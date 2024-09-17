Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı

Size altı aylıkken nasıl davranıyorlarsa, yetişkinken de aynı davranırlar. Tabii bu bir zorunluluk. Herkes bağımsız bir şekilde yaşamak ister. Türkiye’nin toplumsallaşması ve bireylerin bireyleşmesiyle ilgili bir handikaptır. Bunun önünde durmak gerekir. Yunanistan da bizim gibi domestik bir yapıya sahip. Nordik ülkelerinde ise oran düşük.