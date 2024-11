https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/slutskiy-rusyaya-atacms-saldirilarina-izin-verilmesine-mumkun-olan-en-sert-yanit-verilecek-1090506429.html

Slutskiy: Rusya’ya yönelik ATACMS saldırılarına izin verilmesine mümkün olan en sert yanıt verilecek

Slutskiy: Rusya’ya yönelik ATACMS saldırılarına izin verilmesine mümkün olan en sert yanıt verilecek

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verdiği yönünde New York Times gazetesinde çıkan haberle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya’nın bu konuda en üst düzeyde defalarca uyarıda bulunduğunu belirten siyasetçi, Ukraynalı askerlerin ATACMS kullanacak yetenekte olmadığını belirterek, “NATO personeli kullanılacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce The New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

