https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ankarada-deprem-merkez-ussu-elmadag-1093859741.html
Ankara'da deprem: Merkez üssü Elmadağ
Ankara'da deprem: Merkez üssü Elmadağ
Sputnik Türkiye
Ankara pazartesi günkü 3.6'lık depremin ardından bugün de Kandilli Rasathanesi'ne göre 3 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T09:55+0300
2025-02-21T09:55+0300
2025-02-21T10:43+0300
son depremler
deprem
son depremler
ankara
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Ankara'da Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Elmadağ ilçesi. Ankara'da deprem mi oldu?Ankara'daki sarsıntıyı hissedenler, sosyal medya hesaplarından durumu paylaştı. AFAD'dan henüz bir açıklama gelmezken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1093732423.html
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Ankara'da deprem: Merkez üssü Elmadağ
09:55 21.02.2025 (güncellendi: 10:43 21.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara pazartesi günkü 3.6'lık depremin ardından bugün de Kandilli Rasathanesi'ne göre 3 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.
Ankara'da Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Elmadağ ilçesi.
Ankara'da deprem mi oldu?
Ankara'daki sarsıntıyı hissedenler, sosyal medya hesaplarından durumu paylaştı. AFAD'dan henüz bir açıklama gelmezken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.