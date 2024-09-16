https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/1088054864.html
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
Sputnik Türkiye
Seyir Hali yayınında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, "Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor" dedi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T07:05+0300
2024-09-16T07:05+0300
2024-09-16T11:28+0300
seyir hali
radyo
radyo
dolar
amerika birleşik devletleri
avrupa birliği
brics
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'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:MEB ders kitabında İslam Dünyası’ndaki bilim insanlarıyla ilgili yanlışlar
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Suudi Arabistan’ın petrol ödemelerinde dolar yerine Yuan kullanabileceği iddia edildi. Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, konuya dair açıklamalarda bulundu.“Amerikan doları 1999’da tüm dünyada kullanılan paranın yüzde 71’iydi. Şimdi yüzde 58’i” diyen Çağatay, şöyle devam etti:
amerika birleşik devletleri
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
аудио, radyo, radyo, dolar, amerika birleşik devletleri, avrupa birliği, brics
аудио, radyo, radyo, dolar, amerika birleşik devletleri, avrupa birliği, brics
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:05 16.09.2024 (güncellendi: 11:28 16.09.2024)
Seyir Hali yayınında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, "Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor" dedi.
Suudi Arabistan’ın petrol ödemelerinde dolar yerine Yuan kullanabileceği iddia edildi. Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, konuya dair açıklamalarda bulundu.
“Amerikan doları 1999’da tüm dünyada kullanılan paranın yüzde 71’iydi. Şimdi yüzde 58’i” diyen Çağatay, şöyle devam etti:
Muhtemelen önümüzdeki on yıl içinde Amerikan dolarının tüm yeryüzündeki dolaşım oranı yüzde 50’nin altına inecektir. Bu da Amerikan imparatorluğunun sona ermesi için yeterli bir karine oluşturur. BRICS ülkeleri ve diğer ülkeler ufak ufak ticaretlerini yerel para birimine çevirdiler. Bazıları altın karşılığında yapmaya başladılar, özellikle Çin. Jeopolitik ve ekonomik baskılar var. Rusya ve İran’a büyük bir yaptırım uygulanıyor, bundan dolayı istedikleri gibi hareket edemiyorlar. Ancak yaptırımların başından sonuna kadar Rusya ekonomisinin büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Hatta ambargoya rağmen nasıl bu kadar büyüdüğüne Amerikalılar da şaşırıyorlar.
Sonuç olarak Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor. Yok olma noktasında değil henüz. Doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesi jeopolitik dengelerin değişmesiyle mümkün olacaktır. Kriptolar da ABD için ayrı bir baş ağrısı. Amerika eğer kriptoları yönetebilirse doların hayatta kalma süresini uzatabilir.
Amerika ile ilişkilerimiz limoni giderken Avrupa Birliği ile de ilişkilerimiz çok iyi değil. 50 yıldan daha fazla süredir AB’nin kapısındayız. Türkiye’yi hem BRICS’e girmeyin diye tembihliyorlar hem de AB’ye almıyorlar. Peki ne yapacağız? Ortalık yerde kalacak mıyız?