https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/1088061789.html
‘Çocukları koruyamıyoruz’
‘Çocukları koruyamıyoruz’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’de artış gösteren çocuğa yönelik şiddet ve istismarın verilerini aktardı. Özgan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:05+0300
2024-09-16T09:05+0300
2024-09-16T13:32+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo sputnik
radyo
güçlü özgan
yeri ve zamanı
tüik
çocuk istismarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088074946_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_414482791fb07413f9a6b61c43b88e81.jpg
‘Çocukları koruyamıyoruz’
Sputnik Türkiye
‘Çocukları koruyamıyoruz’
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 nüfuslu Türkiye'deki, 22 milyon 206 bin 34 çocuktan 242 bin 875'i mağdur olarak güvenlik güçlerine geldi veya getirildi.Verilerin, çocukları korumak için yapılanların yetersizliğini ortaya koyduğunu söyleyen gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088074946_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_dcd2dfdcde5e482dbe6c80dec7ea55de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo sputnik, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, tüik, çocuk istismarı
аудио, radyo, radyo sputnik, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, tüik, çocuk istismarı
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:05 16.09.2024 (güncellendi: 13:32 16.09.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’de artış gösteren çocuğa yönelik şiddet ve istismarın verilerini aktardı. Özgan, “Narin Güran cinayeti, Türkiye’de çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet meselesini bir kez daha gözler önüne serdi.” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 nüfuslu Türkiye'deki, 22 milyon 206 bin 34 çocuktan 242 bin 875'i mağdur olarak güvenlik güçlerine geldi veya getirildi.
Verilerin, çocukları korumak için yapılanların yetersizliğini ortaya koyduğunu söyleyen gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu
“Narin Güran cinayeti, Türkiye’de çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet meselesini bir kez daha gözler önüne serdi. Cezasızlığın neredeyse bir gelenek haline geldiği bu süreç içerisinde en azından Türkiye’nin gerçeklerine bakmakta da fayda var. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 90 çocuktan bir tanesi toplum içerisinde görmemesi ve yaşamaması gereken olayların mağduru oluyor. En çok mağdur oldukları sorun ise yaralama ve cinsel suçlar. 2023 verilerine göre 22 milyon çocuğun 242 bini güvenlik güçlerine başvurmak zorunda kaldı. Verilere göre bu çocukların yüzde 61’i yaralamaya, yüzde 11’i ise cinsel suçlara maruz kaldı. 8 yıl içerisinde Türkiye’de 2 milyon 25 bin çocuk mağdur oldukları için güvenlik birimlerine götürüldü. 1 yıl içerisinde çocukları çeşitli suçlara maruz bırakan sanıklardan sadece 7 bin 88’i için mahkumiyet kararı verildi. İşte bu bizim çocukları korumak için attığımız adımların ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor.”