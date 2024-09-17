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Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali'nde OECD verilerini değerlendirdi. Verilere göre Türkiye'de ailesiyle yaşayan genç yetişkinlerin oranının yüzde 56 olduğunu... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T07:05+0300
2024-09-17T07:05+0300
2024-09-17T10:18+0300
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Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:Van Gölü'nde 34 metrelik mikrobiyalit keşfedildi
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Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
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OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) verilerine göre ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 81 ile Kore. Türkiye’de ise oran yüzde 56.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında OECD verilerini değerlendirdi.Türkiye’de oranın çok yüksek olduğunu söyleyen Çağatay, “Birey olamıyorsunuz” dedi ve şöyle devam etti:
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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аудио, radyo, radyo, oecd, yetişkin, ebeveyn
аудио, radyo, radyo, oecd, yetişkin, ebeveyn
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:05 17.09.2024 (güncellendi: 10:18 17.09.2024)
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali'nde OECD verilerini değerlendirdi. Verilere göre Türkiye'de ailesiyle yaşayan genç yetişkinlerin oranının yüzde 56 olduğunu söyleyen Çağatay, "Bu Türkiye’nin toplumsallaşması ve bireylerin bireyleşmesiyle ilgili bir handikaptır" dedi.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) verilerine göre ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 81 ile Kore. Türkiye’de ise oran yüzde 56.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında OECD verilerini değerlendirdi.
Türkiye’de oranın çok yüksek olduğunu söyleyen Çağatay, “Birey olamıyorsunuz” dedi ve şöyle devam etti:
Size altı aylıkken nasıl davranıyorlarsa, yetişkinken de aynı davranırlar. Tabii bu bir zorunluluk. Herkes bağımsız bir şekilde yaşamak ister. Türkiye’nin toplumsallaşması ve bireylerin bireyleşmesiyle ilgili bir handikaptır. Bunun önünde durmak gerekir. Yunanistan da bizim gibi domestik bir yapıya sahip. Nordik ülkelerinde ise oran düşük.