

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın bu konuda turnusol kağıdı olduğunu belirten Fethi Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya şirketleri bireysel anlamda bir şeyleri yazabilme özgürlüğünü onlara vermiş gibi görünüyor ama insanların büyük bir bölümüne de bu özgürlüğü vermiyor mesela. Ya hesabını bloke ediyor ya da yasaklıyor. Bu yasaklanan insanların kolektif bir çıkışı olamadığı için biz sanki oraya bir şeyleri yazabilen insanları görüyormuşuz gibi oluyor. Ama Gazze’deki katliam çok iyi bir turnusol kağıdı oldu bu anlamda. Yazamıyorsunuz, yazdığınızda hemen kaldırıyorlar. İsrail büyük bölümü çocuk ve kadını açık bir şekilde katletti, Batı kamuoyu bununla ilgili ayağa kalktı ve bu paylaşımları bile doğrudan bloke etti. Baktığında İsrail-ABD politikasıyla paralel bir sosyal medya siyaseti var. Sizin ifade özgürlüğünden bahsetme hakkınız var mı? Tabii ki yok. Ama o kavramı sanki babalarının malı gibi kullanma hakkını kendilerinde görüyorlar. Siz bir şeyler yazarken, yazamayanların da olduğunu düşünün lütfen.
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