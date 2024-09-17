https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/galatasaray-tartismali-meritkingnews-sponsorlugunu-askiya-aldi-1088134989.html
Galatasaray, tartışmalı 'meritking.news' sponsorluğunu askıya aldı
Galatasaray, tartışmalı 'meritking.news' sponsorluğunu askıya aldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T18:47+0300
2024-09-17T18:47+0300
2024-09-17T18:55+0300
spor
galatasaray
mustafa hoş
sponsorluk
meritking.news
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Galatasaray, tartışmalı sponsorluk sözleşmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı ve sponsorluk sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi. İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;Hande Tibuk, Mustafa Hoş'un programında anlatmıştıRadyo Sputnik'te Mustafa Hoş'un programına konuk olan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, Galatasaray Spor Kulübü'nün tartışmalı sponsoru meritking.news'in, Net Holding'in aynı adı taşıyan markasıyla ilgisinin bulunmadığını söylemişti. Tibuk, kulübe sponsor olan sitenin yasadışı bahisle bağlantılarının tespit edildiğini ve gerekli hukuki işlemlerin holding tarafından başlatıldığını belirtmişti. Tibuk, haber sitesi hakkında holdingin araştırmaları sonucu edindiği bilgilerin kulüple paylaşılması için, Galatasaray’la irtibat kurulmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.
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galatasaray, mustafa hoş, sponsorluk, meritking.news
galatasaray, mustafa hoş, sponsorluk, meritking.news
Galatasaray, tartışmalı 'meritking.news' sponsorluğunu askıya aldı
18:47 17.09.2024 (güncellendi: 18:55 17.09.2024)
Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı. Karar, Radyo Sputnik’te Hande Tibuk’un Galatasaray’a seslenmesinden sonra geldi.
Galatasaray, tartışmalı sponsorluk sözleşmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı ve sponsorluk sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;
"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."
Hande Tibuk, Mustafa Hoş'un programında anlatmıştı
Radyo Sputnik'te Mustafa Hoş'un programına konuk olan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, Galatasaray Spor Kulübü'nün tartışmalı sponsoru meritking.news'in, Net Holding'in aynı adı taşıyan markasıyla ilgisinin bulunmadığını söylemişti.
Tibuk, kulübe sponsor olan sitenin yasadışı bahisle bağlantılarının tespit edildiğini ve gerekli hukuki işlemlerin holding tarafından başlatıldığını belirtmişti. Tibuk, haber sitesi hakkında holdingin araştırmaları sonucu edindiği bilgilerin kulüple paylaşılması için, Galatasaray’la irtibat kurulmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.