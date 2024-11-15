Rize'deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu yayımlandı: 'Bölgede birçok yapıyı izlemeye devam ediyoruz'

Veriler bize, Yapı Sağlığı İzleme Sistemi'nin bu yapılara koyulmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yapılara hiç gitmeden ve arazide bir inceleme yapmadan elde ettiğimiz verileri işleyerek, yapıların durumunu anlık olarak belirleyebildik. Örnek olarak, Deriner ve Yusufeli barajlarında 0.3-0.04 G seviyelerinde, Rize-Artvin Havalimanı'nda 0.07 G seviyelerinde, Trabzon'daki yüksek katlı binalarda 0.02 G seviyelerinde ivmeler yakaladık. Depremin öncesindeki yarım saatlik periyot ve deprem olduktan sonraki yarım saatlik periyotlarda, yapının sağlığını ifade eden ve dinamik karakteristikler olarak tanımlanan yapının frekanslarını çıkarıp bu frekanslarda herhangi bir değişim olmadığını görerek yapılarımız hakkında bir değerlendirme yaptık. Bu kısa değerlendirmemiz sonucunda, yapılarımızın taşıyıcı sistem elemanlarında, bir hasar meydana gelmediği ve güvenli bir şekilde kullanımına devam edilebilecek durumda olduğu değerlendirmesini yaptık. Bölgede birçok yapıyı izlemeye devam ediyoruz.