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Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı
Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri Gün Ortası'nda aktardı. Gürcün, annenin Sıla bebeği düştüğü için şikayet ettiği eve... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T12:06+0300
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Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları:
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Konuk: Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a konuk olan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı.Gürcün, durumun stabil olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:“Burada annelik görevlerini yerine getirmeyen, istismarı gizleyen, delilleri karartan bir kişiden bahsediyoruz” diyen Gürcün sözlerini şöyle sürdürdü:
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Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı
12:06 17.09.2024 (güncellendi: 11:55 18.09.2024)
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri Gün Ortası'nda aktardı. Gürcün, annenin Sıla bebeği düştüğü için şikayet ettiği eve tekrar emanet ettiğini söyleyerek "Sıla bebeğin bu duruma gelmesine sebep oluyor" dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a konuk olan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı.
Gürcün, durumun stabil olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
Olayın gerçekleştiği evde bir keşif yapıldı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Olayla ilgili ifadeler bir kez de orada alındı. Araştırmalar tamamlandı. Biliyorsunuz iki çocuğun itirazı, iki yetişkinin de retleri var. Onlarla ilgili kısım açısından Adli Tıp Kurumu’ndan rapor bekleniyor. Bu aşamada şüphe gereğiyle tutuklandılar. Bebeğin düştüğü iddia ediliyor ancak bu düşmenin nedenleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Yapılan araştırmalar ve dünkü keşif önem arz ediyor.
“Burada annelik görevlerini yerine getirmeyen, istismarı gizleyen, delilleri karartan bir kişiden bahsediyoruz” diyen Gürcün sözlerini şöyle sürdürdü:
Anne uyuşturucu kullanma ya da satma teşebbüsüyle cezaevine giriyor. Tahliye oluyor ve daha sonra çocuklarını emanet ettiği ablasından alıyor ve bu aşamada ne yazık ki bebeğin korumasız olduğu ortaya çıkıyor. Aslında ilk önce ayın 2’sinde çocuğun düştüğünü şikayet ediyor. Sonra şikayet ettiği kişinin yaşadığı eve çocuğunu tekrar emanet ediyor. Sıla bebeğin bu duruma gelmesine sebep oluyor.