Türkiye'nin deprem karnesi | Doç. Dr. Özmen deprem gerilimi artan illeri saydı: Bursa ve Ankara için ezber bozan uyarı

Doç. Dr. Bülent Özmen Türkiye'de deprem olasılığı yüksek kentleri açıkladı. Marmara Bölgesi'nde biriken gerilime dikkat çeken Özmen İstanbul için 7 ve üzeri... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

Doç. Dr. Bülent Özmen Türkiye'nin deprem bakımından en tehlikeli 2 bölgesini 'Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru uzanan kısmı ve en doğu ucu' ve 'Erzincan Bingöl'e kadar giden Yedisu segmenti olarak bilinen ucu' olarak açıkladı. Türkiye'nin her noktasının deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Özmen Bursa ve Ankara konusunda ise kritik uyarılarda bulundu. Bursa'da yıllardır büyük deprem olmamasının tehlikeyi artırdığına dikkat çeken Özmen, Ankara'nın da sanılanın aksine deprem bakımından masum olmadığını vurguladı.Türkiye'de kaç tane diri fay var?Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında, Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye'nin deprem gerçeği masaya yatırılıyor. Sputnik Türkiye'ye konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen Türkiye'de bine yakın fayın olduğunu belirtti:Evimin altından fay geçiyor mu? Nasıl öğrenilir?Türkiye'nin dört bir yanında fay hatları bulunuyor. Peki 'evimin altından fay geçiyor mu?' sorusuna nasıl yanıt bulunacak?Deprem riski ve deprem tehlikesi farklı mı?Doç. Dr. Özmen, deprem konusunda tehlike ve risk kavramlarının yanlış anlaşıldığına dikkat çekti ve farkı şu şekilde açıkladı:Türkiye'de en tehlikeli deprem bölgesi neresi?Özmen, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara ucuna vurgu yaptı ve "Kuzey Anadolu Fayı Erzincan'dan Marmara Denizi içine kadar olan kısmı kırıldı. Deprem olasılığı düşük. Ama Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru uzanan kısmı ve en doğu ucu ve Erzincan Bingöl'e kadar giden Yedisu segmenti olarak bilinen doğu ve batı ucu sismik boşluk olarak görülmekte. Deprem olma olasılığı yüksek. Marmara Denizi'nin hem kuzey hem güneyinden KAF kollara ayrılıyor, kuzeydeki kol için durum bu. Gemlik Körfezi'nde de kırılmayı bekleyen faylar var. Ege'de Çanakkale'de Ege Denizi'nde çok sayıda bölgesi deprem bekleniyor, zamanı bilemiyoruz ama tamamına yakını tehlikeli" dedi.Bursa'da büyük deprem olur mu?Doç. Dr. Özmen, Bursa'da uzun yıllardır büyük ölçekli deprem olmadığına dikkat çekti ve "Bursa'da da çok uzun yıllardır deprem olmadı, yeni diri faylar ortaya çıktı. Bu da tehlikeyi artırıyor" diyerek bölgeyi uyardı.İstanbul'da büyük deprem endişesi: '6 Şubat depremlerinde görülen kaybın 4-5 katı kayıpla yüz yüze kalırız'Deprem denilince akla gelen ilk şehir ise şüphesiz İstanbul. Senelerdir olası İstanbul depremi için uyarılar yapılır ve önlem artırılmaya çalışılır. 'İstanbul'da 7'den büyük deprem olasılığı yüksek'Peki olası İstanbul depreminin büyüklüğü ne olur?Ankara'da büyük deprem olur mu? Deprem açısından Doğu Anadolu ve Marmara'daki risklerden bahsedilse de Ankara tehlike bölgesi olarak görülmez. Doç. Dr. Özmen Ankara'nın sanılanın aksine '7'den büyük deprem üretme potansiyeli olan faylara yakın' olduğunu ifade etti ve İzmir örneği verdi:Türkiye'nin deprem bakımından en risksiz kenti hangisi?Doç. Dr. Özmen, Türkiye'nin deprem bakımından her santimetresinin tehlike taşıdığına vurgu yaptı ve "Rize'de, hiç olmayan bir yerde bile 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Heyelana neden oldu. KAY Doğu Anadolu Fayına Ege'deki fay hatlarının deprem tehlikesi açısından daha yüksek. Diğer bölgeler de tehlikesiz diyemeyiz" dedi.İzmir'e tsunami gelir mi? Kaç metre dalga oluşur?Ege'de sonu gelmeyen deprem fırtınasına ilişkin Ege Bölgesi'nde yaşayanlar tedirgin. Doç. Dr. Özmen bölgenin tarihinde büyük deprem yaratma gücünün olduğuna dikkat çekti ve tsunami açısından yüreklere su serpti:

