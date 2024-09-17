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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/1088105545.html
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali'nde OECD verilerini değerlendirdi. Verilere göre Türkiye'de ailesiyle yaşayan genç yetişkinlerin oranının yüzde 56 olduğunu... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
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Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:Van Gölü'nde 34 metrelik mikrobiyalit keşfedildi 240 gölün 186'sı yok oldu Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı Sıfır Atık Projesi Yunanistan’dan Türk mafyası raporu Günün öne çıkan haber başlıkları
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) verilerine göre ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 81 ile Kore. Türkiye’de ise oran yüzde 56.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında OECD verilerini değerlendirdi.Türkiye’de oranın çok yüksek olduğunu söyleyen Çağatay, “Birey olamıyorsunuz” dedi ve şöyle devam etti:
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аудио, radyo, radyo, oecd, yetişkin, ebeveyn
аудио, radyo, radyo, oecd, yetişkin, ebeveyn

Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı

07:05 17.09.2024 (güncellendi: 10:18 17.09.2024)
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali'nde OECD verilerini değerlendirdi. Verilere göre Türkiye'de ailesiyle yaşayan genç yetişkinlerin oranının yüzde 56 olduğunu söyleyen Çağatay, "Bu Türkiye’nin toplumsallaşması ve bireylerin bireyleşmesiyle ilgili bir handikaptır" dedi.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) verilerine göre ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 81 ile Kore. Türkiye’de ise oran yüzde 56.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında OECD verilerini değerlendirdi.
Türkiye’de oranın çok yüksek olduğunu söyleyen Çağatay, “Birey olamıyorsunuz” dedi ve şöyle devam etti:

Size altı aylıkken nasıl davranıyorlarsa, yetişkinken de aynı davranırlar. Tabii bu bir zorunluluk. Herkes bağımsız bir şekilde yaşamak ister. Türkiye’nin toplumsallaşması ve bireylerin bireyleşmesiyle ilgili bir handikaptır. Bunun önünde durmak gerekir. Yunanistan da bizim gibi domestik bir yapıya sahip. Nordik ülkelerinde ise oran düşük.

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