‘Çocukları koruyamıyoruz’

“Narin Güran cinayeti, Türkiye’de çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet meselesini bir kez daha gözler önüne serdi. Cezasızlığın neredeyse bir gelenek haline geldiği bu süreç içerisinde en azından Türkiye’nin gerçeklerine bakmakta da fayda var. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 90 çocuktan bir tanesi toplum içerisinde görmemesi ve yaşamaması gereken olayların mağduru oluyor. En çok mağdur oldukları sorun ise yaralama ve cinsel suçlar. 2023 verilerine göre 22 milyon çocuğun 242 bini güvenlik güçlerine başvurmak zorunda kaldı. Verilere göre bu çocukların yüzde 61’i yaralamaya, yüzde 11’i ise cinsel suçlara maruz kaldı. 8 yıl içerisinde Türkiye’de 2 milyon 25 bin çocuk mağdur oldukları için güvenlik birimlerine götürüldü. 1 yıl içerisinde çocukları çeşitli suçlara maruz bırakan sanıklardan sadece 7 bin 88’i için mahkumiyet kararı verildi. İşte bu bizim çocukları korumak için attığımız adımların ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor.”