https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1093939320.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Sputnik Türkiye

Ege Denizi’nde sismik hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Santorini Adası yakınlarında 4.4 büyüklüğünde bir... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

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2025-02-24T15:19+0300

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Ege Denizi'nde saat 14.33’te meydana gelen deprem, Yunanistan’a bağlı Santorini Adası açıklarında kaydedildi. AFAD, depremin 4,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu.Ege Denizi'nde depremlerEge Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana yoğun sismik hareketlilik gözlemleniyor. Bölgede binlerce küçük ve orta ölçekli deprem meydana gelirken, uzmanlar sürecin devam edebileceği konusunda uyarıyor.Santorini Adası ve çevresi, jeolojik olarak aktif bir bölge olup volkanik yapısıyla biliniyor. Uzmanlar, deprem hareketliliğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.Son depremler listesiAFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel deprem listesi, meydana gelen yeni depremlerle güncelleniyor. "En son deprem nerede,"Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için son depremler listesi sorgulanıyor.

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