'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'

Muhtemelen önümüzdeki on yıl içinde Amerikan dolarının tüm yeryüzündeki dolaşım oranı yüzde 50’nin altına inecektir. Bu da Amerikan imparatorluğunun sona ermesi için yeterli bir karine oluşturur. BRICS ülkeleri ve diğer ülkeler ufak ufak ticaretlerini yerel para birimine çevirdiler. Bazıları altın karşılığında yapmaya başladılar, özellikle Çin. Jeopolitik ve ekonomik baskılar var. Rusya ve İran’a büyük bir yaptırım uygulanıyor, bundan dolayı istedikleri gibi hareket edemiyorlar. Ancak yaptırımların başından sonuna kadar Rusya ekonomisinin büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Hatta ambargoya rağmen nasıl bu kadar büyüdüğüne Amerikalılar da şaşırıyorlar.