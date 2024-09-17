https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/galatasaray-tartismali-meritkingnews-sponsorlugunu-askiya-aldi-1088134989.html

Galatasaray, tartışmalı 'meritking.news' sponsorluğunu askıya aldı

Galatasaray, tartışmalı 'meritking.news' sponsorluğunu askıya aldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T18:47+0300

2024-09-17T18:47+0300

2024-09-17T18:55+0300

spor

galatasaray

mustafa hoş

sponsorluk

meritking.news

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Galatasaray, tartışmalı sponsorluk sözleşmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı ve sponsorluk sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi. İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;Hande Tibuk, Mustafa Hoş'un programında anlatmıştıRadyo Sputnik'te Mustafa Hoş'un programına konuk olan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, Galatasaray Spor Kulübü'nün tartışmalı sponsoru meritking.news'in, Net Holding'in aynı adı taşıyan markasıyla ilgisinin bulunmadığını söylemişti. Tibuk, kulübe sponsor olan sitenin yasadışı bahisle bağlantılarının tespit edildiğini ve gerekli hukuki işlemlerin holding tarafından başlatıldığını belirtmişti. Tibuk, haber sitesi hakkında holdingin araştırmaları sonucu edindiği bilgilerin kulüple paylaşılması için, Galatasaray’la irtibat kurulmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/1088090608.html

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galatasaray, mustafa hoş, sponsorluk, meritking.news