THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'

Hep sakin kalmak gerektiğini söylüyoruz. Biz de yaşıyoruz benzer şeyler. Uçağın rötar yapması, uçakta yaşanan sorunlar vb. Ortalığı yaygaraya vermenin, dikkat çekmeye çalışırcasına bağırmanın, hakaret etmenin manası yok. Öyle rezil görüntüler ki, ben izlerken utandım. Koltuğu devirmeler, kabin memuruna küfürler… Bu şahıs Turkish Power. Nasıl bağırıp çağırıyor, dikkat çekmeye çalışıyor. İşte bu tehlikeli birisi. Bu kendini bir şey zanneden şahıs, ne yaptığını sanıyor: Bu belgesellik bir konu: Başlığı da Turkish Power! Başka bir yerde insanlara zarar verip vermeyeceği ne malum?