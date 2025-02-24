https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1093939320.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nde sismik hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Santorini Adası yakınlarında 4.4 büyüklüğünde bir... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T15:19+0300
2025-02-24T15:19+0300
2025-02-24T17:22+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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deprem son dakika
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Ege Denizi'nde saat 14.33’te meydana gelen deprem, Yunanistan’a bağlı Santorini Adası açıklarında kaydedildi. AFAD, depremin 4,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu.Ege Denizi'nde depremlerEge Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana yoğun sismik hareketlilik gözlemleniyor. Bölgede binlerce küçük ve orta ölçekli deprem meydana gelirken, uzmanlar sürecin devam edebileceği konusunda uyarıyor.Santorini Adası ve çevresi, jeolojik olarak aktif bir bölge olup volkanik yapısıyla biliniyor. Uzmanlar, deprem hareketliliğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.Son depremler listesiAFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel deprem listesi, meydana gelen yeni depremlerle güncelleniyor. "En son deprem nerede,"Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için son depremler listesi sorgulanıyor.
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, deprem, son dakika, deprem son dakika
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
15:19 24.02.2025 (güncellendi: 17:22 24.02.2025)
Ege Denizi’nde sismik hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Santorini Adası yakınlarında 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 26 Ocak'tan bu yana bölgede binlerce irili ufaklı sarsıntı kaydedilirken, son deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ege Denizi'nde saat 14.33’te meydana gelen deprem, Yunanistan’a bağlı Santorini Adası açıklarında kaydedildi. AFAD, depremin 4,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu.
Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana yoğun sismik hareketlilik gözlemleniyor. Bölgede binlerce küçük ve orta ölçekli deprem meydana gelirken, uzmanlar sürecin devam edebileceği konusunda uyarıyor.
Santorini Adası ve çevresi, jeolojik olarak aktif bir bölge olup volkanik yapısıyla biliniyor. Uzmanlar, deprem hareketliliğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel deprem listesi, meydana gelen yeni depremlerle güncelleniyor. "En son deprem nerede,"Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için son depremler listesi sorgulanıyor.