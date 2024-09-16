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THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
Sputnik Türkiye
Okan Aslan, THY uçağında ortalığı birbirine katan şahısla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Bu şahıs Turkish Power" diyen Aslan, "Uçakta koltukları... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T12:05+0300
2024-09-16T12:05+0300
2024-09-16T14:36+0300
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THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
Sputnik Türkiye
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Günün öne çıkan haber başlıkları
İstanbul-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, kabin ekibine hakaretler yağdırdı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcunun indirildiğini ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Yolcu ayrıca kara listeye alındı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında konuya ilişkin konuşan Okan Aslan, “Bu arkadaş THY uçağında ortalığı karıştırıyor ve kara listeye alınıyor” dedi ve şöyle devam etti:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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аудио, radyo, radyo, thy, türk hava yolları (thy)
аудио, radyo, radyo, thy, türk hava yolları (thy)
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05 16.09.2024 (güncellendi: 14:36 16.09.2024)
Okan Aslan, THY uçağında ortalığı birbirine katan şahısla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Bu şahıs Turkish Power" diyen Aslan, "Uçakta koltukları tekmeleyen bu şahsın başka bir yerde insanlara zarar verip vermeyeceği ne malum?" diye ekledi.
İstanbul-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, kabin ekibine hakaretler yağdırdı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcunun indirildiğini ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Yolcu ayrıca kara listeye alındı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında konuya ilişkin konuşan Okan Aslan, “Bu arkadaş THY uçağında ortalığı karıştırıyor ve kara listeye alınıyor” dedi ve şöyle devam etti:
Hep sakin kalmak gerektiğini söylüyoruz. Biz de yaşıyoruz benzer şeyler. Uçağın rötar yapması, uçakta yaşanan sorunlar vb. Ortalığı yaygaraya vermenin, dikkat çekmeye çalışırcasına bağırmanın, hakaret etmenin manası yok. Öyle rezil görüntüler ki, ben izlerken utandım. Koltuğu devirmeler, kabin memuruna küfürler… Bu şahıs Turkish Power. Nasıl bağırıp çağırıyor, dikkat çekmeye çalışıyor. İşte bu tehlikeli birisi. Bu kendini bir şey zanneden şahıs, ne yaptığını sanıyor: Bu belgesellik bir konu: Başlığı da Turkish Power! Başka bir yerde insanlara zarar verip vermeyeceği ne malum?