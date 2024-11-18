https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/slutskiy-rusyaya-atacms-saldirilarina-izin-verilmesine-mumkun-olan-en-sert-yanit-verilecek-1090506429.html
Slutskiy: Rusya’ya yönelik ATACMS saldırılarına izin verilmesine mümkün olan en sert yanıt verilecek
Slutskiy: Rusya’ya yönelik ATACMS saldırılarına izin verilmesine mümkün olan en sert yanıt verilecek
Sputnik Türkiye
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, ABD'nin Rusya topraklarına ATACMS füze saldırılarına izin... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T10:34+0300
2024-11-18T10:34+0300
2024-11-18T10:36+0300
ukrayna krizi
rusya
leonid slutskiy
abd
ukrayna
atacms
uzun menzilli füze
füze saldırısı
new york times
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0e2223274489062f55e69f06cf9c3e1f.jpg
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verdiği yönünde New York Times gazetesinde çıkan haberle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya’nın bu konuda en üst düzeyde defalarca uyarıda bulunduğunu belirten siyasetçi, Ukraynalı askerlerin ATACMS kullanacak yetenekte olmadığını belirterek, “NATO personeli kullanılacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce The New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/abdli-milyarderlerden-bidena-atacms-tepkisi-ucuncu-dunya-savasini-cikarmak-istiyor-1090500318.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b1f3f48addc850a1fb16814728cdb452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, leonid slutskiy, abd, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, füze saldırısı, new york times, nato
rusya, leonid slutskiy, abd, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, füze saldırısı, new york times, nato
Slutskiy: Rusya’ya yönelik ATACMS saldırılarına izin verilmesine mümkün olan en sert yanıt verilecek
10:34 18.11.2024 (güncellendi: 10:36 18.11.2024)
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, ABD'nin Rusya topraklarına ATACMS füze saldırılarına izin vermesine kaçınılmaz olarak en sert tepkinin verileceğini belirtti.
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verdiği yönünde New York Times gazetesinde çıkan haberle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Biden, başkanlık dönemini sonlandırmaya ve tarihe ‘Kanlı Joe’ olarak geçmeye karar vermiş gibi görünüyor. Gazetenin kaynakları tarafından sağlanan bilgi doğrulanırsa, bunun tek bir anlamı olacak. ABD'nin Ukrayna'daki askeri çatışmaya doğrudan katılımı. Bu da kaçınılmaz olarak, ülkemize yönelik tehditlere bağlı olarak Rusya'nın en sert şekilde karşılık vermesini gerektirecek.
Rusya’nın bu konuda en üst düzeyde defalarca uyarıda bulunduğunu belirten siyasetçi, Ukraynalı askerlerin ATACMS kullanacak yetenekte olmadığını belirterek, “NATO personeli kullanılacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kursk bölgesi, Rusya’nın uluslararası alanda tanınan sınırlar içerisinde egemen toprağı. Rus bölgelerinin derinliklerine yönelik Amerikan füze saldırıları kaçınılmaz olarak çok daha büyük sonuçlar doğurma tehdidi taşıyan büyük bir tırmanmaya yol açacak. Biden yönetimi, Trump ekibini sadece Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturma sorunuyla değil, aynı zamanda küresel çatışmayı önleme gibi daha acil sorunla karşı karşıya bıraktığının farkında.
Daha önce The New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.