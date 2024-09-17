Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: BRICS tek kutuplu dünyaya bir isyan
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den çağrı cihazlı saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Vatandaşın kendi cihazları için endişelenmesine gerek yok’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
12:06
83 dk
HABER MASASI
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Deniz suyunu kullanma suyuna dönüştürme teknikleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:08
2 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
19:30
6 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
20:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/1088135513.html
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Cengiz Erdinç ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak oldu. Programda Narin Güran cinayetiyle... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:33+0300
2024-09-18T14:41+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
mustafa hoş
hayri kozak
narin güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088167547_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_ee21bc80c02b161184339fe5d0e8de45.jpg
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Cengiz Erdinç ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak olacak. Programda Narin Güran cinayetiyle ilgili adli tıp bilgilerinin neden sızdırıldığı, Kozak'ın karaborsa bilet açıklamaları ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın verdiği demeçler konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün gazeteci Cengiz Erdinç ve adli tıp uzmanı Polat Erdi, Narin Güran cinayetindeki gelişmeleri konuştu. Erdinç, cinayet hakkında medyadaki bilgi kirliliğiyle ve adli tıp raporundaki sızmalarla ilgili konuşurken, Erdi ise araştırmaların seyrini yorumladı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Kozak: Galatasaray'ın başkanı bana asla yalancı diyemezGalatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak ise, Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları hakkında konuştu. İddiaları Divan Kurulu'nda dile getiren Kozak, savcılıkta tanık olarak ifade vermişti. Galatasaray yöneticilerinin iddia hakkında açıklama bile yapmadığını belirten Kozak şunları söyledi: Özbek'le başta medeni ilişkiler içerisinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Kozak şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088167547_400:0:1599:899_1920x0_80_0_0_d35ed08555faf1070319dc3848aed68d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аудио, mustafa hoş, hayri kozak, narin güran
аудио, mustafa hoş, hayri kozak, narin güran

Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?

17:33 17.09.2024 (güncellendi: 14:41 18.09.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Cengiz Erdinç ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak oldu. Programda Narin Güran cinayetiyle ilgili adli tıp bilgilerinin neden sızdırıldığı, Kozak'ın karaborsa bilet açıklamaları ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın verdiği demeçler konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün gazeteci Cengiz Erdinç ve adli tıp uzmanı Polat Erdi, Narin Güran cinayetindeki gelişmeleri konuştu. Erdinç, cinayet hakkında medyadaki bilgi kirliliğiyle ve adli tıp raporundaki sızmalarla ilgili konuşurken, Erdi ise araştırmaların seyrini yorumladı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Kozak: Galatasaray'ın başkanı bana asla yalancı diyemez

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak ise, Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları hakkında konuştu. İddiaları Divan Kurulu'nda dile getiren Kozak, savcılıkta tanık olarak ifade vermişti. Galatasaray yöneticilerinin iddia hakkında açıklama bile yapmadığını belirten Kozak şunları söyledi:
'Dursun Özbek'i ben artık Galatasaray başkanı olarak görmüyorum. Galatasaray'ın başkanı bana asla yalancı diyemez, çok ağır bir suçlamadır bu.'
Özbek'le başta medeni ilişkiler içerisinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Kozak şu ifadeleri kullandı:
'Bu ikinci defa başıma gelen bir şey; evvelki sene Dursun başkanın durup dururken kulüp disiplin kuruluna sevk ettiğini öğrendim'
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала