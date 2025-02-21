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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Ankara'da deprem: Merkez üssü Elmadağ
Ankara'da deprem: Merkez üssü Elmadağ
Sputnik Türkiye
Ankara pazartesi günkü 3.6'lık depremin ardından bugün de Kandilli Rasathanesi'ne göre 3 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara'da Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Elmadağ ilçesi. Ankara'da deprem mi oldu?Ankara'daki sarsıntıyı hissedenler, sosyal medya hesaplarından durumu paylaştı. AFAD'dan henüz bir açıklama gelmezken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1093732423.html
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Ankara'da deprem: Merkez üssü Elmadağ

09:55 21.02.2025 (güncellendi: 10:43 21.02.2025)
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
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Ankara pazartesi günkü 3.6'lık depremin ardından bugün de Kandilli Rasathanesi'ne göre 3 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.
Ankara'da Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Elmadağ ilçesi.

Ankara'da deprem mi oldu?

Ankara'daki sarsıntıyı hissedenler, sosyal medya hesaplarından durumu paylaştı. AFAD'dan henüz bir açıklama gelmezken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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AFAD'dan Ankara için son dakika uyarı: Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi
17 Şubat, 13:24
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