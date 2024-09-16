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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/1088090608.html
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel, adli tıp uzmanı Hakan Kar, gazeteci İsmail Arı ve Net Holding Yönetim... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T17:33+0300
2024-09-17T10:30+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
mustafa hoş
hakan kar
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Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına bugün gazeteci İsmail Arı, NET Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, adli tıp uzmanı Hakan Kar ve sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel konuk oluyor. Programda Menzil Tarikatı'nın etki alanı, Galatasaray'ın tartışmalı sponsoru, Narin Güran cinayetindeki son gelişmelerin neye işaret ettiği ve genel sağlık sigortası haciz uyarısı konuşuluyor.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına bugün gazeteci İsmail Arı, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, adli tıp uzmanı Hakan Kar ve sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel konuk oldu. Programda Menzil Tarikatı'nın etki alanı, Galatasaray'ın tartışmalı sponsoru, Narin Güran cinayetindeki son gelişmelerin neye işaret ettiği ve genel sağlık sigortası haciz uyarısı konuşuldu.Galatasaray'ın tartışmalı sponsoru, yasa dışı bahis sitesi mi?Galatasaray Spor kulübü'nün tartışmalı sponsoru meritking.news'in, Net Holding'in aynı adı taşıyan markasıyla ilgisinin bulunmadığını söyleyen Tibuk, kulübe sponsor olan sitenin yasadışı bahisle bağlantılarının tespit edildiğini ve gerekli hukuki işlemlerin holding tarafından başlatıldığını söyledi. Tibuk, haber sitesi hakkında holdingin araştırmaları sonucu edindiği bilgilerin kulüple paylaşılması için, Galatasaray’la irtibat kurulmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.Narın cinayetinin seyri nereye doğru?Adli tıp uzmanı Hakan Kar ise, Narin Güran'ın vücudundaki tırnak altı gibi korunaklı bölgelerden alınan dokular hakkındaki raporun henüz ortaya çıkmadığını, bu dokuların incelenmesi sonucu önemli deliller bulunacağını vurguladı. Kar şu ifadeleri kullandı:Kar, tırnak altının çok korunaklı bir bölge olduğunu, uzun süre suda kalınsa bile buradaki dokularda delillere rastlanabileceğini belirtti.Narin'in abisinin kolundaki ısırık izlerini de hatırlatan Kar, Narin'in cenazesiyle beraber diş profilinin de ortaya çıktığını, abinin kolundaki izlerin Narin’e ait çıkması halinde cinayetin çözülmüş olacağını vurguladı.
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аудио, mustafa hoş, hakan kar
аудио, mustafa hoş, hakan kar

Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?

17:33 16.09.2024 (güncellendi: 10:30 17.09.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel, adli tıp uzmanı Hakan Kar, gazeteci İsmail Arı ve Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına bugün gazeteci İsmail Arı, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, adli tıp uzmanı Hakan Kar ve sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel konuk oldu. Programda Menzil Tarikatı'nın etki alanı, Galatasaray'ın tartışmalı sponsoru, Narin Güran cinayetindeki son gelişmelerin neye işaret ettiği ve genel sağlık sigortası haciz uyarısı konuşuldu.

Galatasaray'ın tartışmalı sponsoru, yasa dışı bahis sitesi mi?

Galatasaray Spor kulübü'nün tartışmalı sponsoru meritking.news'in, Net Holding'in aynı adı taşıyan markasıyla ilgisinin bulunmadığını söyleyen Tibuk, kulübe sponsor olan sitenin yasadışı bahisle bağlantılarının tespit edildiğini ve gerekli hukuki işlemlerin holding tarafından başlatıldığını söyledi. Tibuk, haber sitesi hakkında holdingin araştırmaları sonucu edindiği bilgilerin kulüple paylaşılması için, Galatasaray’la irtibat kurulmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Narın cinayetinin seyri nereye doğru?

Adli tıp uzmanı Hakan Kar ise, Narin Güran'ın vücudundaki tırnak altı gibi korunaklı bölgelerden alınan dokular hakkındaki raporun henüz ortaya çıkmadığını, bu dokuların incelenmesi sonucu önemli deliller bulunacağını vurguladı. Kar şu ifadeleri kullandı:
Narin'in bir tırnağa düşmüş, dokuz tırnağı yerinde. O dokuz tırnağın altından doku örnekleri alındı. Henüz raporu görmedik. Yüzeysel bir açıklama yapıldı. Aslında Narin'in vücudunda cinsel saldırı emaresine rastlanmadı dendi. Benim takip ettiğim kadarıyla, DNA çıkmadı denmedi.
Kar, tırnak altının çok korunaklı bir bölge olduğunu, uzun süre suda kalınsa bile buradaki dokularda delillere rastlanabileceğini belirtti.
Narin'in abisinin kolundaki ısırık izlerini de hatırlatan Kar, Narin'in cenazesiyle beraber diş profilinin de ortaya çıktığını, abinin kolundaki izlerin Narin’e ait çıkması halinde cinayetin çözülmüş olacağını vurguladı.
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