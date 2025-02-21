https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ankarada-deprem-merkez-ussu-elmadag-1093859741.html

Ankara'da deprem: Merkez üssü Elmadağ

Ankara'da deprem: Merkez üssü Elmadağ

Sputnik Türkiye

Ankara pazartesi günkü 3.6'lık depremin ardından bugün de Kandilli Rasathanesi'ne göre 3 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T09:55+0300

2025-02-21T09:55+0300

2025-02-21T10:43+0300

son depremler

deprem

son depremler

ankara

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Ankara'da Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Elmadağ ilçesi. Ankara'da deprem mi oldu?Ankara'daki sarsıntıyı hissedenler, sosyal medya hesaplarından durumu paylaştı. AFAD'dan henüz bir açıklama gelmezken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1093732423.html

ankara

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