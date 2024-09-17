https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/1088135513.html
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Cengiz Erdinç ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak oldu. Programda Narin Güran cinayetiyle... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:33+0300
2024-09-17T17:33+0300
2024-09-18T14:41+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
mustafa hoş
hayri kozak
narin güran
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Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Cengiz Erdinç ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak olacak. Programda Narin Güran cinayetiyle ilgili adli tıp bilgilerinin neden sızdırıldığı, Kozak'ın karaborsa bilet açıklamaları ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın verdiği demeçler konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün gazeteci Cengiz Erdinç ve adli tıp uzmanı Polat Erdi, Narin Güran cinayetindeki gelişmeleri konuştu. Erdinç, cinayet hakkında medyadaki bilgi kirliliğiyle ve adli tıp raporundaki sızmalarla ilgili konuşurken, Erdi ise araştırmaların seyrini yorumladı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Kozak: Galatasaray'ın başkanı bana asla yalancı diyemezGalatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak ise, Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları hakkında konuştu. İddiaları Divan Kurulu'nda dile getiren Kozak, savcılıkta tanık olarak ifade vermişti. Galatasaray yöneticilerinin iddia hakkında açıklama bile yapmadığını belirten Kozak şunları söyledi: Özbek'le başta medeni ilişkiler içerisinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Kozak şu ifadeleri kullandı:
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Mustafa Hoş
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аудио, mustafa hoş, hayri kozak, narin güran
аудио, mustafa hoş, hayri kozak, narin güran
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33 17.09.2024 (güncellendi: 14:41 18.09.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Cengiz Erdinç ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak oldu. Programda Narin Güran cinayetiyle ilgili adli tıp bilgilerinin neden sızdırıldığı, Kozak'ın karaborsa bilet açıklamaları ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın verdiği demeçler konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün gazeteci Cengiz Erdinç ve adli tıp uzmanı Polat Erdi, Narin Güran cinayetindeki gelişmeleri konuştu. Erdinç, cinayet hakkında medyadaki bilgi kirliliğiyle ve adli tıp raporundaki sızmalarla ilgili konuşurken, Erdi ise araştırmaların seyrini yorumladı.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Kozak: Galatasaray'ın başkanı bana asla yalancı diyemez
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak ise, Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları hakkında konuştu. İddiaları Divan Kurulu'nda dile getiren Kozak, savcılıkta tanık olarak ifade vermişti. Galatasaray yöneticilerinin iddia hakkında açıklama bile yapmadığını belirten Kozak şunları söyledi:
'Dursun Özbek'i ben artık Galatasaray başkanı olarak görmüyorum. Galatasaray'ın başkanı bana asla yalancı diyemez, çok ağır bir suçlamadır bu.'
Özbek'le başta medeni ilişkiler içerisinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Kozak şu ifadeleri kullandı:
'Bu ikinci defa başıma gelen bir şey; evvelki sene Dursun başkanın durup dururken kulüp disiplin kuruluna sevk ettiğini öğrendim'