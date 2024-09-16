https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/1088079668.html

Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler

Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler

Sputnik Türkiye

Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk olan İSG Uzmanı Bölümü Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce, “Orman yangınlarıyla mücadelede dron ve teknolojik uyarı... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T14:05+0300

2024-09-16T14:05+0300

2024-09-16T17:19+0300

yeni şeyler rehberi

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Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler Sputnik Türkiye Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce, ülke genelinde birçok ilde yaşanan orman yangınlarını Yeni Şeyler Rehberi’nde değerlendirdi.İnce, orman teşkilatının çok köklü ve çok güçlü olduğuna vurgu yaparak, “Orman yangınlarında kamu görevlilerinin anons ettiği; insanların ve diğer canlıların tahliyesi talimatlarına uyulmalıdır.” dedi.Orman köylerini tamamen çevreleyecek genişliği 7-20 metre arasında değişen yangın önleme alanları oluşturulması gerektiğini belirten Abdurrahman İnce, bu alanların tamamen çakıl, taş veya toprakla kaplanması gerektiğini ifade etti.Haziran ayında Orman Bölge Müdürlüğü, belediye itfaiyesi, AFAD ve köydeki gönüllülerin en az iki günlük bir tatbikat yapmalarının önemine dikkat çeken İnce, bu tatbikatların, yangınla mücadele edecek ekiplerin bölgeyi ve birbirlerini tanıyarak hazırlıklı olmalarını sağlayacağını belirtti.Gönüllü itfaiyecilik sistemiAbdurrahman İnce, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü itfaiyecilik sisteminin teşvik edilmesi gerektiğini ve gönüllü itfaiyecilik sisteminin devreye sokulması halinde, yangınların büyümeden kontrol altına alınabileceğini ifade etti.Orman yangınlarıyla mücadelede dron ve teknolojik uyarı sistemlerinin kullanımının önemine değinen İnce, bu teknolojilerin, yangın başladığı anda hızlı müdahale imkânı sağlayarak yangınların büyümesini önleyebileceğini dile getirdi.İnce, ayrıca, orman yangınlarıyla ilgili simülasyon teknolojisi kullanılarak eğitimlerin artırılması ve yangın yönelişleri konusunda genç elemanların uzmanlaştırılması gerektiğini belirtti.

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2024

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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