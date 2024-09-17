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Galatasaray, tartışmalı 'meritking.news' sponsorluğunu askıya aldı
Galatasaray, tartışmalı 'meritking.news' sponsorluğunu askıya aldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, tartışmalı sponsorluk sözleşmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı ve sponsorluk sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi. İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;Hande Tibuk, Mustafa Hoş'un programında anlatmıştıRadyo Sputnik'te Mustafa Hoş'un programına konuk olan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, Galatasaray Spor Kulübü'nün tartışmalı sponsoru meritking.news'in, Net Holding'in aynı adı taşıyan markasıyla ilgisinin bulunmadığını söylemişti. Tibuk, kulübe sponsor olan sitenin yasadışı bahisle bağlantılarının tespit edildiğini ve gerekli hukuki işlemlerin holding tarafından başlatıldığını belirtmişti. Tibuk, haber sitesi hakkında holdingin araştırmaları sonucu edindiği bilgilerin kulüple paylaşılması için, Galatasaray’la irtibat kurulmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.
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galatasaray, mustafa hoş, sponsorluk, meritking.news

Galatasaray, tartışmalı 'meritking.news' sponsorluğunu askıya aldı

18:47 17.09.2024 (güncellendi: 18:55 17.09.2024)
© AAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
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Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı. Karar, Radyo Sputnik’te Hande Tibuk’un Galatasaray’a seslenmesinden sonra geldi.

Galatasaray, tartışmalı sponsorluk sözleşmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı ve sponsorluk sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."

Hande Tibuk, Mustafa Hoş'un programında anlatmıştı

Radyo Sputnik'te Mustafa Hoş'un programına konuk olan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, Galatasaray Spor Kulübü'nün tartışmalı sponsoru meritking.news'in, Net Holding'in aynı adı taşıyan markasıyla ilgisinin bulunmadığını söylemişti.
Tibuk, kulübe sponsor olan sitenin yasadışı bahisle bağlantılarının tespit edildiğini ve gerekli hukuki işlemlerin holding tarafından başlatıldığını belirtmişti. Tibuk, haber sitesi hakkında holdingin araştırmaları sonucu edindiği bilgilerin kulüple paylaşılması için, Galatasaray’la irtibat kurulmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı? - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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