Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı

Olayın gerçekleştiği evde bir keşif yapıldı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Olayla ilgili ifadeler bir kez de orada alındı. Araştırmalar tamamlandı. Biliyorsunuz iki çocuğun itirazı, iki yetişkinin de retleri var. Onlarla ilgili kısım açısından Adli Tıp Kurumu’ndan rapor bekleniyor. Bu aşamada şüphe gereğiyle tutuklandılar. Bebeğin düştüğü iddia ediliyor ancak bu düşmenin nedenleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Yapılan araştırmalar ve dünkü keşif önem arz ediyor.