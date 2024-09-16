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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/1088054864.html
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
Sputnik Türkiye
Seyir Hali yayınında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, "Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor" dedi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
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Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:MEB ders kitabında İslam Dünyası’ndaki bilim insanlarıyla ilgili yanlışlar Erdoğan, Bosna Hersek'e pasaport zorunluluğunun yakında kalkacağını duyurdu TOGG satışları ivme kaybetti Eyüp Sabri Tuncer ürünlerinin ‘kimyasal risk’ nedeniyle Avrupa’da satışı durduruldu Günün öne çıkan haber başlıkları
Suudi Arabistan’ın petrol ödemelerinde dolar yerine Yuan kullanabileceği iddia edildi. Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, konuya dair açıklamalarda bulundu.“Amerikan doları 1999’da tüm dünyada kullanılan paranın yüzde 71’iydi. Şimdi yüzde 58’i” diyen Çağatay, şöyle devam etti:
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аудио, radyo, radyo, dolar, amerika birleşik devletleri, avrupa birliği, brics

'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'

07:05 16.09.2024 (güncellendi: 11:28 16.09.2024)
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Seyir Hali yayınında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, "Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor" dedi.
Suudi Arabistan’ın petrol ödemelerinde dolar yerine Yuan kullanabileceği iddia edildi. Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, konuya dair açıklamalarda bulundu.
“Amerikan doları 1999’da tüm dünyada kullanılan paranın yüzde 71’iydi. Şimdi yüzde 58’i” diyen Çağatay, şöyle devam etti:

Muhtemelen önümüzdeki on yıl içinde Amerikan dolarının tüm yeryüzündeki dolaşım oranı yüzde 50’nin altına inecektir. Bu da Amerikan imparatorluğunun sona ermesi için yeterli bir karine oluşturur. BRICS ülkeleri ve diğer ülkeler ufak ufak ticaretlerini yerel para birimine çevirdiler. Bazıları altın karşılığında yapmaya başladılar, özellikle Çin. Jeopolitik ve ekonomik baskılar var. Rusya ve İran’a büyük bir yaptırım uygulanıyor, bundan dolayı istedikleri gibi hareket edemiyorlar. Ancak yaptırımların başından sonuna kadar Rusya ekonomisinin büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Hatta ambargoya rağmen nasıl bu kadar büyüdüğüne Amerikalılar da şaşırıyorlar.

Sonuç olarak Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor. Yok olma noktasında değil henüz. Doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesi jeopolitik dengelerin değişmesiyle mümkün olacaktır. Kriptolar da ABD için ayrı bir baş ağrısı. Amerika eğer kriptoları yönetebilirse doların hayatta kalma süresini uzatabilir.

Amerika ile ilişkilerimiz limoni giderken Avrupa Birliği ile de ilişkilerimiz çok iyi değil. 50 yıldan daha fazla süredir AB’nin kapısındayız. Türkiye’yi hem BRICS’e girmeyin diye tembihliyorlar hem de AB’ye almıyorlar. Peki ne yapacağız? Ortalık yerde kalacak mıyız?

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