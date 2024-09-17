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Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?

Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Cengiz Erdinç ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak oldu. Programda Narin Güran cinayetiyle... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T17:33+0300

2024-09-17T17:33+0300

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mustafa hoş ile yol arkadaşi

mustafa hoş

hayri kozak

narin güran

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Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor? Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Cengiz Erdinç ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak olacak. Programda Narin Güran cinayetiyle ilgili adli tıp bilgilerinin neden sızdırıldığı, Kozak'ın karaborsa bilet açıklamaları ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın verdiği demeçler konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün gazeteci Cengiz Erdinç ve adli tıp uzmanı Polat Erdi, Narin Güran cinayetindeki gelişmeleri konuştu. Erdinç, cinayet hakkında medyadaki bilgi kirliliğiyle ve adli tıp raporundaki sızmalarla ilgili konuşurken, Erdi ise araştırmaların seyrini yorumladı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Kozak: Galatasaray'ın başkanı bana asla yalancı diyemezGalatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak ise, Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları hakkında konuştu. İddiaları Divan Kurulu'nda dile getiren Kozak, savcılıkta tanık olarak ifade vermişti. Galatasaray yöneticilerinin iddia hakkında açıklama bile yapmadığını belirten Kozak şunları söyledi: Özbek'le başta medeni ilişkiler içerisinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Kozak şu ifadeleri kullandı:

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2024

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